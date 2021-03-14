18-й тур
Шахтер Донецк
1 : 0
Десна
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Шахтер – Десна – 1:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 18 тура Украинской Премьер-лиги

  • 14.03.2021 16:55
  • 8359 просмотров
  • 96 комментариев
Шахтер – Десна – 1:0. LIVE
© ФК Шахтер Донецк

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

«Шахтер» – «Десна» - 1:0

Тете, 34 (пен.)

 Матвиенко, 40 – Огиря, 29, Имереков, 34

«Шахтер»: Трубин – Матвиенко, Бондарь, Кривцов, Додо – Майкон, Маркос Антонио – Соломон, Алан Патрик, Тете – Мораес.

Запасные: Пятов, Болбат, Исмаили, Корниенко, Судаков, Марлос, Дентиньо, Коноплянка, Тайсон.

«Десна»: Паст – Мостовой, Тамм, Имереков, Полегенько – Огиря – Картушов, Гуцуляк, Чепурненко, Калитвинцев – Тотовицкий.

Запасные: Литовка, Ермаков, Дима, Домбровский, Арвеладзе, Гитченко, Безбородько, Сухоцкий, Дегтярев.

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. ОПАСНО! Бондарь перевел головой подачу углового с правого фланга в район дальней штанги, после чего Патрик влет не сумел попасть в ближний угол!

45 мин. Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, одну минуту.

45 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! Подача Полегенько с правого фланга завершилась ударом головой от Тотовицкого, Трубин проспал его, но мяч ударился в дальнюю стойку! Отскок пришелся в спину голкиперу Шахтера, после чего мяч остался в поле, но развития ситуации не последовало.

43 мин. МОМЕНТ! В сторону от левого верхнего угла пошел мяч, после удара головой от Матвиенко в завершении подачи углового с правого фланга!

42 мин. Тете взял паузу для прострела в правом фланге чужой штрафной, но его тут же лишили контроля.

 40 мин. Матвиенко у технической зоны вкатился со спины в Калитвинцева.

38 мин. Десна старается огрызнуться на пропущенный мяч.

36 мин. МОМЕНТ! Гуцуляк решил сам бить в правом фланге чужой штрафной, но Трубин потащил из-под ближней штанги!

 34 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Тете с пенальти пробил точно под правую штангу!

 34 мин. ПЕНАЛЬТИ! Имереков обнимал соперника за корпус.

32 мин. Пасхал идет смотреть VAR! Имереков держал Кривцова!

31 мин. Патрик подсек в центр чужой штрафной, но Кривцов в прыжке по мячу попасть не смог.

29 мин. Мораес и Тете поджали Огирю у чужой штрафной, тот ошибся, после чего сбил форварда подкатом.

26 мин. Шахтер позволяет себе терять мяч в центральном круге в простых ситуациях.

24 мин. МОМЕНТ! Плотный удар Майкона со средней дистанции размял Паста на линии ворот!

22 мин. Калитвинцев зашел в чужую штрафную, получив мяч в правом фланге контратаки, но прострелил в руки Трубину.

20 мин. Тамм не дал Мораесу прострелить от лицевой с левого фланга штрафной.

19 мин. Шахтер контролирует мяч в данные минуты на чужой половине.

16 мин. Матвиенко с левого фланга подавал на дальний угол вратарской, но Мораес до мяча допрыгунть не смог.

15 мин. Кривцов пошел за Тотовицким к боковой на правом фланге, где и снес с ног соперника в момент приема мяча.

13 мин. Подача с правого фланга от Полегенько была перехвачена Бондарем.

11 мин. Оффсайд у центра поля у Картушова. Неплохо поймали дончане.

9 мин. Скрытый пас из глубины к чужой штрафной от Патрика был перехвачен.

7 мин. МОМЕНТ! Патрика удар со входа в правый фланг штрафной блокировали, но отскок через себя попытался замкнуть Мораес! Паст читал!

5 мин. Подачей со штрафного в левом фланге Гуцуляк закрутил точно в руки Трубину у ближней штанги.

3 мин. Тете нашел Мораеса на входе в чужую штрафную передачей с правого фланга, но форвард замешкался при работе с мячом.

