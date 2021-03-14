Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

«Шахтер» – «Десна» - 1:0



Тете, 34 (пен.)



Матвиенко, 40 – Огиря, 29, Имереков, 34

«Шахтер»: Трубин – Матвиенко, Бондарь, Кривцов, Додо – Майкон, Маркос Антонио – Соломон, Алан Патрик, Тете – Мораес.

Запасные: Пятов, Болбат, Исмаили, Корниенко, Судаков, Марлос, Дентиньо, Коноплянка, Тайсон.

«Десна»: Паст – Мостовой, Тамм, Имереков, Полегенько – Огиря – Картушов, Гуцуляк, Чепурненко, Калитвинцев – Тотовицкий.

Запасные: Литовка, Ермаков, Дима, Домбровский, Арвеладзе, Гитченко, Безбородько, Сухоцкий, Дегтярев.

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+2 мин. ОПАСНО! Бондарь перевел головой подачу углового с правого фланга в район дальней штанги, после чего Патрик влет не сумел попасть в ближний угол!



45 мин. Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, одну минуту.



45 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! Подача Полегенько с правого фланга завершилась ударом головой от Тотовицкого, Трубин проспал его, но мяч ударился в дальнюю стойку! Отскок пришелся в спину голкиперу Шахтера, после чего мяч остался в поле, но развития ситуации не последовало.



43 мин. МОМЕНТ! В сторону от левого верхнего угла пошел мяч, после удара головой от Матвиенко в завершении подачи углового с правого фланга!



42 мин. Тете взял паузу для прострела в правом фланге чужой штрафной, но его тут же лишили контроля.



40 мин. Матвиенко у технической зоны вкатился со спины в Калитвинцева.



38 мин. Десна старается огрызнуться на пропущенный мяч.



36 мин. МОМЕНТ! Гуцуляк решил сам бить в правом фланге чужой штрафной, но Трубин потащил из-под ближней штанги!



34 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Тете с пенальти пробил точно под правую штангу!



34 мин. ПЕНАЛЬТИ! Имереков обнимал соперника за корпус.



32 мин. Пасхал идет смотреть VAR! Имереков держал Кривцова!



31 мин. Патрик подсек в центр чужой штрафной, но Кривцов в прыжке по мячу попасть не смог.



29 мин. Мораес и Тете поджали Огирю у чужой штрафной, тот ошибся, после чего сбил форварда подкатом.



26 мин. Шахтер позволяет себе терять мяч в центральном круге в простых ситуациях.



24 мин. МОМЕНТ! Плотный удар Майкона со средней дистанции размял Паста на линии ворот!



22 мин. Калитвинцев зашел в чужую штрафную, получив мяч в правом фланге контратаки, но прострелил в руки Трубину.



20 мин. Тамм не дал Мораесу прострелить от лицевой с левого фланга штрафной.



19 мин. Шахтер контролирует мяч в данные минуты на чужой половине.



16 мин. Матвиенко с левого фланга подавал на дальний угол вратарской, но Мораес до мяча допрыгунть не смог.



15 мин. Кривцов пошел за Тотовицким к боковой на правом фланге, где и снес с ног соперника в момент приема мяча.



13 мин. Подача с правого фланга от Полегенько была перехвачена Бондарем.



11 мин. Оффсайд у центра поля у Картушова. Неплохо поймали дончане.



9 мин. Скрытый пас из глубины к чужой штрафной от Патрика был перехвачен.



7 мин. МОМЕНТ! Патрика удар со входа в правый фланг штрафной блокировали, но отскок через себя попытался замкнуть Мораес! Паст читал!



5 мин. Подачей со штрафного в левом фланге Гуцуляк закрутил точно в руки Трубину у ближней штанги.



3 мин. Тете нашел Мораеса на входе в чужую штрафную передачей с правого фланга, но форвард замешкался при работе с мячом.



1 мин. Исмаили травмировался на разминке, поэтому его в стартовом составе заменил Бондарь.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В воскресенье, 14 марта, состоится поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и черниговская «Десна». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона НСК «Олимпийский», начало в 17:00.

Крайне насыщенной на футбольные события получится воскресная часть уик-энда, ведь в параллельных поединках будут сражаться две ведущие команды в чемпионской гонке против двух главных претендентов на то, чтобы сместить их в данном статусе. Коллектив Луиша Каштру уже уступил в своей важной битве луганской «Заре» (0:1), после чего еще и влетел со счетом 0:3 в еврокубковом противостоянии против римской «Ромы» в недавнем прошлом.



Моральное состояние «горняков» отсутствует напрочь, однако в календаре следующим соперников стоит команда Александра Рябоконя, которая уже отбирала очки у дончан в текущем сезоне (2:2). С учетом того, что «Динамо» в параллельной игре будет сражаться против все той же луганской «Зари», то можно смело утверждать, что лучшего шанса сократить разрыв с «бело-синими» у «оранжево-черных» может уже и не возникнуть до конца сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Десна».