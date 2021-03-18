Шахтер Донецк
1 : 2
Рома
18.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Выводы сделаны не были. Шахтер повторно уступил Роме и вылетел из ЛЕ

Подопечные Луиша Каштру за два поединка забили лишь один мяч

  • 18.03.2021 21:47
  • 1242 просмотра
  • 18 комментариев
Выводы сделаны не были. Шахтер повторно уступил Роме и вылетел из ЛЕ
© ФК Шахтер Донецк

После того, как в первом матче у себя дома итальянский клуб добился убедительной победы со счетом 3:0, его шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы, конечно же, рассматривались гораздо выше, чем у «Шахтера». Но все же украинские болельщики надеялись на невероятный комбэк со стороны подопечных Луиша Каштру и, как минимум, на быстрый гол хозяев поля в ответном поединке в Киеве. 

С первых минут горняки пошли вперед большими силами, надеясь, таким образом, смять оборону соперников. Но довести до удара у них сразу не получилось. Зато гости уже на 6-й минуте создали опасный момент, когда Майораль убежал от Витао и Кривцова, однако пробил выше ворот. А вот на 13-й минуте «Шахтеру» удалось провести стремительную атаку по правому флангу, после чего последовала передача от Додо в штрафную площадь на Алена Патрика. Тому никто не мешал оценить обстановку и точно пробить в цель, но на пути мяча оказался защитник и мяч от него вылетел за пределы поля. 

Время шло, а быстрого гола у подопечных Луиша Каштру та и не было. Более того, футболисты «Ромы» не отсиживались только в защите, стараясь остро отвечать. Так, на 23-й минуте Спинаццола обыграл на левом фланге Додо и пробил чуть выше перекладины. 

Тем не менее, «Шахтер» продолжал владеть игровым преимуществом и на 27-й минуте Алан Патрик решил проверить бдительность Лопеса, пробив с левой ноги из-за пределов штрафной площади. Вратарь оказался на месте. Спустя две минуты бразилец снова повторил попытку пробить примерно с той же точки, но, во-первых, мяч опять попал в Лопеса, а, во-вторых, судьи зафиксировали офсайд. 

До перерыва обе команды создали еще несколько неплохих моментов. На 34-й минуте после передачи справа от Додо Жуниор Мораес пробил головой совсем близко от штанги. Через три минуты Майораль выбежал один на один с Трубиным, однако вратарь сумел ногой отбить мяч в аут. Правда, здесь надо отметить, что игрок «Ромы» в момент передачи, скорее всего, находился ближе к воротам горняков, чем донецкие защитники. И уже на 41-й минуте Соломон с дальней дистанции пробил намного выше ворот.     

Увы, но все вопросы относительно победителя этого противостояния были сняты в самом начале второго тайма. «Рома» провела контратаку по правому флангу, последовала передача в район линии вратарской площадки и от Кривцова мяч отскочил прямо на голову Майоралю. Забить с близкого расстояния форварду гостей не представляло большого труда. Теперь «Шахтеру» надо было забивать уже пять голов и при этом не пропускать в свои.

А «Рома» вовсе не собиралась останавливаться на достигнутом. Отличные моменты для взятия ворот вскоре имели Педро, который пробил из выгодного положения мимо цели, и Майораль. Он снова бил головой, но на этот раз Трубин мяч парировал. 

К чести игроков «Шахтера», они все же сумели забить гол на 59-й минуте. Справа последовала передача в штрафную площадку, Алан Патрик скинул мяч на дальнюю штангу, где проворнее всех оказался Жуниор Мораес. 

Но и гости забили еще раз на 72-й минуте. Карлес Перес и Майораль вдвоем выбежали против Трубина и Матвиенко и четко все разыграли как по нотам. 

Далее уже игра стала больше похожа на контрольный поединок, когда результат не имеет особого значения. Оба наставника произвели много замен, дав возможность поучаствовать в матче тем футболистам, которые находились в резерве. В одном из эпизодов на 80-й минуте один из тех, кто вышел на замену у римлян Бруно Перес, показалось, что сфолил на Матвиенко в штрафной площади «Ромы», но испанский арбитр Антонио Матеу Лаос нарушения правил не увидел. И буквально тут же Лопес выручил свою команду после коварного удара в левый угол от Марлоса. 

В итоге подопечные Паулу Фонсеки во второй раз обыграли «Шахтер» и продолжат выступление в Лиге Европы. Для горняков евросезон уже завершен и теперь они могут полностью сосредоточиться на чемпионате Украины.

Лига Европы УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч.

«Шахтер» – «Рома» - 1:2 (первый матч – 0:3)

Мораес, 59 – Майораль, 48, 72

  Маркос Антонио, 38, Алан Патрик, 55 – Ибаньес, 25

«Шахтер»: Трубин – Матвиенко, Кривцов, Витао, Додо (Болбат, 82) – Маркос Антонио, Майкон – Соломон (Судаков, 77), Алан Патрик (Коноплянка, 60), Тете (Марлос, 60) – Мораес (Дентиньо, 77).

«Рома»: Лопес – Кумбулла, Кристанте, Ибаньес (Манчини, 46) – Спинаццола (Калафьори, 59), Диавара (Пеллегрини, 59), Вильяр, Карсдорп (Б. Перес, 59) – Педро (Эль-Шаарави, 75), К. Перес – Майораль.

