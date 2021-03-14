18-й тур
Шахтер Донецк
4 : 0
Десна
14.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

По римскому сценарию. Шахтер уверенно обыграл Десну

Подопечные Луиша Каштру показали, как будут отвечать римской «Роме»

  • 14.03.2021 19:00
  • 4165 просмотров
  • 68 комментариев
По римскому сценарию. Шахтер уверенно обыграл Десну
© ФК Шахтер Донецк

Волею календаря в 18 туре украинской Премьер-лиги в двух матчах встречались участники лидирующего квартета. В Запорожье луганская «Заря» принимала столичное «Динамо». В это же время в Киеве на НСК «Олимпийский» проходил домашний поединок донецкого «Шахтера» против черниговской «Десны». Разумеется, по итогам этих встреч ситуация вверху турнирной таблицы могла поменяться, но при этом каждая из команд решала свои собственные задачи.

«Десна», похоже, вышла на матч против «горняков» с одной целью – не пропустить. Поэтому первый тайм начался вполне ожидаемо: «Шахтер» завладел мячом и принялся расшатывать оборону соперника. Уже на 7-й минуте красивый момент едва не завершился голом: Мораес в падении через себя добивал отскок, но Паст уверенно поймал мяч. Были и еще полумоменты у ворот гостей, в то время как Трубин пребывал практически без работы.

А ключевой момент первой половины встречи случился на 31 минуте. Кривцов пошел в штрафную на подачу, и его прихватил за корпус Имереков. Арбитр оставил эпизод без внимания, но при первой же остановке игры послушал подсказку видеоассистента. После чего посмотрел повтор – и назначил пенальти. Приговор в исполнение привел Тете, мощно пробив в правый от себя угол. Паст угадал направление удара, но до мяча не достал – 1:0. Что интересно, в нынешнем чемпионате это третий мяч бразильца, и все три раза он открывал счет в поединках.


ФК Шахтер Донецк

Поняв, что план «не пропустить» не сработал, «северяне» наконец-то пошли вперед. И очень скоро едва не сравняли счет. «Десне» удалась контратака «5 в 3», которую завершал ударом низом Гуцуляк – Трубин по-хоккейному, ногой парировал удар! Пошла игра на встречных курсах, команды обменивались острыми атаками. И уже в компенсированное время гости упустили самый верный момент. После удара Тотовицкого мяч угодил в штангу, в спину вратарю, снова в штангу – и отскочил за ворота. Учитывая общую статистику первого тайма (56:44% по владению мячом, 5:3 по ударам), минимальное преимущество «Шахтера» в счете выглядит вполне логичным. 

Вторая половина встречи началась ураганно. Команды обменивалась атаками – опасными и зрелищными. Паст в красивом прыжке потянул из-под перекладины мяч после плотного удара Соломона. Трубин поймал мяч после удара Гуцуляка и тут же на выходе опередил Тотовицкого, выскакивавшего один на один. Вратарь «Десны» отразил удар Мораеса, на добивание ринулся Алан Патрик, обыграл успевшего вскочить Паста, пробил – Полегенько выбил мяч с линии ворот!

Ну а то, что «горняки» сотворили на 75-й минуте, выгляди маленьким футбольным шедевром. Трубин выбил мяч из штрафной к центральному кругу. Пас принял Соломон, отдал правее на Марлоса, тот – еще правее на Тете. Затем последовала серия передач в обратную сторону, справа налево, причем Марлос отдал пас пяткой, Дентиньо опять же пяткой выкатил на Соломона, который расстрелял ворота. И тут же израильтянин сделал счет крупным, причем снова прошла атака «Шахтера» от своей штрафной. Но теперь передачи были продольными, Алан Патрик вывел Манора практически один на один, тот «раскачал» оппонента и оформил дубль – 3:0.

Два пропущенных гола за три минуты деморализовали гостей. И вскоре дубль записал на свой счет Тете. Он поборолся за мяч на половине поле соперника, отобрал его – и смело ринулся в одиночку на ворота «Десны». Обыграл четверых, ворвался в штрафную и пробил без шансов для голкипера – 4:0.


ФК Шахтер Донецк

Уверенная победа позволит «горнякам» обрести психологическую уверенность, ведь несколько предыдущих результатов не делают им чести. Но, возможно, неудачная серия уже позади. «Шахтер» набрал 39 очков и продолжает погоню за киевским «Динамо», в 19 туре команда едет в гости ко «Львову». «Десна» крупно проиграла в УПЛ впервые с сентября 2018 – тогда здесь же, на «Олимпийском» «северяне» также пропустили 4 безответных мяча, но от другого гранда, «Динамо». Тем не менее, сейчас команда остается с 30 очками на четвертой строчке турнирной таблицы. В следующем туре в Чернигове будет гостить «Днепр-1».
 

