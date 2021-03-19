Луиш КАШТРУ: «Цель – стать чемпионами Украины. Только это в моей голове»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру после поражения от итальянской «Ромы» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы подвел итог выступлений команды в еврокубках, ответил на вопросы о планах, усилении и опыте для молодых игроков.

– Как вы оцените еврокубковый сезон «Шахтера»?

– В прошлом году мы смогли дойти до полуфинала Лиги Европы, сейчас закончили путь в 1/8 финала. У нас был очень сложный групповой этап Лиги чемпионов: нужно было очень достойно себя показывать в играх против таких сильных соперников, чтобы пройти дальше. Оказались в Лиге Европы. Прошли «Маккаби» справедливо. Это также был достаточно непростой этап для нас, но мы с ним справились. В Риме в первом тайме доминировала «Рома», во втором – 30 минут мы достаточно хорошо показывали себя, потом «Рома» взяла верх. Сегодня в Киеве первый тайм был за нами: удавалось создавать преимущество, к сожалению, не смогли забить, что было очень важно для нас, второй тайм был достаточно сбалансированным. Понимаем, что всегда можем лучше. Можно назвать этот еврокубковый сезон удовлетворительным.

– Изменился бы результат, если бы болельщики посетили игру? Какие планы команды на остаток сезона и ваши личные? Что дальше планируете делать с командой?

– Цель у нас одна с самого первого официального поединка – мы хотим заработать еще один титул, стать чемпионами Украины. Вот наш план на остаток сезона. К сожалению для нас, вчера ближе к вечеру мы узнали, что болельщики не смогут присутствовать на стадионе. Сначала посчитали это странным, но потом углубились в изучение всех деталей, и понятно, что сейчас в Украине очень выросла заражаемость коронавирусом. COVID сейчас правит миром, COVID правит в Украине, поэтому нам нужно уважать это, и, конечно, здоровье прежде всего. Хотя, безусловно, было бы намного приятнее, если бы болельщики присутствовали на трибунах.

– Увидим ли мы вас в следующей еврокампании в «Шахтере»? От чего зависит продолжение вашего контракта: от клуба, от вас или это должно быть совместное решение?

– Увидеть меня в следующей еврокубковой кампании вы сможете, возможно, в «Шахтере», возможно, в каком-то другом клубе, но на данный момент я совершенно не переживаю по этому поводу. Для меня очень важно, как я ответил вашему коллеге, добиться нашей главной цели – стать чемпионами Украины. Только это в моей голове.

– Во-первых, хотелось бы поблагодарить вас за вашу работу в «Шахтере», за этот сезон. Какие позиции нужно усилить «Шахтеру», чтобы проходить такие команды, как «Рома»?

– Спасибо. Вы знаете, что мы не можем проводить такое оценивание в ходе сезона – это было бы несправедливо к тем ребятам, которые ежедневно трудятся. Каждый день они проводят с нами, мы – с ними, и они не заслуживают сейчас таких разговоров. Понятно, что все внутренние собрания, которые проводятся у меня в кабинете, там и остаются, наружу мы их не выводим. Да, действительно, «Шахтер» не менял свой состав с прошлого сезона. И это нормально, если на следующий сезон будут какие-то небольшие изменения. У нас очень много молодых игроков: ребята растут, с каждым днем прибавляют, и нам нужно обращать внимание на их рост, вовремя ставить их в команду. Не знаю, кого-то могу сейчас забыть, но это и Трубин, и Додо, и Витао, и Корниенко, и Бондарь, и Маркос Антонио, и Судаков, и Тете, и Соломон, и Фернандо, и Вьюнник… Нужно быть очень внимательными к их росту. Понятно, что им помогают более опытные игроки, выступающие за сборную Украины и очень хорошо знающие чемпионат страны. Очень важно оценивать ситуацию правильно и оценивать их развитие. Понимаю ваш вопрос и интерес, в нем есть весь смысл, но, как я уже сказал, в течение сезона ничего менять не нужно. Поговорим об этом ближе к концу года либо в следующем году. Нам предстоит еще очень много матчей. Затрагивать эту очень чувствительную тему нужно с очень большой осторожностью, принимая во внимание только тех игроков, которые в данный момент находятся в расположении нашего клуба. Да, еще забыл Мудрика, прошу прощения.

– В будущем сезоне вы с «Шахтером» хотели бы в еврокубках соперников уровня «Реала» и «Интера» или уровня «Маккаби»? Как вы считаете, что важнее: опыт для очень многих молодых игроков или результат?

– С тех пор как я пришел в «Шахтер», мы провели 22 еврокубковых матча. Они были действительно сложными, но мы смогли победить «Аталанту», сыграть вничью с «Сити», в Загребе с «Динамо», победить «Реал», выбить ничью у «Интера»… Но я очень люблю большие и сложные вызовы. Вот сейчас мне могут сказать: послушай, но ты на четыре очка отстаешь от «Динамо»… Да, отстаю, но это вызов для нас. Чаще всего такова моя позиция: сложно, но не невозможно. Всегда возможно. Опыт для молодых ребят? Да, это очень важно. Матчи высокого уровня значительно влияют на их индивидуальное и коллективное развитие, от этого уходить нельзя. Я люблю сложные группы. Когда на жеребьевке попадаются сложные соперники, мне это нравится. Лучше играть всегда с командами наивысшего уровня.