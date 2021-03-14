Рома всухую проиграла Парме, Интер одолел Торино

В поединке 27-го тура чемпионата Италии по футболу «Болонья» дома обыграла «Сампдорию» (3:1), «Интер» на выезде одолел «Торино» (2:1), «Рома» всухую проиграла «Парме» (0:2).
«Болонья» — «Сампдория» — 3:1
Голы: Барроу, 27, Сванберг, 41, Сориано, 70 — Квальярелла, 37
«Болонья»: Скорупски, Томиясу (де Сильвестри, 90), Дейкс, Ларангейра, Сумаоро, Сориано, Сванберг (Поли, 84), Схаутен (Домингес, 69), Ольсен (Орсолини, 84), Паласио (Сансоне, 69), Барроу.
«Сампдория»: Аудеро, Ауджелло, Берешиньски, Феррари (Лерис, 72), Йосида, Дамсгор (Рамирес, 69), Янкто (Габбьядини, 69), Экдаль, Торсбю, Кандрева, Куальярелла.
Предупреждения: Паласио (32), Феррари (56), Ольсен (78), Рамирес (84).
«Торино» — «Интер» — 1:2
Голы: Санабрия, 70 — Лукаку, 62, с пенальти, Мартинес, 85
«Торино»: Сиригу, Мурру (Ансальди, 67), Войнович, Бремер, Войвода (Гояк, 89), Мандрагора, Лукич, Верди (Дзадза, 67), Базелли (Линетти, 49), Иццо, Санабрия (Белотти, 89).
«Интер»: Ханданович, Бастони, де Врей, Шкриньяр, Хакими (Дармиан, 88), Гальярдини (Эриксен, 56), Перишич (Янг, 56), Барелла, Брозович (Санчес, 81), Мартинес (Весино, 89), Лукаку.
Предупреждение: Гальярдини (53).
«Парма» — «Рома» — 2:0
Голы: Михэилэ, 9, Эрнани, 55
«Парма»: Сепе, Пеццелла, Бани, Осорио, Конти (Лорини, 82), Эрнани (Грасси, 72), Куртич, Ман, Бругман, Михэилэ (Карамо, 82), Пелле (Зиркзее, 61).
«Рома»: Лопес, Спинаццола, Кумбула (Кристанте, 59), Рожер, Бруно Перес (Рейнолдс, 60), Педро (Карлес Перес, 60), Вильяр (Диавара, 79), Эль-Шаарави, Пеллегрини (Майораль, 79), Манчини, Джеко.
Предупреждения: Осорио (23), Бруно Перес (32), Пеллегрини (54), Эрнани (66), Джеко (69), Карамо (90).
Источник — Sport.ua
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