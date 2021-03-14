Луиш КАШТРУ: «Если я буду искать ошибки, я их найду»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о победе над «Десной» (4:0), общекомандной обороне и ответном матче с «Ромой».

– Почему, когда стало известно о повреждении Исмаили, слева в обороне вы решили использовать Матвиенко, а не Корниенко?

– Потому что я решил, что это будет лучше для команды.

– После реализованного 11-метрового в ответственный момент Тете можно считать штатным пенальтистом? Кто принимает решение о том, кому пробивать?

– Есть четыре футболиста, которые всегда номинированы на исполнение пенальти. Тете один из них, он и пробил.

– У соперника было много моментов. Как вы прокомментируете игру центральных защитников?

– У соперника было много моментов? Центральные защитники были эффективны, как и вся команда. Я не рассматриваю игру только с позиции центральных защитников. Для меня оборона – это оборона всей команды. Все должны работать. Центральные защитники выполнили свои функции, равно как и Майкон, и Алан Патрик, и Соломон… Все должны обороняться. Это глобальная динамика: все обороняются и все атакуют. Если я сейчас буду искать ошибки центральных защитников, я их найду. Если я буду искать что-то правильное у центральных защитников, тоже найду. И у всех остальных игроков я также найду и то, и то.

– Счет сегодня – репетиция матча с «Ромой»?

– Это было бы хорошо. И в то же время игры очень разные, в совершенно другом контексте. Но было бы хорошо! Постараемся.

– Какие акценты вы расставите в команде накануне поединка с «Ромой»?

– Будем играть, а там посмотрим. С профессионализмом, амбициями и полной отдачей.

– Болельщики верят, что «Шахтер» сможет в этом матче сделать невероятное. Как вы чувствуете?

– Все мы верим всегда. Мы в этом году уже побеждали «Реал» дома и на выезде, играли с «Интером». Я знаю, что многие забывают это. И это нормально: у человека есть такая интересная черта – забывать. Не говорю, удастся нам это или не удастся. Мы верим, что сможем, потому что не забываем всего, что сделали до сегодняшнего дня. Никто не сказал бы, например, что в прошлом чемпионате мы сможем побить рекорд по очкам, а мы смогли. И когда была жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, многие говорили, что это невозможно, но мы продолжили и пошли вперед. Правда, что в прошлом году мы были в полуфинале, а сейчас пока в одной восьмой. Верим всегда и до самого конца.