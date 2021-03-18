Шахтер – Рома. Решающая битва. Каштру и Фонсека назвали стартовые составы

В четверг, 18 марта, в 19:55 в Киеве в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» играет против «Ромы» (первая игра – 0:3).
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Луиш Каштру и Паулу Фонсека назвали стартовые составы команд.
«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко, Майкон, Маркос, Алан Патрик, Тете, Соломон, Мораес.
Запас: Шевченко, Пятов, Хочолава, Бондарь, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Сиприано, Болбат, Судаков, Коноплянка, Фернандо.
«Рома»: Пау Лопес, Кумбула, Кристанте, Ибаньес, Карсдорп, Вильяр, Диавара, Спинаццола, Педро Родригес, Майораль, Карлес Перес.
Запас: Миранте, Фузато, Пеллегрини, Джеко, Сантон, Манчини, Б.Перес, Калафьори, Эль-Шаарави.
Источник — Sport.ua
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Так что, - хоть болейте, хоть выздоравливайте головой.
Или кишка тонка?
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