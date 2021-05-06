Журналист: Минай будет расформирован в конце сезона

Подробности скандального матча «Минай» - «Шахтер»

  • 06.05.2021 22:55
  • 2330 просмотров
  • 5 комментариев
Журналист: Минай будет расформирован в конце сезона
© ФК Минай

Известный журналист Владимир Зверов поделился своей информацией по поводу скандального матча 25-го тура УПЛ «Минай» - «Шахтер» (0:4), который начался с 35-минутной задержкой:

«Сегодня в обед дошло до того, что после обеда куча контор поснимали матч с линии. Букмекеры – не идиоты.

Насколько мне известно, на прошлой неделе были сборы, где игрокам огласили, что если клуб вылетает, никакой Первой лиги не будет, клуба просто не будет.

Шиндер сразу уехал. Начались травмы у Нуриева, Кожанова, Милевского сегодня не было в заявке, уже все все понимают».

После поражения от «Шахтер» «Минай» потерял шансы спастись от вылета в Первую лигу.

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Источник — Instagram

(12 голосов)

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Комментарии
    MU
    online
      MU, 06.05.2021 23:04
    0
    MU, 06.05.2021 23:02
    Перейдут за Ужгород играть во вторую лигу. Они там вроде бы высоко стоят.
    Ну да. Ужгород вторым идёт и все шансы попасть в первую лигу. Потому и на фиг там Минай за 4 км от Ужгорода.)
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 06.05.2021 23:04
    0
    Хотя осуждать даже за такое решение - сложно клуб, понятно что футбол - если ты ноунейм - не особо прибыльное занятие. Но при всём при этом гораздо проще понять клубы восточной Украины, чем западной. Играть в элите - это уже быть в 14 лучших клубах страны. Даже если ты - 14й - это уже многое значит, пусть далее и вылет. УПеЛка расширяется 16 (вроде бы) - короновирус - теряет позиции - дальше наоборот проще будет, а они Минай расформировывать... Не круто это, не круто!
    Ссылка
    MU
    online
      MU, 06.05.2021 23:02
    0
    Перейдут за Ужгород играть во вторую лигу. Они там вроде бы высоко стоят.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 06.05.2021 23:01
    0
    Умер дед Максим, да и х*й с ним
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 06.05.2021 23:00
    0
    Пздц, ну а на что вы расчитывали? В прошлом сезоне выиграли первую лигу - окей, так что теперь сразу элиту подавай? Строительство клуба - конкурентно способного - вещь не простая, и точно, не быстрая. Как буд-то вся Украина л0хами Минай чмырят - нет, все всё понимают, в этом сезоне не получилось, кто-то должен был вылететь, будут ещё сезоны, продолжайте и всё будет. А те, кто хочет иметь сразу и всё, в итоге с носом собственным и остаются... Печально
    Ссылка
    MU
    online
      MU, 06.05.2021 23:04
    0
    MU, 06.05.2021 23:02
    Перейдут за Ужгород играть во вторую лигу. Они там вроде бы высоко стоят.
    Ну да. Ужгород вторым идёт и все шансы попасть в первую лигу. Потому и на фиг там Минай за 4 км от Ужгорода.)
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 06.05.2021 23:04
    0
    Хотя осуждать даже за такое решение - сложно клуб, понятно что футбол - если ты ноунейм - не особо прибыльное занятие. Но при всём при этом гораздо проще понять клубы восточной Украины, чем западной. Играть в элите - это уже быть в 14 лучших клубах страны. Даже если ты - 14й - это уже многое значит, пусть далее и вылет. УПеЛка расширяется 16 (вроде бы) - короновирус - теряет позиции - дальше наоборот проще будет, а они Минай расформировывать... Не круто это, не круто!
    Ссылка
    MU
    online
      MU, 06.05.2021 23:02
    0
    Перейдут за Ужгород играть во вторую лигу. Они там вроде бы высоко стоят.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 06.05.2021 23:01
    0
    Умер дед Максим, да и х*й с ним
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 06.05.2021 23:00
    0
    Пздц, ну а на что вы расчитывали? В прошлом сезоне выиграли первую лигу - окей, так что теперь сразу элиту подавай? Строительство клуба - конкурентно способного - вещь не простая, и точно, не быстрая. Как буд-то вся Украина л0хами Минай чмырят - нет, все всё понимают, в этом сезоне не получилось, кто-то должен был вылететь, будут ещё сезоны, продолжайте и всё будет. А те, кто хочет иметь сразу и всё, в итоге с носом собственным и остаются... Печально
    Ссылка
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