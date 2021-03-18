В четверг, 18 марта, в 19:55 в Киеве в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» играет против «Ромы» (первая игра – 0:3).
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
См. также: стартовые составы команд.
Смотрите видео голов и обзор матча (обновляется).
Момент у Борхи Майораля, 6 мин
Супермомент у Алана Патрика, 13 мин.
Опасный удар головой от Мораеса, 34 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 0:1. Борха Майораль, 48 мин.
Дикий промах Педро, 54 мин.
ГОЛ! 1:1. Жуниор Мораес, 59 мин.
ГОЛ! 1:2. Борха Майораль, 72 мин.
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Борха Майораль (Рома).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мораес (Шахтер Донецк).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Борха Майораль (Рома).
Источник — Sport.ua
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