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

«Шахтер» – «Десна» - 4:0

Тете, 34 (пен.), Соломон, 75, 77, Тете, 80

 Матвиенко, 40, Додо, 68 – Огиря, 29, Имереков, 34

«Шахтер»: Трубин – Матвиенко, Бондарь, Кривцов, Додо – Майкон, Маркос Антонио (Марлос, 60) – Соломон (Коноплянка, 81), Алан Патрик (Судаков, 81), Тете (Тайсон, 81) – Мораес (Дентиньо, 71).

«Десна»: Паст (Литовка, 88) – Мостовой, Тамм, Имереков, Полегенько – Огиря – Картушов (Сухоцкий, 84), Гуцуляк, Чепурненко (Дегтярев, 46), Калитвинцев (Арвеладзе, 77) – Тотовицкий (Безбородько, 84).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).

Удары (в створ): 13 (10) – 7 (3)
Угловые: 6 – 5
Оффсайды: 0 – 4.

ШАХТЕР-ДЕСНА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Клим Лавренюк, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    SportsMan
    online
      SportsMan, 14.03.2021 20:21
    0
    mayakovskiy1, 14.03.2021 19:11
    Чувак, не надо думать о Роме. Я знаю одну команду на букву Д, которая дома без шансов влетела середянку Ла Лиги)
    Это не отменяет плохой игры Шахты в Риме, ноу ж чья бы мычала. Вы недоклуб, у котрой в еврокубках за сезон нет ни одной серьезной победы
    Какая же у вас серьезная победа? Над Реалом, который сейчас и Алькояно влетает?
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 20:20
    0
    AK_228, 14.03.2021 20:19
    Я тоже надеюсь.. это было скорее исключение из правил. Но тем не менее настроение себе подняли футболисты
    Это да... Блин, у нас реально по сути конкурент в ЧУ только один — собственная лень. Но Каштру хз, всегда тупо стоит, ноль эмоций, игровой злости, где это всё для такого клуба как Шахтёр?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.03.2021 20:19
    +1
    YOU OK?, 14.03.2021 20:17
    Надеюсь этот разгром не затмит глаза пеленой руководству, ибо перемены нужны срочно...
    Я тоже надеюсь.. это было скорее исключение из правил. Но тем не менее настроение себе подняли футболисты
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.03.2021 20:18
    -1
    Frank Piter, 14.03.2021 20:12
    Дол...еб, факт налицо. С Динамо Десна набрала 6 очков из 12 в 4 играх. А с Копанкой ОДНО ОЧКО ЗА 10 ИГР. Так что кто фарм мы видим
    Конечно, Десна - фарм ШД и сливала в этом матче. У Зари ни одного арендованного игрока из ДК. И перестали арендовать, чтобы быть самостоятельным клубом. Десне ахметовские бабосики дороже.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.03.2021 20:18
    +1
    Игорь Петров, 14.03.2021 20:15
    Невыразительная игра Шахтера до второго забитого гола, затем команду прорвало и показали игру, которую от неё ждут уже давно, ну а комбинация, приведшая ко второму мячу в ворота Десны, это футбольный бразильско-Израильский шедевр, жаль только, что чемпионская гонка практически проиграна и именно в матче с Зарей, вряд ли Динамо потеряет ещё где-то очки ( кроме Игры с Шахтером) , серьезных оппонентов не осталось.
    Все может быть.. это футбол
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 20:17
    0
    AK_228, 14.03.2021 20:10

    Это потому что разгром! А закончился бы матч со счетом 1-0, ты бы орало про кучу нереализованных моментов Дёсны ( которых было достаточно).
    Вот такой ты, конченный отщепенец
    Надеюсь этот разгром не затмит глаза пеленой руководству, ибо перемены нужны срочно...
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 14.03.2021 20:15
    0
    Невыразительная игра Шахтера до второго забитого гола, затем команду прорвало и показали игру, которую от неё ждут уже давно, ну а комбинация, приведшая ко второму мячу в ворота Десны, это футбольный бразильско-Израильский шедевр, жаль только, что чемпионская гонка практически проиграна и именно в матче с Зарей, вряд ли Динамо потеряет ещё где-то очки ( кроме Игры с Шахтером) , серьезных оппонентов не осталось.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 14.03.2021 20:14
    -1
    AK_228, 14.03.2021 20:10

