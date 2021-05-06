Шахтер будет играть в квалификации Лиги чемпионов, Минай вылетел из УПЛ

До завершения сезона в УПЛ осталось сыграть один тур

  • 06.05.2021 21:35
  • 203 просмотра
  • 1 комментарий
Шахтер будет играть в квалификации Лиги чемпионов, Минай вылетел из УПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

5–6 мая прошел 25-й тур Украинской Премьер-лиги. В последнем матче тура «Шахтер» в Киеве победил «Минай» (4:0).

Таким образом, «Шахтер» будет играть в квалификацию Лиги чемпионов, «Заря» вышла в квалификацию Лиги Европы, а «Минай» вылетел из УПЛ.

Украину в еврокубках сезона 2021/22 будут представлять 5 команд:

  • Лига чемпионов (групповой раунд): чемпион Украины [Динамо Киев]
  • Лига чемпионов (квалификация Q3): вице-чемпион Украины [Шахтер Донецк]
  • Лига Европы (квалификация Q4): обладатель Кубка или 3-е место ЧУ [Заря Луганск]
  • Лига конференций (квалификация Q3): 4-е место ЧУ [видимо – Колос]
  • Лига конференций (квалификация Q2): 5-е место ЧУ [Десна или Ворскла]

До завершения сезона в УПЛ осталось сыграть один тур 9 мая. Будет решаться только один принципиальный вопрос – кто вместе с «Колосом» будет играть в квалификации Лиги конференций – «Десна» или «Ворскла».

В следующем сезона сезоне в УПЛ будет играть 16 команд. 

Отметим, что с сезона 2022/23 Украина теряет прямую путевку в Лигу чемпионов из-за падения в рейтинге УЕФА.

Турнирная таблица УПЛ

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 06.05.2021 21:38
    0
    Ув. Спорт.ЮА, опубликуй плиз сколько команд будет в УПЛ в следующем сезоне (16?) И кто эти счастливчики, будут ли переходные матчи? Ничё не ясно
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 06.05.2021 21:38
    0
    Ув. Спорт.ЮА, опубликуй плиз сколько команд будет в УПЛ в следующем сезоне (16?) И кто эти счастливчики, будут ли переходные матчи? Ничё не ясно
    Ссылка
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