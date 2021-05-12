Антон КАНИБОЛОЦКИЙ: «Я ушел из Миная»

Голкипер «Миная» Антон Каниболоцкий сообщил о том, что покидает закарпатский клуб:

«Я ушел из «Миная». У меня закончился контракт, и я не планирую оставаться. Нахожусь в поиске нового клуба.

Что касается других ребят, у многих истекли сроки соглашения. Но чего-то конкретного по ним сказать не могу, может, ведут переговоры о продлении».

Ранее уже сообщалось о том, что Каниболоцкий не вернулся с «Минаем» домой после скандального матча с «Шахтером» в Киеве.

В нынешнем сезоне на счету Каниболоцкого 7 матчей за «Минай» в УПЛ.