Не хватило победы. Украина потеряла прямую путевку в группу Лиги чемпионов

Украина потеряла прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов в сезоне 2022/23.
Об этом стало известно поле того, как 18 марта оба украинских клуба выбыли из Лиги Европы.
В таблице коэффициентов УЕФА Украина не смогла опередить Шотландию в борьбе за 11-е место. Теперь чемпиону Украины 2021/22 придется проходить квалификацию в Лигу чемпионов осенью 2022 года.
Хотя шотландский «Рейнджерс» дома проиграл и выбыл из турнира, «Динамо» и «Шахтер» тоже не набрали ни одного очка. Одна победа могла вывести Украину на 11-ю позицию.
Таблица коэффициентов УЕФА (топ-25)
Чемпион 11-й в рейтинге страны [Шотландии] сможет начать игру сразу с группового раунда ЛЧ, если место для победителя предыдущей ЛЧ получается вакантным. А вот 12-е место [Украина] не будет иметь прямой путевки в групповой раунд ЛЧ.
Источник данных: Bert Kassies
Источник — Sport.ua
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А пока пусть тренеруються в ЛЕ.
Что то по игре их сегодня не было видно. Позор.
Пройдут квалификацию на равне с другими если захотят играть в ЛЧ. Если команды которые с первого раунда начинали и в ЛЧ пробивались, лишь бы хотеть и уметь играть.
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