Шахтер будет играть в квалификации Лиги чемпионов, Минай вылетел из УПЛ

5–6 мая прошел 25-й тур Украинской Премьер-лиги. В последнем матче тура «Шахтер» в Киеве победил «Минай» (4:0).

Таким образом, «Шахтер» будет играть в квалификацию Лиги чемпионов, «Заря» вышла в квалификацию Лиги Европы, а «Минай» вылетел из УПЛ.

Украину в еврокубках сезона 2021/22 будут представлять 5 команд:

Лига чемпионов (групповой раунд): чемпион Украины [ Динамо Киев ]

(групповой раунд): чемпион Украины [ ] Лига чемпионов (квалификация Q3): вице-чемпион Украины [ Шахтер Донецк ]

(квалификация Q3): вице-чемпион Украины [ ] Лига Европы (квалификация Q4): обладатель Кубка или 3-е место ЧУ [ Заря Луганск ]

(квалификация Q4): обладатель Кубка или 3-е место ЧУ [ ] Лига конференций (квалификация Q3): 4-е место ЧУ [видимо – Колос]

(квалификация Q3): 4-е место ЧУ [видимо – Колос] Лига конференций (квалификация Q2): 5-е место ЧУ [Десна или Ворскла]

До завершения сезона в УПЛ осталось сыграть один тур 9 мая. Будет решаться только один принципиальный вопрос – кто вместе с «Колосом» будет играть в квалификации Лиги конференций – «Десна» или «Ворскла».

В следующем сезона сезоне в УПЛ будет играть 16 команд.

Отметим, что с сезона 2022/23 Украина теряет прямую путевку в Лигу чемпионов из-за падения в рейтинге УЕФА.

Турнирная таблица УПЛ