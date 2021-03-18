Выводы сделаны не были. Шахтер повторно уступил Роме и вылетел из ЛЕ

После того, как в первом матче у себя дома итальянский клуб добился убедительной победы со счетом 3:0, его шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы, конечно же, рассматривались гораздо выше, чем у «Шахтера». Но все же украинские болельщики надеялись на невероятный комбэк со стороны подопечных Луиша Каштру и, как минимум, на быстрый гол хозяев поля в ответном поединке в Киеве.

С первых минут горняки пошли вперед большими силами, надеясь, таким образом, смять оборону соперников. Но довести до удара у них сразу не получилось. Зато гости уже на 6-й минуте создали опасный момент, когда Майораль убежал от Витао и Кривцова, однако пробил выше ворот. А вот на 13-й минуте «Шахтеру» удалось провести стремительную атаку по правому флангу, после чего последовала передача от Додо в штрафную площадь на Алена Патрика. Тому никто не мешал оценить обстановку и точно пробить в цель, но на пути мяча оказался защитник и мяч от него вылетел за пределы поля.

Время шло, а быстрого гола у подопечных Луиша Каштру та и не было. Более того, футболисты «Ромы» не отсиживались только в защите, стараясь остро отвечать. Так, на 23-й минуте Спинаццола обыграл на левом фланге Додо и пробил чуть выше перекладины.

Тем не менее, «Шахтер» продолжал владеть игровым преимуществом и на 27-й минуте Алан Патрик решил проверить бдительность Лопеса, пробив с левой ноги из-за пределов штрафной площади. Вратарь оказался на месте. Спустя две минуты бразилец снова повторил попытку пробить примерно с той же точки, но, во-первых, мяч опять попал в Лопеса, а, во-вторых, судьи зафиксировали офсайд.

До перерыва обе команды создали еще несколько неплохих моментов. На 34-й минуте после передачи справа от Додо Жуниор Мораес пробил головой совсем близко от штанги. Через три минуты Майораль выбежал один на один с Трубиным, однако вратарь сумел ногой отбить мяч в аут. Правда, здесь надо отметить, что игрок «Ромы» в момент передачи, скорее всего, находился ближе к воротам горняков, чем донецкие защитники. И уже на 41-й минуте Соломон с дальней дистанции пробил намного выше ворот.

Увы, но все вопросы относительно победителя этого противостояния были сняты в самом начале второго тайма. «Рома» провела контратаку по правому флангу, последовала передача в район линии вратарской площадки и от Кривцова мяч отскочил прямо на голову Майоралю. Забить с близкого расстояния форварду гостей не представляло большого труда. Теперь «Шахтеру» надо было забивать уже пять голов и при этом не пропускать в свои.

А «Рома» вовсе не собиралась останавливаться на достигнутом. Отличные моменты для взятия ворот вскоре имели Педро, который пробил из выгодного положения мимо цели, и Майораль. Он снова бил головой, но на этот раз Трубин мяч парировал.

К чести игроков «Шахтера», они все же сумели забить гол на 59-й минуте. Справа последовала передача в штрафную площадку, Алан Патрик скинул мяч на дальнюю штангу, где проворнее всех оказался Жуниор Мораес.

Но и гости забили еще раз на 72-й минуте. Карлес Перес и Майораль вдвоем выбежали против Трубина и Матвиенко и четко все разыграли как по нотам.

Далее уже игра стала больше похожа на контрольный поединок, когда результат не имеет особого значения. Оба наставника произвели много замен, дав возможность поучаствовать в матче тем футболистам, которые находились в резерве. В одном из эпизодов на 80-й минуте один из тех, кто вышел на замену у римлян Бруно Перес, показалось, что сфолил на Матвиенко в штрафной площади «Ромы», но испанский арбитр Антонио Матеу Лаос нарушения правил не увидел. И буквально тут же Лопес выручил свою команду после коварного удара в левый угол от Марлоса.

В итоге подопечные Паулу Фонсеки во второй раз обыграли «Шахтер» и продолжат выступление в Лиге Европы. Для горняков евросезон уже завершен и теперь они могут полностью сосредоточиться на чемпионате Украины.

Лига Европы УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч.

«Шахтер» – «Рома» - 1:2 (первый матч – 0:3)



Мораес, 59 – Майораль, 48, 72

Маркос Антонио, 38, Алан Патрик, 55 – Ибаньес, 25

«Шахтер»: Трубин – Матвиенко, Кривцов, Витао, Додо (Болбат, 82) – Маркос Антонио, Майкон – Соломон (Судаков, 77), Алан Патрик (Коноплянка, 60), Тете (Марлос, 60) – Мораес (Дентиньо, 77).

«Рома»: Лопес – Кумбулла, Кристанте, Ибаньес (Манчини, 46) – Спинаццола (Калафьори, 59), Диавара (Пеллегрини, 59), Вильяр, Карсдорп (Б. Перес, 59) – Педро (Эль-Шаарави, 75), К. Перес – Майораль.

Арбитр: Антонио Мигель Матеу Лаос (Валенсия, Испания).

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).



Удары (в створ): 8 (4) – 9 (4)

Угловые: 5 – 0

Оффсайды: 0 – 2.

ШАХТЕР-РОМА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 2°C