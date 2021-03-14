18-й тур
Шахтер Донецк
4 : 0
Десна
14.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Луиш КАШТРУ: «Если я буду искать ошибки, я их найду»

Наставник «Шахтера» рассказал о победе над «Десной» (4:0)

  • 14.03.2021 21:03
  • 1407 просмотров
  • 11 комментариев
Луиш КАШТРУ: «Если я буду искать ошибки, я их найду»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о победе над «Десной» (4:0), общекомандной обороне и ответном матче с «Ромой».

– Почему, когда стало известно о повреждении Исмаили, слева в обороне вы решили использовать Матвиенко, а не Корниенко?
– Потому что я решил, что это будет лучше для команды.

– После реализованного 11-метрового в ответственный момент Тете можно считать штатным пенальтистом? Кто принимает решение о том, кому пробивать?
– Есть четыре футболиста, которые всегда номинированы на исполнение пенальти. Тете один из них, он и пробил.

– У соперника было много моментов. Как вы прокомментируете игру центральных защитников?
– У соперника было много моментов? Центральные защитники были эффективны, как и вся команда. Я не рассматриваю игру только с позиции центральных защитников. Для меня оборона – это оборона всей команды. Все должны работать. Центральные защитники выполнили свои функции, равно как и Майкон, и Алан Патрик, и Соломон… Все должны обороняться. Это глобальная динамика: все обороняются и все атакуют. Если я сейчас буду искать ошибки центральных защитников, я их найду. Если я буду искать что-то правильное у центральных защитников, тоже найду. И у всех остальных игроков я также найду и то, и то.

– Счет сегодня – репетиция матча с «Ромой»?
– Это было бы хорошо. И в то же время игры очень разные, в совершенно другом контексте. Но было бы хорошо! Постараемся.

– Какие акценты вы расставите в команде накануне поединка с «Ромой»?
– Будем играть, а там посмотрим. С профессионализмом, амбициями и полной отдачей.

– Болельщики верят, что «Шахтер» сможет в этом матче сделать невероятное. Как вы чувствуете?
– Все мы верим всегда. Мы в этом году уже побеждали «Реал» дома и на выезде, играли с «Интером». Я знаю, что многие забывают это. И это нормально: у человека есть такая интересная черта – забывать. Не говорю, удастся нам это или не удастся. Мы верим, что сможем, потому что не забываем всего, что сделали до сегодняшнего дня. Никто не сказал бы, например, что в прошлом чемпионате мы сможем побить рекорд по очкам, а мы смогли. И когда была жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, многие говорили, что это невозможно, но мы продолжили и пошли вперед. Правда, что в прошлом году мы были в полуфинале, а сейчас пока в одной восьмой. Верим всегда и до самого конца.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
    fanseka
    online
      fanseka, 14.03.2021 22:29
    0
    п.и.д.а.р.а.с.ы с. д.а.ун.б.а.с.а
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 14.03.2021 22:21
    0
    Думаю, менеджмент Шахтёра уже сделал конкретные выводы и по окончании сезона будет новый тренер и новые цели. Каштру уже не способен что-то глобально изменить. С Ромой всё ясно уже в первой игре, в УПЛ от Шахты уже ничего не зависит
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 14.03.2021 22:20
    0
    sasha18, 14.03.2021 22:17
    Каштру хоч не женився на українці?
    А він що НЕЖОНАТИЙ??? Якщо ні то мабудь він за цим сюди і приїхав,а футбік це так ПОБОЧНЕ.
    Ссылка
    sasha18
    online
      sasha18, 14.03.2021 22:17
    0
    Каштру хоч не женився на українці?
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 14.03.2021 22:09
    -1
    Другие тренера(южане)орут,прыгают,со рта не слюна,а желчь летит,а этот смотрит на поле как Пьеро на Мальвину и ТОСКУЕТ!!!!
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 22:06
    0
    avk2307, 14.03.2021 21:39
    Нужен Эдин Терзич
    +
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    axylinam
    online
      axylinam, 14.03.2021 22:05
    +1
    Каштру на каждой игре вечно с кислой рожей,как будто он не на футболе,а на поминках,позитивной энергетики от него ноль
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 14.03.2021 22:00
    +1
    Вопрос психологии, Каштру мягкий профессионал, когда некому дать пиздюлей игрокам 24+, расслабляют булки и играют вальяжно, как пенсионеры. Либо нужно все время состав молодым держать с таким тренером или кого то требовательного ставить с высокими требованиями к дисциплине. По игре с ромой видно, классом особо не уступают, можно побеждать, но играют некоторые игроки вальяжно, поэтому из за них такой результат
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 14.03.2021 21:39
    -3
    YOU OK?, 14.03.2021 21:37
    Хороший ты человек, но слишком добрый и мягкий для такого клуба как Шахтёр.
    Нужен Эдин Терзич
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 21:37
    -1
    Хороший ты человек, но слишком добрый и мягкий для такого клуба как Шахтёр.
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 14.03.2021 21:34
    +1
    Какие ошибки искать при 4-0.Ищите их в матче с Ромой там где 0-3. Да и вообще у Каштру какой-то странный подход и виденье игры в целом.Он сильно ПРАГМАТИЧЕН и ПРЕДСКАЗУЕМ и НЕЭМОЦИОНАЛЕН для южного человека.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 14.03.2021 22:05
    +1
    Каштру на каждой игре вечно с кислой рожей,как будто он не на футболе,а на поминках,позитивной энергетики от него ноль
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 14.03.2021 22:00
    +1
    Вопрос психологии, Каштру мягкий профессионал, когда некому дать пиздюлей игрокам 24+, расслабляют булки и играют вальяжно, как пенсионеры. Либо нужно все время состав молодым держать с таким тренером или кого то требовательного ставить с высокими требованиями к дисциплине. По игре с ромой видно, классом особо не уступают, можно побеждать, но играют некоторые игроки вальяжно, поэтому из за них такой результат
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 14.03.2021 21:34
    +1
    Какие ошибки искать при 4-0.Ищите их в матче с Ромой там где 0-3. Да и вообще у Каштру какой-то странный подход и виденье игры в целом.Он сильно ПРАГМАТИЧЕН и ПРЕДСКАЗУЕМ и НЕЭМОЦИОНАЛЕН для южного человека.
    Ссылка
    fanseka
    online
      fanseka, 14.03.2021 22:29
    0
    п.и.д.а.р.а.с.ы с. д.а.ун.б.а.с.а
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 14.03.2021 22:21
    0
    Думаю, менеджмент Шахтёра уже сделал конкретные выводы и по окончании сезона будет новый тренер и новые цели. Каштру уже не способен что-то глобально изменить. С Ромой всё ясно уже в первой игре, в УПЛ от Шахты уже ничего не зависит
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 14.03.2021 22:20
    0
    sasha18, 14.03.2021 22:17
    Каштру хоч не женився на українці?
    А він що НЕЖОНАТИЙ??? Якщо ні то мабудь він за цим сюди і приїхав,а футбік це так ПОБОЧНЕ.
    Ссылка
    sasha18
    online
      sasha18, 14.03.2021 22:17
    0
    Каштру хоч не женився на українці?
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 22:06
    0
    avk2307, 14.03.2021 21:39
    Нужен Эдин Терзич
    +
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