1 мин. Исмаили травмировался на разминке, поэтому его в стартовом составе заменил Бондарь.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

   

В воскресенье, 14 марта, состоится поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и черниговская «Десна». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона НСК «Олимпийский», начало в 17:00.

Крайне насыщенной на футбольные события получится воскресная часть уик-энда, ведь в параллельных поединках будут сражаться две ведущие команды в чемпионской гонке против двух главных претендентов на то, чтобы сместить их в данном статусе. Коллектив Луиша Каштру уже уступил в своей важной битве луганской «Заре» (0:1), после чего еще и влетел со счетом 0:3 в еврокубковом противостоянии против римской «Ромы» в недавнем прошлом.

Моральное состояние «горняков» отсутствует напрочь, однако в календаре следующим соперников стоит команда Александра Рябоконя, которая уже отбирала очки у дончан в текущем сезоне (2:2). С учетом того, что «Динамо» в параллельной игре будет сражаться против все той же луганской «Зари», то можно смело утверждать, что лучшего шанса сократить разрыв с «бело-синими» у «оранжево-черных» может уже и не возникнуть до конца сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Десна».

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Илья Береза, Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Бульба Сумкин
    online
      Бульба Сумкин, 14.03.2021 17:59
    0
    Darkness1984, 14.03.2021 17:58
    Там ваших тоже хватает))
    Не спорю)
    Ссылка
    Бульба Сумкин
    online
      Бульба Сумкин, 14.03.2021 17:58
    0
    Shakhtarlox, 14.03.2021 17:56
    придурок, ты определись уже, ты смотришь футбол на трибунах или не смотришь?
    Шпрот, зачем ты пишешь с нескольких аккаунтов на одной ветке? Твою несусветную тупость не скрыть за бесконечными никами)
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 14.03.2021 17:58
    0
    Бульба Сумкин, 14.03.2021 17:56
    Зачем мне туда заходить? Мне тут хватает бредней этих имбицилов)
    Там ваших тоже хватает))
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 14.03.2021 17:58
    -2
    Крот не сможет, судья поможет, тянут ржавую недокоманду уже в первом тайме, позороще
    АГРО!БИЗНЕС!
    1АЯ ЛИГА!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 14.03.2021 17:57
    -1
    Darkness1984, 14.03.2021 17:55
    Ты с балкона футбол по телеку смотришь?
    На стадионе, только сигналка сработала на машине, пришлось отойти, а когда вернулся уже счёт 1-0.
    Ссылка
    ЗаваровЗаЗарю
    online
      ЗаваровЗаЗарю, 14.03.2021 17:57
    0
    Geka, 14.03.2021 17:42
    Немічні що Динамо що Шахтар, без пеналя майже жодного матчу не можуть виграти!!! Не футбол, а балет....
    Ингулец вчера выиграл с пенальти и в большинстве.
    Ссылка
    Real Trent
    online
      Real Trent, 14.03.2021 17:57
    0
    Alexander Киев, 14.03.2021 17:54
    Та был пеналь или нет? С трибуны не видно было. Ау, шавки Дна, там зрада или нет?
    Какой трибуны? Проснись,ты лежишь обоссаный под лавочкой в Горловке...
    Ссылка
    Shakhtarlox
    online
      Shakhtarlox, 14.03.2021 17:56
    -1
    Alexander Киев, 14.03.2021 17:54
    Та был пеналь или нет? С трибуны не видно было. Ау, шавки Дна, там зрада или нет?
    придурок, ты определись уже, ты смотришь футбол на трибунах или не смотришь?
    Ссылка
    Бульба Сумкин
    online
      Бульба Сумкин, 14.03.2021 17:56
    0
    Darkness1984, 14.03.2021 17:54
    Зайди на ветку ДК) м ты будешь сильно удивлен)
    Зачем мне туда заходить? Мне тут хватает бредней этих имбицилов)
    Ссылка
    SEPULTARA
    online
      SEPULTARA, 14.03.2021 17:56
    -2
    Alexander Киев, 14.03.2021 17:52
    Ну що там убогие глоры Дна, пеналь был или нет? Зрада есть?
    P.s футбол не смотрю
