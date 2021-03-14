18-й тур
Шахтер Донецк
4 : 0
Десна
14.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Десна – 4:0. Дубли Соломона и Тете. Видео голов и обзор матча

Смотрите видео голов и обзор матча 18-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 14.03.2021 19:23
  • 2674 просмотра
  • 7 комментариев
Шахтер – Десна – 4:0. Дубли Соломона и Тете. Видео голов и обзор матча
© ФК Шахтер Донецк

14 марта в Киеве прошел поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

Смотрите видео голов и обзор матча «Шахтер» – «Десна» – 4:0.

ГОЛ! 1:0. Тете, 34 мин (пен)

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 2:0. Соломон, 74 мин.

ГОЛ! 3:0. Соломон, 77 мин.

ГОЛ! 4:0. Тете, 80 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
80' ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
77' ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Шахтер Донецк).
75' ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Шахтер Донецк).
35' ГОЛ ! С пенальти забил Тете (Шахтер Донецк).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Дмитро Бабошин
    online
      Дмитро Бабошин, 14.03.2021 20:07
    0
    Здали гру нікто в захист не вертається.
    Ссылка
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 14.03.2021 19:51
    0
    В эпизоде со 2-м голом сплагиатили идею (две передачи подошвами себе за спину) у женской футзальной сборной Украины
    https://www.youtube.com/watch?v=ggk-r8GV6_8
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 14.03.2021 19:48
    +2
    Солмон иТете их уровень топ клуб в топ чемпионате.
    Ссылка
    Сергей Заскаль
    online
      Сергей Заскаль, 14.03.2021 19:48
    0
    Первый гол Соломона - это настоящий шедевр командной игры по названию Футбол.Голов Сидорчука мы видели десятки раз,а вот голевой комбинации горняков повторить никто не смог и не сможет.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 14.03.2021 19:35
    0
    Наконец-то та игра Шахтера от которой мы уже отвыкли. Всё голы - шедевры. Тете и Соломон наконец-то стали брать игру на себе и вновь идут небоясь в обводку соперника. Наконец-то мы увидели быстрые контратаки, а не возиловку с мячом. Повторить с Ромой!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 14.03.2021 19:34
    0
    Шахтер станет чемпионом! Начинают выходить из кризиса. Победа над Динамо и ничейка Динамо с Колосом, Александрией, Днепром или Ворсклой нас устроит.
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 19:31
    +2
    Безумно рад за Соломона и Тете!
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 14.03.2021 19:48
    +2
    Солмон иТете их уровень топ клуб в топ чемпионате.
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 19:31
    +2
    Безумно рад за Соломона и Тете!
    Ссылка
    Дмитро Бабошин
    online
      Дмитро Бабошин, 14.03.2021 20:07
    0
    Здали гру нікто в захист не вертається.
    Ссылка
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 14.03.2021 19:51
    0
    В эпизоде со 2-м голом сплагиатили идею (две передачи подошвами себе за спину) у женской футзальной сборной Украины
    https://www.youtube.com/watch?v=ggk-r8GV6_8
    Ссылка
    Сергей Заскаль
    online
      Сергей Заскаль, 14.03.2021 19:48
    0
    Первый гол Соломона - это настоящий шедевр командной игры по названию Футбол.Голов Сидорчука мы видели десятки раз,а вот голевой комбинации горняков повторить никто не смог и не сможет.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 14.03.2021 19:35
    0
    Наконец-то та игра Шахтера от которой мы уже отвыкли. Всё голы - шедевры. Тете и Соломон наконец-то стали брать игру на себе и вновь идут небоясь в обводку соперника. Наконец-то мы увидели быстрые контратаки, а не возиловку с мячом. Повторить с Ромой!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 14.03.2021 19:34
    0
    Шахтер станет чемпионом! Начинают выходить из кризиса. Победа над Динамо и ничейка Динамо с Колосом, Александрией, Днепром или Ворсклой нас устроит.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности