Шахтер будет играть в квалификации Лиги чемпионов, Минай вылетел из УПЛ

5–6 мая прошел 25-й тур Украинской Премьер-лиги. В последнем матче тура «Шахтер» в Киеве победил «Минай» (4:0).
Таким образом, «Шахтер» будет играть в квалификацию Лиги чемпионов, «Заря» вышла в квалификацию Лиги Европы, а «Минай» вылетел из УПЛ.
Украину в еврокубках сезона 2021/22 будут представлять 5 команд:
- Лига чемпионов (групповой раунд): чемпион Украины [Динамо Киев]
- Лига чемпионов (квалификация Q3): вице-чемпион Украины [Шахтер Донецк]
- Лига Европы (квалификация Q4): обладатель Кубка или 3-е место ЧУ [Заря Луганск]
- Лига конференций (квалификация Q3): 4-е место ЧУ [видимо – Колос]
- Лига конференций (квалификация Q2): 5-е место ЧУ [Десна или Ворскла]
До завершения сезона в УПЛ осталось сыграть один тур 9 мая. Будет решаться только один принципиальный вопрос – кто вместе с «Колосом» будет играть в квалификации Лиги конференций – «Десна» или «Ворскла».
В следующем сезона сезоне в УПЛ будет играть 16 команд.
Отметим, что с сезона 2022/23 Украина теряет прямую путевку в Лигу чемпионов из-за падения в рейтинге УЕФА.
Источник — Sport.ua
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