    Это потому что разгром! А закончился бы матч со счетом 1-0, ты бы орало про кучу нереализованных моментов Дёсны ( которых было достаточно).
    Вот такой ты, конченный отщепенец
    Ну а ты приблуда что?! Обрадовался?!
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 14.03.2021 20:12
    +1
    AK_228, 14.03.2021 20:10

    Это потому что разгром! А закончился бы матч со счетом 1-0, ты бы орало про кучу нереализованных моментов Дёсны ( которых было достаточно).
    Вот такой ты, конченный отщепенец
    Дол...еб, факт налицо. С Динамо Десна набрала 6 очков из 12 в 4 играх. А с Копанкой ОДНО ОЧКО ЗА 10 ИГР. Так что кто фарм мы видим
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 20:11
    -2
    AK_228, 14.03.2021 20:10

    Это потому что разгром! А закончился бы матч со счетом 1-0, ты бы орало про кучу нереализованных моментов Дёсны ( которых было достаточно).
    Вот такой ты, конченный отщепенец
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.03.2021 20:10
    -3
    Frank Piter, 14.03.2021 19:55
    Очередной слив. 9 за 10 встреч. 1 очко против 28. Вот такой фарс- Арендовец-2

    Это потому что разгром! А закончился бы матч со счетом 1-0, ты бы орало про кучу нереализованных моментов Дёсны ( которых было достаточно).
    Вот такой ты, конченный отщепенец
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 14.03.2021 20:03
    -1
    YOU OK?, 14.03.2021 19:56
    А что касается зорьки, им не привыкать, когда нужно мужЫкЫ раздвигают булки.
    Долб...еб, Заря набрали с Динамо 6 очков за последние 7 игр. А Десна с Копанкой 1 очко за 10 игр. А с Динамо 6 очков за 4 официальные последние игры. Кто чей фарм очевидно.
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 19:56
    -2
    А что касается зорьки, им не привыкать, когда нужно мужЫкЫ раздвигают булки.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 14.03.2021 19:55
    +1
    Очередной слив. 9 за 10 встреч. 1 очко против 28. Вот такой фарс- Арендовец-2
    Ссылка
    Vetal
    online
      Vetal, 14.03.2021 19:54
    +2
    MaKs⁷⁷⁷⁷, 14.03.2021 19:35
    Колосок село2-0Столица Дынамо позорное на нск в УПЛ ,а не в вонючем кубке
    Так радуешся ( уже пол года) победе Колорадо над Динамо, а вспомнить как сами с Колосом сыграли в етом году слабо? Извилин не хватает?
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 19:53
    -2
    Zport., 14.03.2021 19:43
    Ну что кроты нам заря слила снова матч
    Так это правда)
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 14.03.2021 19:48
    -2
    черниговская великая дресна обдристалась, благодаря богу, что больше не пропустили..Сидорчук забил Заре, один из лучших голов сезона.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 14.03.2021 19:43
    0
    Ну что кроты нам заря слила снова матч
    Ссылка
    руслан зайченко
    online
      руслан зайченко, 14.03.2021 19:42
    +2
    десна це не рома !з ними также не прокате
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 14.03.2021 19:39
    +1
    Ссылка
    Семенец, Иванисеня @ Манчини СПАСИБО!
    online
      Семенец, Иванисеня @ Манчини СПАСИБО!, 14.03.2021 19:06
    +8
    Хоть какая-то радость перед очередным влетом от Ромы
    Ссылка
    d3wolta
    online
      d3wolta, 14.03.2021 19:08
    +7
    Эх если бы кротам со своим ВАРом в Европу выиграли бы у всех
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 14.03.2021 19:10
    +5
    Не ну если с таким же счётом Рому вшкварить то отлично будет. Единственное что вряд ли такой фарт с пенальти пройдет
    Ссылка
    Семенец, Иванисеня @ Манчини СПАСИБО!
    online
      Семенец, Иванисеня @ Манчини СПАСИБО!, 14.03.2021 19:07
    +5
    ZAKARPATFAN, 14.03.2021 19:05
    Вот это да!!!! Наконец-то та игра Шахтера от которой мы уже отвыкли. Всё голы - шедевры. Тете и Соломон наконец-то стали брать игру на себе и вновь идут небоясь в обводку соперника. Наконец-то мы увидели быстрые контратаки, а не возиловку с мячом. Повторить с Ромой!
    Настоящая штольня была в матче с Ромой
    Ссылка
    SerjMakovey
      SerjMakovey, 14.03.2021 19:08
    +4
    Даже Сабо признал, что пеналя не было.... Тьфу!
    Ссылка
    Vetal
    online
      Vetal, 14.03.2021 19:54
    +2
    MaKs⁷⁷⁷⁷, 14.03.2021 19:35
    Колосок село2-0Столица Дынамо позорное на нск в УПЛ ,а не в вонючем кубке
    Так радуешся ( уже пол года) победе Колорадо над Динамо, а вспомнить как сами с Колосом сыграли в етом году слабо? Извилин не хватает?
    Ссылка
    руслан зайченко
    online
      руслан зайченко, 14.03.2021 19:42
    +2
    десна це не рома !з ними также не прокате
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 14.03.2021 19:28
    +2
    Бгг, во позорники, ни матча без помощи чучела со свистком, хотя нет,в Риме было видно шо происходит когда некому подсобить.
    Зы
    АГРО! БИЗНЕС!
    1ая лига!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 14.03.2021 19:08
    +2
    Как для второго места-Шахтёр выдал хорошую игру,но не более того
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.03.2021 20:19
    +1
    YOU OK?, 14.03.2021 20:17
    Надеюсь этот разгром не затмит глаза пеленой руководству, ибо перемены нужны срочно...
    Я тоже надеюсь.. это было скорее исключение из правил. Но тем не менее настроение себе подняли футболисты
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.03.2021 20:18
    +1
    Игорь Петров, 14.03.2021 20:15
    Невыразительная игра Шахтера до второго забитого гола, затем команду прорвало и показали игру, которую от неё ждут уже давно, ну а комбинация, приведшая ко второму мячу в ворота Десны, это футбольный бразильско-Израильский шедевр, жаль только, что чемпионская гонка практически проиграна и именно в матче с Зарей, вряд ли Динамо потеряет ещё где-то очки ( кроме Игры с Шахтером) , серьезных оппонентов не осталось.
    Все может быть.. это футбол
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 14.03.2021 20:12
    +1
    AK_228, 14.03.2021 20:10