Арбитр: Антонио Мигель Матеу Лаос (Валенсия, Испания).

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).

Удары (в створ): 8 (4) – 9 (4)
Угловые: 5 – 0
Оффсайды: 0 – 2.

ШАХТЕР-РОМА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Brian
    online
      Brian, 18.03.2021 21:54
    0
    Шахтёр не впечатлил. Посмотрим на второго нашего представителя.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 18.03.2021 21:53
    +3
    треба радіти найменшим змінам.
    проіпали не 0:10 - вже добре
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 18.03.2021 21:53
    +4
    По сравнению с мини Боруссией у Шахтёра очевидный прогресс 5-1 вместо 10-0
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 18.03.2021 21:53
    +2
    Ігра закінчилась? Помятаєте "Человек с бульвара капуцинів", а поїзд уже уйшов
    Ссылка
    Pushkin82
    online
      Pushkin82, 18.03.2021 21:52
    +2
    Програли без боротьби, це бездарство навіть на нічию не награли.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 18.03.2021 21:52
    +3
    Пусть у загрёбов учатся, как надо бить по воротам...
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 18.03.2021 21:52
    -1
    було 0:3, стало 1:2. разом 1:5.
    прогрес наліцо
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 18.03.2021 21:52
    +3
    При нормальному суддівстві...РЕЗУЛЬТАТ НА ЛІЦО!!! БЕЗ СУДДІВ НЕ МОЖУТЬ.... Пенальті на Матвієнкові був!!! Так ж у ворота шухтьора в упл не ставлять такі ж пенальті і серйозніші))) Без суддів....ніфіга не можуть)))
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 18.03.2021 21:51
    -5
    ZAKARPATFAN, 18.03.2021 21:49
    Один Тете старался, и за это Каштру его заменил
    Во ду@ак...
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 18.03.2021 21:51
    0
    Рома каштрувала шахту Де бразильці, де? Тьфу, блін..
    Ссылка
    newo
    online
      newo, 18.03.2021 21:50
    +4
    Тренер у Шахтёра никакущий. Видно даже не специалистам
    Ссылка
    ВовикЬ
    online
      ВовикЬ, 18.03.2021 21:50
    +3
    Без защиты далеко не зайдешь! А у Шахты её нет.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 18.03.2021 21:50
    +1
    молодцы бомжи---порадовали украину
    Ссылка
    KoPoJIb_KpoToB
    online
      KoPoJIb_KpoToB, 18.03.2021 21:50
    +4
    Абсолютно беззубая игра ! Пришло то время ,когда нужно менять тренера и строить команду заново !
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
      ZAKARPATFAN, 18.03.2021 21:49
    -6
    Один Тете старался, и за это Каштру его заменил
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 18.03.2021 21:49
    +2
    бездарна гра
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
      ZAKARPATFAN, 18.03.2021 21:49
    -3
    Ждём отставки Каштру и хороших трансферов. Больше нечего сказать.
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 18.03.2021 21:49
    +2
    Шахтер ноль
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 18.03.2021 21:49
    +3
    Всралися, Арендуполь ваш уровень
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 18.03.2021 21:53
    +4
    По сравнению с мини Боруссией у Шахтёра очевидный прогресс 5-1 вместо 10-0
    Ссылка
    newo
    online
      newo, 18.03.2021 21:50
    +4
    Тренер у Шахтёра никакущий. Видно даже не специалистам
    Ссылка
    KoPoJIb_KpoToB
    online
      KoPoJIb_KpoToB, 18.03.2021 21:50
    +4
    Абсолютно беззубая игра ! Пришло то время ,когда нужно менять тренера и строить команду заново !
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 18.03.2021 21:53
    +3
    треба радіти найменшим змінам.
    проіпали не 0:10 - вже добре
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 18.03.2021 21:52
    +3
    Пусть у загрёбов учатся, как надо бить по воротам...
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 18.03.2021 21:52
    +3
    При нормальному суддівстві...РЕЗУЛЬТАТ НА ЛІЦО!!! БЕЗ СУДДІВ НЕ МОЖУТЬ.... Пенальті на Матвієнкові був!!! Так ж у ворота шухтьора в упл не ставлять такі ж пенальті і серйозніші))) Без суддів....ніфіга не можуть)))
    Ссылка
    ВовикЬ
    online
      ВовикЬ, 18.03.2021 21:50
    +3
    Без защиты далеко не зайдешь! А у Шахты её нет.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 18.03.2021 21:49
    +3
    Всралися, Арендуполь ваш уровень
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 18.03.2021 21:53
    +2
    Ігра закінчилась? Помятаєте "Человек с бульвара капуцинів", а поїзд уже уйшов
    Ссылка
    Pushkin82
    online
      Pushkin82, 18.03.2021 21:52
    +2
    Програли без боротьби, це бездарство навіть на нічию не награли.
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 18.03.2021 21:49
    +2
    бездарна гра
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 18.03.2021 21:49
    +2
    Шахтер ноль
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 18.03.2021 21:50
    +1
    молодцы бомжи---порадовали украину
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 18.03.2021 21:54
    0
    Шахтёр не впечатлил. Посмотрим на второго нашего представителя.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 18.03.2021 21:51
    0
    Рома каштрувала шахту Де бразильці, де? Тьфу, блін..
    Ссылка
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