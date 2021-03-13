18-й тур
Шахтер Донецк
0 : 0
Десна
14.03.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Десна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Чернигов – не Рим, но проще не будет

  • 13.03.2021 17:11
  • 2380 просмотров
  • 39 комментариев
Шахтер – Десна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Шахтер Донецк

Сложный период ныне у чемпионов Украины, что уж тут скрывать. Невыразительная игра и потери очков в УПЛ, сенсационный вылет из Кубка и разгром в Лиге Европы – все это до минимума снизило настроения болельщиков «горняков» и до максимума «расшатало тренерский стул» Луиша Каштру.

В очередном матче Премьер-лиги «Шахтер» примет команду Александра Рябоконя, который в минувшем туре отпраздновал юбилейную, пятидесятую победу в качестве тренера команд УПЛ. Точно не будет проще дончанам с «Десной», ведь соперники набрали отличную форму: «Динамо» «унесло ноги» только в компенсированное время благодаря пенальти (1:1), после чего были разгромлены «Ингулец» (3:0) и «Рух» (4:0).

Черниговская команда ныне – один из преследователей «Шахтера», и в первом круге «Десна» четко обозначила свою состоятельность в реальной борьбе за топ-места чемпионата. Впервые в истории противостояния «Десна» отобрала очки у «горняков» (2:2), действуя при этом не в сильнейшем составе. Как помним, находящиеся на контрактах в «Шахтере» Михаил Мудрик и Ефим Конопля не играли тогда согласно условиям аренды. Мудрик зимой вернулся в донецкий клуб, а вот Конопля остается одной из ключевых фигур команды. Как и еще один экс-«горняк» Филипп Будковский, который будет вынужден пропустить ближайшую встречу из-за «перебора» карточек.

Только зрителем может быть в воскресенье Будковский, но лучший бомбардир «Десны», отметивший накануне День рождения, не отказался от комментариев и поделился своим «рецептом» успеха с «Шахтером»: «Понятно, что мы будем играть с одной из сильнейших команд Украины. На эту игру важно выйти с боевым настроем. В первую очередь, должна быть самоотдача, бойцовские качества и агрессивные действия на всех участках поля».

Кому доверит позиции на поле тренерский штаб «Шахтера» – большой вопрос. 0:3 в Риме оставляют мизерные шансы на четвертьфинал Лиги Европы, но игра команды во втором тайме вряд ли заслуживает критики. Даже статистические выкладки говорят о том, что в коллективе не было безразличных – дончане действительно бились! Так, по итогам первых матчей 1/8 турнира Николай Матвиенко занял третье место по сумме выполненных тактико-технических действий, а также разделил первую-вторую позиции по числу выполненных передач и стал лучшим игроком по количеству полученных пасов. Техничный и скоростной Тайсон сумел заработать на себе больше всего фолов среди всех игроков вечера четверга.

Несмотря на последние неудачи, «Шахтер» остается большой командой с максимальными амбициями, и поражения только помогут коллективу стать сильнее. Главное – сделать нужные выводы и определить сильнейшую на текущий момент «обойму» исполнителей. Ставка на бразильцев в последнее время не приносит нужных результатов, так что, возможно, шансы проявить себя уже с «Десной» получит украинская молодежь.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Матвиенко, Болбат, Майкон, Алан Патрик, Тете, Марлос, Соломон, Дентиньо.

«Десна»: Паст, Чепурненко, Тамм, Гитченко, Мостовой, Огиря, Тотовицкий, Картушов, Гуцуляк, Дегтярев, Калитвинцев.