    Это потому что разгром! А закончился бы матч со счетом 1-0, ты бы орало про кучу нереализованных моментов Дёсны ( которых было достаточно).
    Вот такой ты, конченный отщепенец
    Дол...еб, факт налицо. С Динамо Десна набрала 6 очков из 12 в 4 играх. А с Копанкой ОДНО ОЧКО ЗА 10 ИГР. Так что кто фарм мы видим
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 14.03.2021 19:55
    +1
    Очередной слив. 9 за 10 встреч. 1 очко против 28. Вот такой фарс- Арендовец-2
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 14.03.2021 19:39
    +1
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 19:17
    +1
    kum_Poltava_, 14.03.2021 19:15
    Десна відпрацювала бабло за нічию
    Явный слив матча был не здесь.
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 14.03.2021 20:21
    0
    mayakovskiy1, 14.03.2021 19:11
    Чувак, не надо думать о Роме. Я знаю одну команду на букву Д, которая дома без шансов влетела середянку Ла Лиги)
    Это не отменяет плохой игры Шахты в Риме, ноу ж чья бы мычала. Вы недоклуб, у котрой в еврокубках за сезон нет ни одной серьезной победы
    Какая же у вас серьезная победа? Над Реалом, который сейчас и Алькояно влетает?
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 20:20
    0
    AK_228, 14.03.2021 20:19
    Я тоже надеюсь.. это было скорее исключение из правил. Но тем не менее настроение себе подняли футболисты
    Это да... Блин, у нас реально по сути конкурент в ЧУ только один — собственная лень. Но Каштру хз, всегда тупо стоит, ноль эмоций, игровой злости, где это всё для такого клуба как Шахтёр?
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 20:17
    0
    AK_228, 14.03.2021 20:10

    Это потому что разгром! А закончился бы матч со счетом 1-0, ты бы орало про кучу нереализованных моментов Дёсны ( которых было достаточно).
    Вот такой ты, конченный отщепенец
    Надеюсь этот разгром не затмит глаза пеленой руководству, ибо перемены нужны срочно...
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 14.03.2021 20:15
    0
    Невыразительная игра Шахтера до второго забитого гола, затем команду прорвало и показали игру, которую от неё ждут уже давно, ну а комбинация, приведшая ко второму мячу в ворота Десны, это футбольный бразильско-Израильский шедевр, жаль только, что чемпионская гонка практически проиграна и именно в матче с Зарей, вряд ли Динамо потеряет ещё где-то очки ( кроме Игры с Шахтером) , серьезных оппонентов не осталось.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 14.03.2021 19:43
    0
    Ну что кроты нам заря слила снова матч
    Ссылка
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