Шахтер Донецк

Сложный период ныне у чемпионов Украины, что уж тут скрывать. Невыразительная игра и потери очков в УПЛ, сенсационный вылет из Кубка и разгром в Лиге Европы – все это до минимума снизило настроения болельщиков «горняков» и до максимума «расшатало тренерский стул» Луиша Каштру.

В очередном матче Премьер-лиги «Шахтер» примет команду Александра Рябоконя, который в минувшем туре отпраздновал юбилейную, пятидесятую победу в качестве тренера команд УПЛ. Точно не будет проще дончанам с «Десной», ведь соперники набрали отличную форму: «Динамо» «унесло ноги» только в компенсированное время благодаря пенальти (1:1), после чего были разгромлены «Ингулец» (3:0) и «Рух» (4:0).

Черниговская команда ныне – один из преследователей «Шахтера», и в первом круге «Десна» четко обозначила свою состоятельность в реальной борьбе за топ-места чемпионата. Впервые в истории противостояния «Десна» отобрала очки у «горняков» (2:2), действуя при этом не в сильнейшем составе. Как помним, находящиеся на контрактах в «Шахтере» Михаил Мудрик и Ефим Конопля не играли тогда согласно условиям аренды. Мудрик зимой вернулся в донецкий клуб, а вот Конопля остается одной из ключевых фигур команды. Как и еще один экс-«горняк» Филипп Будковский, который будет вынужден пропустить ближайшую встречу из-за «перебора» карточек.

Только зрителем может быть в воскресенье Будковский, но лучший бомбардир «Десны», отметивший накануне День рождения, не отказался от комментариев и поделился своим «рецептом» успеха с «Шахтером»: «Понятно, что мы будем играть с одной из сильнейших команд Украины. На эту игру важно выйти с боевым настроем. В первую очередь, должна быть самоотдача, бойцовские качества и агрессивные действия на всех участках поля».

Кому доверит позиции на поле тренерский штаб «Шахтера» – большой вопрос. 0:3 в Риме оставляют мизерные шансы на четвертьфинал Лиги Европы, но игра команды во втором тайме вряд ли заслуживает критики. Даже статистические выкладки говорят о том, что в коллективе не было безразличных – дончане действительно бились! Так, по итогам первых матчей 1/8 турнира Николай Матвиенко занял третье место по сумме выполненных тактико-технических действий, а также разделил первую-вторую позиции по числу выполненных передач и стал лучшим игроком по количеству полученных пасов. Техничный и скоростной Тайсон сумел заработать на себе больше всего фолов среди всех игроков вечера четверга.

Несмотря на последние неудачи, «Шахтер» остается большой командой с максимальными амбициями, и поражения только помогут коллективу стать сильнее. Главное – сделать нужные выводы и определить сильнейшую на текущий момент «обойму» исполнителей. Ставка на бразильцев в последнее время не приносит нужных результатов, так что, возможно, шансы проявить себя уже с «Десной» получит украинская молодежь.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Матвиенко, Болбат, Майкон, Алан Патрик, Тете, Марлос, Соломон, Дентиньо.

«Десна»: Паст, Чепурненко, Тамм, Гитченко, Мостовой, Огиря, Тотовицкий, Картушов, Гуцуляк, Дегтярев, Калитвинцев.

14 марта, воскресенье