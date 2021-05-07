Минай вернулся домой из Киева в неполном составе

Среде отсутствующих – Милевский и Севидов

  • 07.05.2021 17:31
  • 1413 просмотров
  • 1 комментарий
Минай вернулся домой из Киева в неполном составе
© ФК Минай. Артем Милевский

Сегодня «Минай» вернулся домой в Ужгород из Киева после скандального матча с «Шахтером» (поражение 0:4) в неполном составе. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

Среди тех, кто не вернулся с командой в Ужгород – форвард Артем Милевский, вратарь Антон Каниболоцкий и тренер-консультант Александр Севидов.

Напомним, матч «Миная» против «Шахтера» был под угрозой срыва из-за нежелания игроков «Миная» выходить на игру. В итоге матч начался с опозданием.

После поединка в СМИ появилась информация о том, что «Минай» будет расформирован после нынешнего сезона. Существует высокая вероятность того, что на матч последнего, 26-го тура УПЛ против «Ворсклы» (9 мая) команда выйдет на поле без многих опытных игроков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 07.05.2021 17:33
    0
    Милевский и Севидов полетели в Турцию выигрыш забирать
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 07.05.2021 17:33
    0
    Милевский и Севидов полетели в Турцию выигрыш забирать
    Ссылка
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