    что, радио сломалось? вагинальное убожище
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 14.03.2021 17:55
    -2
    Андрей Овчаренко, 14.03.2021 17:53
    Лол, увидел что гол, сразу заглянул проверить - не пеналь ли часом?
    Если бы вы чаще матчи Ювентуса и Барсы в чемпионатах смотрели (не рекоммендую) - то у вас бы уже толлерантность к пенальти была и вы бы не удивлялись так сильно
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 14.03.2021 17:55
    +1
    Alexander Киев, 14.03.2021 17:54
    Та был пеналь или нет? С трибуны не видно было. Ау, шавки Дна, там зрада или нет?
    Ты с балкона футбол по телеку смотришь?
    Ссылка
    Бульба Сумкин
    online
      Бульба Сумкин, 14.03.2021 17:55
    -3
    Denmark1107, 14.03.2021 17:53
    Ч0ртило, якщо можеш, Мовою напиши. Я деякі словосполучення на кАзлітоні хріново усвідомлюю, т.я. ти ВЗАГАЛІ текст мій не прочитав. Хоча.., впевнений, що мені легше буде на англійську перейти, аніж тобі на Державну
    Мне пох что ты там думаешь) Знатно у тебя бомбануло) Вот когда у дерьнамовского скудоумного отребья заканчиваются аргументы, сразу начинаются разговоры про ордло, мову и бояру, наиболее наболевшие темы для них) Чертило, вся твоя дерьнамовская помойка не на мове говорит, но ты же их как-то понимаешь)
    Ссылка
    Real Trent
    online
      Real Trent, 14.03.2021 17:55
    +1
    Все эти подсуживания и вытягивание за уши восточноевропейской недобарселоны вылазят в 0-10 с середняками европейских чемпионатов...
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 14.03.2021 17:54
    +1
    Бульба Сумкин, 14.03.2021 17:50
    Какого черта дерьнамовские недофаны не смотрят матч своей помойки а гадят на ветке Шахтера?
    Зайди на ветку ДК) м ты будешь сильно удивлен)
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 14.03.2021 17:54
    -6
    Та был пеналь или нет? С трибуны не видно было. Ау, шавки Дна, там зрада или нет?
    Ссылка
    SEPULTARA
    online
      SEPULTARA, 14.03.2021 17:54
    +2
    ZAKARPATFAN, 14.03.2021 17:53
    Не переживай. Навіть такий кризовий Шахтар не упустить чемпіонство, адже Динамо просто ніяке. Очна зустріч попереду. 0:3 вже не буде мабуть, але перемога Шахтаря забезпечена.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 14.03.2021 17:54
    +3
    Denmark1107, 14.03.2021 17:49
    Якщо Десна прибавить у другому таймі, що дуже ймовірно, - ШД буде зім'ятий.
    Если Десна так будет транжирить моменты, то шансов нет
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.03.2021 17:54
    +2
    adidas777, 14.03.2021 17:49
    Два 100% момента у Десны!!!
    Как же кротам везёт!!!
    Не скули
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 14.03.2021 17:54
    +1
    adidas777, 14.03.2021 17:38
    Опять левак пенальти....
    С игры забить лохи уже не способны в принципе!
    Это же болельщики ДЫРЫ, как они могли видеть момент, если их дыра тоже играет. Или им уже смотреть противно свой футбол, смотрят Шахтера?
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 14.03.2021 17:54
    +3
    Denmark1107, 14.03.2021 17:49
    Якщо Десна прибавить у другому таймі, що дуже ймовірно, - ШД буде зім'ятий.
    Если Десна так будет транжирить моменты, то шансов нет
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 14.03.2021 17:48
    +3
    S t e p a n ©, 14.03.2021 17:45
    Цирк продолжается. Левевший пенальти в ворота Десны... Тянут штольню к чемпионству. Накуй такой футбол???
    Так не смотри, смотри дырявых,заебал нытик. Хуепутало
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 14.03.2021 17:46
    +3
    Бульба Сумкин, 14.03.2021 17:42
    По факту, нарушение было или нет?
    По чому? по факту? Чувачок, по факту якщо, то третина перемог Шахтаря повинна бути скасована. Ти що, тільки вчора в 1-й "А" пішов?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 14.03.2021 17:45
