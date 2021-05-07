Минай вернулся домой из Киева в неполном составе

Сегодня «Минай» вернулся домой в Ужгород из Киева после скандального матча с «Шахтером» (поражение 0:4) в неполном составе. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

Среди тех, кто не вернулся с командой в Ужгород – форвард Артем Милевский, вратарь Антон Каниболоцкий и тренер-консультант Александр Севидов.

Напомним, матч «Миная» против «Шахтера» был под угрозой срыва из-за нежелания игроков «Миная» выходить на игру. В итоге матч начался с опозданием.

После поединка в СМИ появилась информация о том, что «Минай» будет расформирован после нынешнего сезона. Существует высокая вероятность того, что на матч последнего, 26-го тура УПЛ против «Ворсклы» (9 мая) команда выйдет на поле без многих опытных игроков.