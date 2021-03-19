Не хватило победы. Украина потеряла прямую путевку в группу Лиги чемпионов

Украина потеряла прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов в сезоне 2022/23.

Об этом стало известно поле того, как 18 марта оба украинских клуба выбыли из Лиги Европы.

В таблице коэффициентов УЕФА Украина не смогла опередить Шотландию в борьбе за 11-е место. Теперь чемпиону Украины 2021/22 придется проходить квалификацию в Лигу чемпионов осенью 2022 года.

Хотя шотландский «Рейнджерс» дома проиграл и выбыл из турнира, «Динамо» и «Шахтер» тоже не набрали ни одного очка. Одна победа могла вывести Украину на 11-ю позицию.

Таблица коэффициентов УЕФА (топ-25)

Чемпион 11-й в рейтинге страны [Шотландии] сможет начать игру сразу с группового раунда ЛЧ, если место для победителя предыдущей ЛЧ получается вакантным. А вот 12-е место [Украина] не будет иметь прямой путевки в групповой раунд ЛЧ.

Источник данных: Bert Kassies