    +3
    Ivan_33Ob, 14.03.2021 17:39
    СУКА ТУБИН ЧТО Б ТЫ ЗДОХ МЛЯ!
    Ванюша мразина, не рой другому яму, а то сам в неё попадаешь. Ананист диванный.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 14.03.2021 17:44
    +3
    По пенальти как говорится игрок дал повод судье, кто его просил так плотно опековать?
    Ссылка
    Geka
    online
      Geka, 14.03.2021 17:42
    +3
    Немічні що Динамо що Шахтар, без пеналя майже жодного матчу не можуть виграти!!! Не футбол, а балет....
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 14.03.2021 17:38
    +3
    Опять левак пенальти....
    С игры забить лохи уже не способны в принципе!
    Ссылка
    SEPULTARA
    online
      SEPULTARA, 14.03.2021 17:54
    +2
    ZAKARPATFAN, 14.03.2021 17:53
    Не переживай. Навіть такий кризовий Шахтар не упустить чемпіонство, адже Динамо просто ніяке. Очна зустріч попереду. 0:3 вже не буде мабуть, але перемога Шахтаря забезпечена.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.03.2021 17:54
    +2
    adidas777, 14.03.2021 17:49
    Два 100% момента у Десны!!!
    Как же кротам везёт!!!
    Не скули
    Ссылка
    DieZorge
    online
      DieZorge, 14.03.2021 17:54
    +2
    Shakhtarlox, 14.03.2021 17:48
    Пенальти хоть было, или как обычно судейка обезьянам подсуживает?
    Обычная борьба в штрафной, немного прихватили игрока шахтера но ничего криминального, игровой момент. Если смотрел маккаби - шд то там был похожий момент в 1м тайме с кривцовым и судья после вара пенальти не дал. Наверное по этому одни судят ЛЕ и ЛЧ а другие УПЛ....
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.03.2021 17:52
    +2
    SportsMan, 14.03.2021 17:49
    Какого черта Шахтер с Десной начали играть на 5 минут позже? Это одновременное начало матчей называется?
    А нахрена одновременное начало матчей? Это шо последний тур? Какой-то дебил решил так поставить непонятно по каким придуманным причинам.
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 14.03.2021 17:45
    +2
    Да конечно - пеналь чистый. В Серии А такое ставят, в ЛЧ тоже скорее бы всего поставили. Ну а то что ШД - ракует с игры не может забить - кто им виноват
    Ссылка
    S t e p a n ©
    online
      S t e p a n ©, 14.03.2021 17:45
    +2
    Цирк продолжается. Левевший пенальти в ворота Десны... Тянут штольню к чемпионству. Накуй такой футбол???
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 14.03.2021 17:41
    +2
    Когда они с игры забьют? Унылый матч...
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 14.03.2021 17:40
    +2
    ВАР-Десна 1:0 хмм... І який же ахмЄто-пі-д0р підказав цьому пасхалу, що там хтось хотів зламати Кривцова?!
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 14.03.2021 17:08
    +2
    Выходят кроты на "домашнем" поле в Киеве
    Под мощные заряды
    - Мы с тобой Динамо Киев, эй эй!!!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 14.03.2021 16:50
    +2
    Есть кто с детства за Десну?
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 14.03.2021 17:55
    +1
    Alexander Киев, 14.03.2021 17:54
    Та был пеналь или нет? С трибуны не видно было. Ау, шавки Дна, там зрада или нет?
    Ты с балкона футбол по телеку смотришь?
    Ссылка
    Real Trent
    online
      Real Trent, 14.03.2021 17:55
    +1
    Все эти подсуживания и вытягивание за уши восточноевропейской недобарселоны вылазят в 0-10 с середняками европейских чемпионатов...
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 14.03.2021 17:54
    +1
    Бульба Сумкин, 14.03.2021 17:50
    Какого черта дерьнамовские недофаны не смотрят матч своей помойки а гадят на ветке Шахтера?
    Зайди на ветку ДК) м ты будешь сильно удивлен)
    Ссылка
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