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14 марта, воскресенье

«Шахтер» — «Десна»
Киев. НСК «Олимпийский». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
ШАХТЕР – ДЕСНА. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Прогноз Sport.ua — 2:2
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Артем Цыганенко, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 13.03.2021 20:18
    0
    junglecat, 13.03.2021 18:34
    Удачи Десне против кабинетного недоразумения
    Конечно судья как обычно будет тянуть ржавое болото , но за то трибуны у Киеве будут за друзей из Чернигова
    Так что Десна как дома будет
    Кись, сколько раз тебе дуре тупой повторять, футбол это не твоё, чеши лучше в свою любимую Помадку.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 13.03.2021 20:16
    0
    dd dent, 13.03.2021 19:50
    Шо так?
    Тяжко что то, в последнее время)
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.03.2021 19:50
    0
    AK_228, 13.03.2021 19:27
    Хотя бы 1-0
    Шо так?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 13.03.2021 19:27
    -3
    Хотя бы 1-0
    Ссылка
    Гудвин
    online
      Гудвин, 13.03.2021 19:09
    -4
    Venom, 13.03.2021 19:06
    Если завтра не будет судейского произвола то удачи Десне.
    Петушара не базарь☠️
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 13.03.2021 19:06
    +1
    Если завтра не будет судейского произвола то удачи Десне.
    Ссылка
    MAks⁷⁷⁷⁷
    online
      MAks⁷⁷⁷⁷, 13.03.2021 19:01
    -1
    S t e p a n ©, 13.03.2021 18:39
    Динамо - Вильярреал 0-2
    Рома - штольня 3-0
    Вопрос из ясельной группы. 3 больше, чем 2? Подумай, не спеши отвечать...
    Дятел выезд и дома подумай !!и сравни вильяреал нулячий и рому,ты бы ещё сказал обыграть венгров это круче чем два раза реал ну ты и дятел степашка
    Ссылка
    S t e p a n ©
    online
      S t e p a n ©, 13.03.2021 18:39
    0
    Frankov, 13.03.2021 18:24
    Идиот,муSSарня пропускает меньше Шахтера?Ты чего куришь?Посмотри в таблицу,Шахтер пропустил меньше муSSарни,мало того,Шахтер и ЛЧ пропустил меньше муSSарни.
    Динамо - Вильярреал 0-2
    Рома - штольня 3-0
    Вопрос из ясельной группы. 3 больше, чем 2? Подумай, не спеши отвечать...
    Ссылка
    MAks⁷⁷⁷⁷
    online
      MAks⁷⁷⁷⁷, 13.03.2021 18:39
    -4
    junglecat, 13.03.2021 18:34
    Удачи Десне против кабинетного недоразумения
    Конечно судья как обычно будет тянуть ржавое болото , но за то трибуны у Киеве будут за друзей из Чернигова
    Так что Десна как дома будет
    Ооо.жекаголубец ты уже тут как тут ботяра тупая ,ты чего на матчи своей команды не ходишь? правда что тут говорят тебя нээсенюк не отпускает с подвала и ты инвалид убогий без ножек ??
    Ссылка
    junglecat
    online
      junglecat, 13.03.2021 18:35
    +3
    Alex86 1, 13.03.2021 17:23
    Интересный прогноз от спорта
    Ну добавили шахтеру гол , так как за них будет судейская бригада бегать
    Ссылка
    junglecat
    online
      junglecat, 13.03.2021 18:34
    +4
    Удачи Десне против кабинетного недоразумения
    Конечно судья как обычно будет тянуть ржавое болото , но за то трибуны у Киеве будут за друзей из Чернигова
    Так что Десна как дома будет
    Ссылка
    MAks⁷⁷⁷⁷
    online
      MAks⁷⁷⁷⁷, 13.03.2021 18:26
    -6
    S t e p a n ©, 13.03.2021 18:09
    Они нам не забьют, а насчёт дырявых - штольня пропускает больше Динамо. Более того, с одного аккаунта всегда пишу, и тебя, Максимку уже задолбался в игнор отправлять... ты как говно, которое никогда не тонет... И еще что-то мне про дополнительные аккаунты гавкаешь!!
    Зачем дятел степашка создал аккаунт спасибо семенец и Иванисеня,завтра иванисеня вам ещё забьёт петухам дырявым
    Ссылка
    MAks⁷⁷⁷⁷
    online
      MAks⁷⁷⁷⁷, 13.03.2021 18:25
    -5
    S t e p a n ©, 13.03.2021 18:11
    Никакой колос, ни из какого села не затмит позор штольни в матче с Агробизнесом - командой из первой лиги. От этого позора уже никогда не отмыться
    Колосок с села НА нск столицу 2-0,и не В галимом кубке где все его сливают нормальные команды в топ чемпиотах ,а вы в упл позора позора
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 13.03.2021 18:24
