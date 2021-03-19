Не хватило победы. Украина потеряла прямую путевку в группу Лиги чемпионов

В таблице коэффициентов УЕФА Украина не смогла опередить Шотландию

  • 19.03.2021 00:23
  • 1380 просмотров
  • 12 комментариев
Не хватило победы. Украина потеряла прямую путевку в группу Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Украина потеряла прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов в сезоне 2022/23.

Об этом стало известно поле того, как 18 марта оба украинских клуба выбыли из Лиги Европы.

В таблице коэффициентов УЕФА Украина не смогла опередить Шотландию в борьбе за 11-е место. Теперь чемпиону Украины 2021/22 придется проходить квалификацию в Лигу чемпионов осенью 2022 года.

Хотя шотландский «Рейнджерс» дома проиграл и выбыл из турнира, «Динамо» и «Шахтер» тоже не набрали ни одного очка. Одна победа могла вывести Украину на 11-ю позицию.

Таблица коэффициентов УЕФА (топ-25)

Чемпион 11-й в рейтинге страны [Шотландии] сможет начать игру сразу с группового раунда ЛЧ, если место для победителя предыдущей ЛЧ получается вакантным. А вот 12-е место [Украина] не будет иметь прямой путевки в групповой раунд ЛЧ.

Источник данных: Bert Kassies

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    volf2020
    online
      volf2020, 19.03.2021 00:53
    0
    це добра новина який футбол такий і коефіціент.нехай ще більше суддів купляють.
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    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 19.03.2021 00:49
    -1
    на Динамо то надежды не было, а вот Шахтер подлянку подкинул, хотя пузыри знатно надували!
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    MAks7777⚒
    online
      MAks7777⚒, 19.03.2021 00:48
    -3
    Если дынамо не позорились с венграми да с детьми барсы взяло очей больше обошли бы Шотландию,Шахтёр свое сделал в группе смерти взял 8 очков
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    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 19.03.2021 00:47
    0
    Все наши вылетели, пора бы уже написать статью про распределение мест в следующем евросезоне. Я уверен, что больше половины тут даже и не знает, что будет уже с лета 3 евротурнира. Плей офф, 3е команды с ЛЧ играют с 2ми с ЛЕ, 3е команды с ЛЕ играют со вторым с ЛК. Интересно многим прочитать будет
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    ivan ivanov
    online
      ivan ivanov, 19.03.2021 00:45
    +1
    оно к лучшему, может меньше подкупать судеек будут.
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    andre_lui
    online
      andre_lui, 19.03.2021 00:44
    -1
    Cityzen83, 19.03.2021 00:41
    Все закономерно, у нас чемп такой, что максимум за 15 место бороться надо. Спасибо Шахтёру и в меньшей мере Динамо (Хацкевича)в том, что чемпион на прямую в ЛЧ попадает в сезоне 21/22. Ждём Ярославского? Надеемся, что через года 4 опять в топ 10 вернёмся ... Кто его знает ...
    Через год вернемся!
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    avtv5555
    online
      avtv5555, 19.03.2021 00:43
    0
    В следующем сезоне и такую сумму 6800 будет набрать будет сложно В случае попадания 2 наших команд в ЛЧ Шахтер сейчас согласно клубному рейтингу балансирует между 2 3 корзины посева 50 на 50. А Динамо скорее всего будет в 4 корзине на текущий момент они где-то 25-26 и команды с первых 3 корзин будут посильнее Вильяреала. Вся надежда на Лигу конференций
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    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 19.03.2021 00:41
    -1
    Все закономерно, у нас чемп такой, что максимум за 15 место бороться надо. Спасибо Шахтёру и в меньшей мере Динамо (Хацкевича)в том, что чемпион на прямую в ЛЧ попадает в сезоне 21/22. Ждём Ярославского? Надеемся, что через года 4 опять в топ 10 вернёмся ... Кто его знает ...
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 19.03.2021 00:36
    -1
    А с другой стороны, хоть не будут позориться в группе ЛЧ. Либо достойно пройдут квалификацию и сами заслужат играть в ЛЧ.
    А пока пусть тренеруються в ЛЕ.
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    EGOS
    online
      EGOS, 19.03.2021 00:31
    0
    вот же ж мрази...импотетнтные мрази...а с другой стороны - зачем импотентным мразям ЛЧ..и вообще ЕК..главное в чукре все схвачено, судьи забазарены, бабло капает, житуха удалась...
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 19.03.2021 00:29
    -1
    А у нас есть команды которые заслуживают прямой путевки в ЛЧ?
    Что то по игре их сегодня не было видно. Позор.
    Пройдут квалификацию на равне с другими если захотят играть в ЛЧ. Если команды которые с первого раунда начинали и в ЛЧ пробивались, лишь бы хотеть и уметь играть.
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 19.03.2021 00:29
    +5
    Это позор. Славия сделала всё для Украины в этот вечер, а мы обосрались.
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 19.03.2021 00:29
    +5
    Это позор. Славия сделала всё для Украины в этот вечер, а мы обосрались.
    Ссылка
    ivan ivanov
    online
      ivan ivanov, 19.03.2021 00:45
    +1
    оно к лучшему, может меньше подкупать судеек будут.
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 19.03.2021 00:53
    0
    це добра новина який футбол такий і коефіціент.нехай ще більше суддів купляють.
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 19.03.2021 00:47
    0
    Все наши вылетели, пора бы уже написать статью про распределение мест в следующем евросезоне. Я уверен, что больше половины тут даже и не знает, что будет уже с лета 3 евротурнира. Плей офф, 3е команды с ЛЧ играют с 2ми с ЛЕ, 3е команды с ЛЕ играют со вторым с ЛК. Интересно многим прочитать будет
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 19.03.2021 00:43
    0
    В следующем сезоне и такую сумму 6800 будет набрать будет сложно В случае попадания 2 наших команд в ЛЧ Шахтер сейчас согласно клубному рейтингу балансирует между 2 3 корзины посева 50 на 50. А Динамо скорее всего будет в 4 корзине на текущий момент они где-то 25-26 и команды с первых 3 корзин будут посильнее Вильяреала. Вся надежда на Лигу конференций
    Ссылка
    EGOS
    online
      EGOS, 19.03.2021 00:31
    0
    вот же ж мрази...импотетнтные мрази...а с другой стороны - зачем импотентным мразям ЛЧ..и вообще ЕК..главное в чукре все схвачено, судьи забазарены, бабло капает, житуха удалась...
    Ссылка
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