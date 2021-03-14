По римскому сценарию. Шахтер уверенно обыграл Десну

Волею календаря в 18 туре украинской Премьер-лиги в двух матчах встречались участники лидирующего квартета. В Запорожье луганская «Заря» принимала столичное «Динамо». В это же время в Киеве на НСК «Олимпийский» проходил домашний поединок донецкого «Шахтера» против черниговской «Десны». Разумеется, по итогам этих встреч ситуация вверху турнирной таблицы могла поменяться, но при этом каждая из команд решала свои собственные задачи.

«Десна», похоже, вышла на матч против «горняков» с одной целью – не пропустить. Поэтому первый тайм начался вполне ожидаемо: «Шахтер» завладел мячом и принялся расшатывать оборону соперника. Уже на 7-й минуте красивый момент едва не завершился голом: Мораес в падении через себя добивал отскок, но Паст уверенно поймал мяч. Были и еще полумоменты у ворот гостей, в то время как Трубин пребывал практически без работы.

А ключевой момент первой половины встречи случился на 31 минуте. Кривцов пошел в штрафную на подачу, и его прихватил за корпус Имереков. Арбитр оставил эпизод без внимания, но при первой же остановке игры послушал подсказку видеоассистента. После чего посмотрел повтор – и назначил пенальти. Приговор в исполнение привел Тете, мощно пробив в правый от себя угол. Паст угадал направление удара, но до мяча не достал – 1:0. Что интересно, в нынешнем чемпионате это третий мяч бразильца, и все три раза он открывал счет в поединках.





ФК Шахтер Донецк

Поняв, что план «не пропустить» не сработал, «северяне» наконец-то пошли вперед. И очень скоро едва не сравняли счет. «Десне» удалась контратака «5 в 3», которую завершал ударом низом Гуцуляк – Трубин по-хоккейному, ногой парировал удар! Пошла игра на встречных курсах, команды обменивались острыми атаками. И уже в компенсированное время гости упустили самый верный момент. После удара Тотовицкого мяч угодил в штангу, в спину вратарю, снова в штангу – и отскочил за ворота. Учитывая общую статистику первого тайма (56:44% по владению мячом, 5:3 по ударам), минимальное преимущество «Шахтера» в счете выглядит вполне логичным.

Вторая половина встречи началась ураганно. Команды обменивалась атаками – опасными и зрелищными. Паст в красивом прыжке потянул из-под перекладины мяч после плотного удара Соломона. Трубин поймал мяч после удара Гуцуляка и тут же на выходе опередил Тотовицкого, выскакивавшего один на один. Вратарь «Десны» отразил удар Мораеса, на добивание ринулся Алан Патрик, обыграл успевшего вскочить Паста, пробил – Полегенько выбил мяч с линии ворот!

Ну а то, что «горняки» сотворили на 75-й минуте, выгляди маленьким футбольным шедевром. Трубин выбил мяч из штрафной к центральному кругу. Пас принял Соломон, отдал правее на Марлоса, тот – еще правее на Тете. Затем последовала серия передач в обратную сторону, справа налево, причем Марлос отдал пас пяткой, Дентиньо опять же пяткой выкатил на Соломона, который расстрелял ворота. И тут же израильтянин сделал счет крупным, причем снова прошла атака «Шахтера» от своей штрафной. Но теперь передачи были продольными, Алан Патрик вывел Манора практически один на один, тот «раскачал» оппонента и оформил дубль – 3:0.

Два пропущенных гола за три минуты деморализовали гостей. И вскоре дубль записал на свой счет Тете. Он поборолся за мяч на половине поле соперника, отобрал его – и смело ринулся в одиночку на ворота «Десны». Обыграл четверых, ворвался в штрафную и пробил без шансов для голкипера – 4:0.





ФК Шахтер Донецк

Уверенная победа позволит «горнякам» обрести психологическую уверенность, ведь несколько предыдущих результатов не делают им чести. Но, возможно, неудачная серия уже позади. «Шахтер» набрал 39 очков и продолжает погоню за киевским «Динамо», в 19 туре команда едет в гости ко «Львову». «Десна» крупно проиграла в УПЛ впервые с сентября 2018 – тогда здесь же, на «Олимпийском» «северяне» также пропустили 4 безответных мяча, но от другого гранда, «Динамо». Тем не менее, сейчас команда остается с 30 очками на четвертой строчке турнирной таблицы. В следующем туре в Чернигове будет гостить «Днепр-1».



Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

«Шахтер» – «Десна» - 4:0



Тете, 34 (пен.), Соломон, 75, 77, Тете, 80



Матвиенко, 40, Додо, 68 – Огиря, 29, Имереков, 34

«Шахтер»: Трубин – Матвиенко, Бондарь, Кривцов, Додо – Майкон, Маркос Антонио (Марлос, 60) – Соломон (Коноплянка, 81), Алан Патрик (Судаков, 81), Тете (Тайсон, 81) – Мораес (Дентиньо, 71).

«Десна»: Паст (Литовка, 88) – Мостовой, Тамм, Имереков, Полегенько – Огиря – Картушов (Сухоцкий, 84), Гуцуляк, Чепурненко (Дегтярев, 46), Калитвинцев (Арвеладзе, 77) – Тотовицкий (Безбородько, 84).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).



Удары (в створ): 13 (10) – 7 (3)

Угловые: 6 – 5

Оффсайды: 0 – 4.

ШАХТЕР-ДЕСНА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 5°C