    -5
    S t e p a n ©, 13.03.2021 18:09
    Они нам не забьют, а насчёт дырявых - штольня пропускает больше Динамо. Более того, с одного аккаунта всегда пишу, и тебя, Максимку уже задолбался в игнор отправлять... ты как говно, которое никогда не тонет... И еще что-то мне про дополнительные аккаунты гавкаешь!!
    Идиот,муSSарня пропускает меньше Шахтера?Ты чего куришь?Посмотри в таблицу,Шахтер пропустил меньше муSSарни,мало того,Шахтер и ЛЧ пропустил меньше муSSарни.
    Ссылка
    S t e p a n ©
    online
      S t e p a n ©, 13.03.2021 18:11
    +2
    MAks⁷⁷⁷⁷, 13.03.2021 17:59
    Степашка опущенка,Колоску с селу2-0 столица Дынамо на НСк,это тебе в негалимом кубке которым никому не нужен ,а вы в УПЛ Так что не Скули Степаша
    Никакой колос, ни из какого села не затмит позор штольни в матче с Агробизнесом - командой из первой лиги. От этого позора уже никогда не отмыться
    Ссылка
    S t e p a n ©
    online
      S t e p a n ©, 13.03.2021 18:09
    0
    MAks⁷⁷⁷⁷, 13.03.2021 18:01
    Степашка даун это ты аккаунт создал семенец Иванисеня .а если они вам дырявым забьют ты будешь с него писать дурашка
    Они нам не забьют, а насчёт дырявых - штольня пропускает больше Динамо. Более того, с одного аккаунта всегда пишу, и тебя, Максимку уже задолбался в игнор отправлять... ты как говно, которое никогда не тонет... И еще что-то мне про дополнительные аккаунты гавкаешь!!
    Ссылка
    MAks⁷⁷⁷⁷
    online
      MAks⁷⁷⁷⁷, 13.03.2021 18:01
    -4
    S t e p a n ©, 13.03.2021 17:58
    Да, тут погорячился. Дай Бог, Агробизнесу и в высшей лиге надрать задницу бразильской недокоманде!! Главное чтоб судьи не мешали. При честном судействе, мы видим истинный уровень штольни!!
    Степашка даун это ты аккаунт создал семенец Иванисеня .а если они вам дырявым забьют ты будешь с него писать дурашка
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.03.2021 18:01
    0
    S t e p a n ©, 13.03.2021 17:58
    Да, тут погорячился. Дай Бог, Агробизнесу и в высшей лиге надрать задницу бразильской недокоманде!! Главное чтоб судьи не мешали. При честном судействе, мы видим истинный уровень штольни!!
    Кол-в заслуживает уважение, одни укр. играли (цена не достигает всех и 4 млн евро) против команды бразил (до 160 млн евро) и заслуженно надо признать их выбили, круто будет если проявят себя и дальше, а не лишь 1 матч
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    MAks⁷⁷⁷⁷
    online
      MAks⁷⁷⁷⁷, 13.03.2021 17:59
    -3
    S t e p a n ©, 13.03.2021 17:54
    Похер что он из села. Штольня без помощи судей не может обыграть команду из ПЕРВОЙ лиги. Короче, обсыхай и помалкивай в тряпочку....
    Степашка опущенка,Колоску с селу2-0 столица Дынамо на НСк,это тебе в негалимом кубке которым никому не нужен ,а вы в УПЛ Так что не Скули Степаша
    Ссылка
    S t e p a n ©
    online
      S t e p a n ©, 13.03.2021 17:59
    +2
    Aleks04, 13.03.2021 17:56
    Десна, всё в твоих руках, побеждай ШД и борись за чемпионство
    Та не дадут ей победить. Вы либо наивный человек, либо не знакомы с реалиями украинского футбола...
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 13.03.2021 17:56
    +5
    Десна, всё в твоих руках, побеждай ШД и борись за чемпионство
    Ссылка
    junglecat
    online
      junglecat, 13.03.2021 18:34
    +4
    Удачи Десне против кабинетного недоразумения
    Конечно судья как обычно будет тянуть ржавое болото , но за то трибуны у Киеве будут за друзей из Чернигова
    Так что Десна как дома будет
    Ссылка
    S t e p a n ©
    online
      S t e p a n ©, 13.03.2021 17:33
    +4
    YOU OK?, 13.03.2021 17:27
    Вся Украина это кто, ты клоун недобитый, фанья тупенький и шпротик-любитель-в-ротик?
    Тебе же тупорылому сказали, что ВСЯ Украина!! Чем ты слушаешь?? Выйми хер из ушей!!
    Ссылка
    junglecat
    online
      junglecat, 13.03.2021 18:35
    +3
    Alex86 1, 13.03.2021 17:23
    Интересный прогноз от спорта
    Ну добавили шахтеру гол , так как за них будет судейская бригада бегать
    Ссылка
    S t e p a n ©
    online
      S t e p a n ©, 13.03.2021 18:11
    +2
    MAks⁷⁷⁷⁷, 13.03.2021 17:59
