Журналист: Минай будет расформирован в конце сезона

Известный журналист Владимир Зверов поделился своей информацией по поводу скандального матча 25-го тура УПЛ «Минай» - «Шахтер» (0:4), который начался с 35-минутной задержкой:

«Сегодня в обед дошло до того, что после обеда куча контор поснимали матч с линии. Букмекеры – не идиоты.

Насколько мне известно, на прошлой неделе были сборы, где игрокам огласили, что если клуб вылетает, никакой Первой лиги не будет, клуба просто не будет.

Шиндер сразу уехал. Начались травмы у Нуриева, Кожанова, Милевского сегодня не было в заявке, уже все все понимают».

После поражения от «Шахтер» «Минай» потерял шансы спастись от вылета в Первую лигу.