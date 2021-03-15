В матче 27-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» на выезде обыграл «Торино» со счетом 2:1.
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Арнальдо-Антонио Санабриа (Торино).
|62'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
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Источник — Sport.ua
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