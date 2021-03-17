Сразу после первой встречи соперников в Италии, которая завершилась поражением чемпионов Украины со счетом 0:3, было такое ощущение, что полоса неудач «Шахтера» продолжается. И конца-края ее на горизонте не видно. Но игра подопечных Луиша Каштру в поединке 18-го тура Премьер-Лиги с «Десной» (особенно во втором тайме) вновь напомнила всем нам как умеет и должен играть «Шахтер» - в атакующий футбол, красиво и результативно.

Конечно, при всем уважении к черниговскому клубу, «Десна» все же не «Рома». И по финансовым возможностям, и по подбору игроков, да и по ряду других показателей. Тем не менее, если горнякам удастся показать такую же игру на НСК «Олимпийский» в четверг, как это было в воскресенье, шансы победить римлян могут появиться.

Давайте вспомним, что в первом матче подопечные Паулу Фонсеки не выглядели такой уж грозной командой, которая сметает все на своем пути. Играли они в целом умело, организовано, плюс ко всему успешно реализовали три голевых момента. Но ведь все может измениться, если «Шахтер» сыграет по-другому чем в Риме, и постарается забить быстрый гол. Кстати, в последнем туре чемпионата Италии «Рома» проиграла в гостях «Парме» со счетом 0:2.

Очень многое здесь будет зависеть от главного тренера горняков, от его умения правильно настроить свою команду для достижения успеха и от выбора оптимального стартового состава. Ведь именно доверие наставника добавило куража Тете и Соломону в уже упомянутом матче с «Десной», где эти футболисты стали главными творцами крупной победы.

Что касается потерь перед ответным поединком, то здесь команды примерно в равных условиях. У гостей игру пропустит хорошо знакомый нам Генрих Мхитарян, получивший травму в первом матче. Под вопросом остается участие Эдина Джеко, Верету, Дзаньоло. В составе «Шахтера» вряд ли сыграют травмированные Тарас Степаненко и Исмаили.

И еще. Благодаря тому, что на стадион вернулись болельщики, горняки вправе рассчитывать на их поддержку. Это может придать им дополнительных сил для достижения положительного результата.

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру: «Мы в этом сезоне уже побеждали «Реал» и дома, и на выезде, играли с «Интером». Мы верим, что сможем сыграть успешно, потому что не забываем всего, что сделали до сегодняшнего дня. Когда была жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, многие говорили, что это невозможно, но мы продолжили и пошли вперед. Верим всегда и до самого конца».

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека: «В Украине нам будет очень сложно. Я очень хорошо знаю характер футболистов «Шахтера». Это очень сильные игроки, которые сделают все, чтобы победить».

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко, Маркос Антонио, Майкон, Алан Патрик, Тете, Соломон, Мораес



«Рома»: Лопес, Кристанте, Кумбулла, Манчини, Спинаццола, Диавара, Вильяр, Карсдорп, Педро, Пеллегрини, Эль-Шаарави

18 марта, четверг