    Степашка опущенка,Колоску с селу2-0 столица Дынамо на НСк,это тебе в негалимом кубке которым никому не нужен ,а вы в УПЛ Так что не Скули Степаша
    Никакой колос, ни из какого села не затмит позор штольни в матче с Агробизнесом - командой из первой лиги. От этого позора уже никогда не отмыться
    Ссылка
    S t e p a n ©
    online
      S t e p a n ©, 13.03.2021 17:59
    +2
    Aleks04, 13.03.2021 17:56
    Десна, всё в твоих руках, побеждай ШД и борись за чемпионство
    Та не дадут ей победить. Вы либо наивный человек, либо не знакомы с реалиями украинского футбола...
    Ссылка
    S t e p a n ©
    online
      S t e p a n ©, 13.03.2021 17:58
    +2
    Alex86 1, 13.03.2021 17:53
    ну ... зачем же так о аграх? вполне неплохой кол-в рвется в вышку
    Да, тут погорячился. Дай Бог, Агробизнесу и в высшей лиге надрать задницу бразильской недокоманде!! Главное чтоб судьи не мешали. При честном судействе, мы видим истинный уровень штольни!!
    Ссылка
    S t e p a n ©
    online
      S t e p a n ©, 13.03.2021 17:54
    +2
    YOU OK?, 13.03.2021 17:52
    Колос с села клоун ты позорный два раза вас уже унизил, хотя нет, почти три.
    Похер что он из села. Штольня без помощи судей не может обыграть команду из ПЕРВОЙ лиги. Короче, обсыхай и помалкивай в тряпочку....
    Ссылка
    S t e p a n ©
    online
      S t e p a n ©, 13.03.2021 17:49
    +2
    YOU OK?, 13.03.2021 17:36
    Не, Колос с села на НСК и 0:2, АХАХАХАХАХАХАХАХАХА.
    Колос участник украинской высшей лиги, а Агробизнес помойка из первой лиги. Обсыхай, дятел!
    Ссылка
    S t e p a n ©
    online
      S t e p a n ©, 13.03.2021 17:34
    +2
    YOU OK?, 13.03.2021 17:24
    Только Шахтёр — только победа! Удачи лучшие!
    Лучший по обсиранию в матче с Агробизнесом!!
    Ссылка
    0-7
    online
      0-7, 13.03.2021 17:26
    +2
    Вся Украина за Десну !
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 13.03.2021 17:16
    +2
    Интересный прогноз от Sport.ua
    Как бы странно не звучало но завтра Десна покажет наличие или отсутствие зубов у Шахтера
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 13.03.2021 19:06
    +1
    Если завтра не будет судейского произвола то удачи Десне.
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 13.03.2021 17:32
    +1
    Шахтер похож на старую половую тряпку, о которую все ноги вытирают. Агробизнес даже помочился. Вопрос один: что новенького придумают судьи, абы отработать в угоду татарину.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.03.2021 17:23
    +1
    Интересный прогноз от спорта
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 13.03.2021 20:18
    0
    junglecat, 13.03.2021 18:34
    Удачи Десне против кабинетного недоразумения
    Конечно судья как обычно будет тянуть ржавое болото , но за то трибуны у Киеве будут за друзей из Чернигова
    Так что Десна как дома будет
    Кись, сколько раз тебе дуре тупой повторять, футбол это не твоё, чеши лучше в свою любимую Помадку.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 13.03.2021 20:16
    0
    dd dent, 13.03.2021 19:50
    Шо так?
    Тяжко что то, в последнее время)
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.03.2021 19:50
    0
    AK_228, 13.03.2021 19:27
    Хотя бы 1-0
    Шо так?
    Ссылка
    S t e p a n ©
    online
      S t e p a n ©, 13.03.2021 18:39
    0
    Frankov, 13.03.2021 18:24
    Идиот,муSSарня пропускает меньше Шахтера?Ты чего куришь?Посмотри в таблицу,Шахтер пропустил меньше муSSарни,мало того,Шахтер и ЛЧ пропустил меньше муSSарни.
    Динамо - Вильярреал 0-2
    Рома - штольня 3-0
    Вопрос из ясельной группы. 3 больше, чем 2? Подумай, не спеши отвечать...
    Ссылка
    S t e p a n ©
    online
      S t e p a n ©, 13.03.2021 18:09
    0
    MAks⁷⁷⁷⁷, 13.03.2021 18:01
    Степашка даун это ты аккаунт создал семенец Иванисеня .а если они вам дырявым забьют ты будешь с него писать дурашка
    Они нам не забьют, а насчёт дырявых - штольня пропускает больше Динамо. Более того, с одного аккаунта всегда пишу, и тебя, Максимку уже задолбался в игнор отправлять... ты как говно, которое никогда не тонет... И еще что-то мне про дополнительные аккаунты гавкаешь!!
    Ссылка
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