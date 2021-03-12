В воскресенье, 14-го марта, в Турине на стадионе «Олимпико» в рамках матча 27-го тура чемпионата Италии «Торино» примет миланский «Интер». Стартовый свисток арбитра Паоло Валери прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

«Торино»

«Быки» в последнее время крайне нестабильны. Они проиграли в прошлом туре «Кротоне», но до этого выиграли у «Кальяри». Перед этим же было пять ничьих подряд. Все это вылилось в то, что сейчас «Торино» имеет в своем активе 20 очков и идет в зоне вылета, на восемнадцатом месте. Правда, от спасительной, семнадцатой позиции их отделяет лишь два очка. При этом, у «бордовых» есть две игры в запасе. Конечно, подопечные Давиде Николы будут бороться за выживание. Их главная задача на сезон – сохранение прописки в элите.

Из Кубка Италии «Торино» вылетел на стадии 1/8 финала, уступив в серии пенальти «Милану», поэтому можно полностью сосредоточиться на чемпионате страны. В прошлом сезоне «быки» заняли 16-е место по итогам сезона. Думается, что если они и в этот раз станут 16-ми, то будут довольны.

Никола не сможет рассчитывать в этом матче сразу на четырех основных игроков. Это защитники Уилфрид Синго и Николя Нкулу, хавбек Томас Ринкон и форвард Андреа Белотти. Существенные потери для «Торино».

«Интер»

«Интеристы» сейчас находятся на поул-позишн. Ранний вылет из еврокубков, конечно, помог команде Антонио Конте в чемпионате. «Черно-синие» заняли последнее место в своей группе Лиги чемпионов, но зато идут первыми в итальянской Серии А. Сейчас «Интер» имеет в своем активе 62 очка и занимает комфортное первое место, опережая ближайшего преследователя на шесть очков. Более того, у команды сейчас семиматчевая победная серия в чемпионате. Они не только добывают результат, но и показывают качественный футбол, заслуженно возглавляя пелетон. Играть еще, конечно, долго, целых 12 туров, и произойти может все, что угодно, но сейчас «Интер» является главным фаворитом в борьбе за Скудетто и за то, чтобы скинуть с трона туринский «Ювентус».

Из Кубка Италии «Интер» также вылетел, уступив в полуфинале «Ювентусу», поэтому сейчас все силы идут только на чемпионат. Думается, что «черно-синие» уже не растеряют свое преимущество. Если говорить конкретно об игре с «Торино», то за миланцев не сыграет хавбек Артуро Видаль. Все остальные в строю и готовы взять очередные три очка.

История встреч

Соперники провели между собой 196 матчей. Серьезное преимущество на стороне «Интера», который выиграл 80 встреч. 58 побед на счету «Торино» и 58 ничейных исходов.

В первом круге «Интер» в родных стенах переиграл «Торино» со счетом 4:2, хотя по ходу встречи уступал 0:2.

Ориентировочные составы:

«Торино»: Сиригу, Родригес, Лянко, Иццо, Ансальди, Мандрагора, Лукич, Войвода, Гояк, Дзадза, Бонаццоли.

«Интер»: Ханданович, Шкриниар, Де Врей, Бастони, Хакими, Барелла, Брозович, Перишич, Эриксен, Мартинес, Лукаку.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.38 по линии Parimatch.

14 марта, воскресенье