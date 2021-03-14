Шахтер – Десна – 4:0. Дубли Соломона и Тете. Видео голов и обзор матча

14 марта в Киеве прошел поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги.
Смотрите видео голов и обзор матча «Шахтер» – «Десна» – 4:0.
ГОЛ! 1:0. Тете, 34 мин (пен)
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 2:0. Соломон, 74 мин.
ГОЛ! 3:0. Соломон, 77 мин.
ГОЛ! 4:0. Тете, 80 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Шахтер Донецк).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Шахтер Донецк).
|35'
|ГОЛ ! С пенальти забил Тете (Шахтер Донецк).
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Источник — Sport.ua
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https://www.youtube.com/watch?v=ggk-r8GV6_8
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