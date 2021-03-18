Шахтер – Рома. Решающая битва. Каштру и Фонсека назвали стартовые составы

Поединок 1/8 финала Лиги Европы начнется 18 марта в 19:55

  • 18.03.2021 18:37
  • 6364 просмотра
  • 25 комментариев
Шахтер – Рома. Решающая битва. Каштру и Фонсека назвали стартовые составы
© ФК Шахтер. Фонсека и Каштру

В четверг, 18 марта, в 19:55 в Киеве в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» играет против «Ромы» (первая игра – 0:3).

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Луиш Каштру и Паулу Фонсека назвали стартовые составы команд.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко, Майкон, Маркос, Алан Патрик, Тете, Соломон, Мораес.

Запас: Шевченко, Пятов, Хочолава, Бондарь, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Сиприано, Болбат, Судаков, Коноплянка, Фернандо.

«Рома»: Пау Лопес, Кумбула, Кристанте, Ибаньес, Карсдорп, Вильяр, Диавара, Спинаццола, Педро Родригес, Майораль, Карлес Перес.

Запас: Миранте, Фузато, Пеллегрини, Джеко, Сантон, Манчини, Б.Перес, Калафьори, Эль-Шаарави.

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Bismuth
    online
      Bismuth, 18.03.2021 19:45
    0
    Экстрасенсы предсказали что Шахтёр и Динамо закончат свои матчи с одинаковым счётом.
    Так что, - хоть болейте, хоть выздоравливайте головой.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 18.03.2021 19:40
    0
    Cherevik22, 18.03.2021 19:31
    Рома вперёд, изнасилуй Шахту в очередной раз!
    Ты же до конца пиши - представителя и действующего чемпиона Украины.
    Или кишка тонка?
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    Andre066
    online
      Andre066, 18.03.2021 19:40
    -1
    Ради корзины страны пусть будет ничья
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    Bismuth
    online
      Bismuth, 18.03.2021 19:38
    0
    Таких друзей - на *** и в музей
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 18.03.2021 19:37
    0
    KARABAS55, 18.03.2021 19:18
    Ну Каштру показывает что у него яйца есть. Всё правильно, нужно молодым опыта набираться, а Тайсон и Марлоса минут на 15-20 выпустить. Я бы на месте Каштру, наигрывал Болбата на место центр защитника, как не крути я думаю он поинтересней будет смотреться чем Кривцов.
    Не не не, братан, тавай ток без Болбата!
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    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 18.03.2021 19:35
    +1
    Заголовок богов. Решающая битва была в Риме и проиграна, а тут надо теперь достойно отыграть и хватит
    Ссылка
    Shakhtarlox
    online
      Shakhtarlox, 18.03.2021 19:32
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    серьезно, максик хyяксик, ты думаешь себя хyйлом назовешь, так никто не поймет, что ты максик недоразвитый?
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    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 18.03.2021 19:31
    -3
    Рома вперёд, изнасилуй Шахту в очередной раз!
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    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 18.03.2021 19:29
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Александр Шевченко, 18.03.2021 19:09
    Удачи Роме в борьбе против раковой опухоли украинского футбола, даунецкого - шлака, Киев с вами.
    Раковый миньон,как то уже даже не интересно тебе отвечать даун
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    ЦигаНЫК-ПетросяНЫК
      ЦигаНЫК-ПетросяНЫК, 18.03.2021 19:28
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Shakhtarlox, 18.03.2021 19:22
    Хуйло недоразвитое, сколько у тебя сегодня ников на сайте полягло, забанили, я не на что не намекаю, просто интересно
    что хочешь со мной разговор завести чигирь,у меня ник не ложился а вот ты с черными уже переспал и си-фАк весь мозг тебе съел
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    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 18.03.2021 19:26
    -5
    Александр Шевченко, 18.03.2021 19:09
    Удачи Роме в борьбе против раковой опухоли украинского футбола, даунецкого - шлака, Киев с вами.
    Да наградит Господь Бог тебя, раковой опухолью
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    VAD
    online
      VAD, 18.03.2021 19:26
    -1
    Битва )) спортуа лизнул очередедной раз
    Ссылка
    Shakhtarlox
    online
      Shakhtarlox, 18.03.2021 19:22
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    ЦигаНЫК-ПетросяНЫК, 18.03.2021 19:15
    5-1
    Хуйло недоразвитое, сколько у тебя сегодня ников на сайте полягло, забанили, я не на что не намекаю, просто интересно
    Ссылка
    ЦигаНЫК-ПетросяНЫК
      ЦигаНЫК-ПетросяНЫК, 18.03.2021 19:18
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Александр Шевченко, 18.03.2021 19:09
    Удачи Роме в борьбе против раковой опухоли украинского футбола, даунецкого - шлака, Киев с вами.
    В онкологию сходи,у тебя РАК весь мозг уже съел
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 18.03.2021 19:18
    +1
    Ну Каштру показывает что у него яйца есть. Всё правильно, нужно молодым опыта набираться, а Тайсон и Марлоса минут на 15-20 выпустить. Я бы на месте Каштру, наигрывал Болбата на место центр защитника, как не крути я думаю он поинтересней будет смотреться чем Кривцов.
    Ссылка
    ЦигаНЫК-ПетросяНЫК
      ЦигаНЫК-ПетросяНЫК, 18.03.2021 19:15
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    5-1
    Ссылка
    Shakhtarlox
    online
      Shakhtarlox, 18.03.2021 19:12
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Ну и морда у Тете на фотке, если его в клетку поставить, то дети подумают что за примат
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    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 18.03.2021 19:11
    -2
    Александр Шевченко, 18.03.2021 19:09
    Удачи Роме в борьбе против раковой опухоли украинского футбола, даунецкого - шлака, Киев с вами.
    Саня молодец! Человек оркестр прям. Может одновременно и на бутылке сидеть и комментарии писать
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 18.03.2021 19:09
    -4
    Удачи Роме в борьбе против раковой опухоли украинского футбола, даунецкого - шлака, Киев с вами.
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 18.03.2021 19:07
    +3
    Все решит стартовый отрезок игры: если забьют быстрый гол и будут уверенно играть, то еще на что-то рассчитывать можно будет. В противном случае, не проиграть и заработать очки для Украины будет уже приемлемым результатом. В любом случае, удачи!
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 18.03.2021 18:55
    +4
    Богдан Саженко, 18.03.2021 18:52
    Пятов ,марломс, тайсон на лавці -а колись головні запоруки успіху Шахтаря. тапйсона вже не розглядають як силу ,напевно косячить ,щоб відпустили і не затримували.
    Скорее уже не вывозит Тайсон, возраст....
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 18.03.2021 18:52
    +4
    Пятов ,марломс, тайсон на лавці -а колись головні запоруки успіху Шахтаря. тапйсона вже не розглядають як силу ,напевно косячить ,щоб відпустили і не затримували.
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 18.03.2021 19:07
    +3
    Все решит стартовый отрезок игры: если забьют быстрый гол и будут уверенно играть, то еще на что-то рассчитывать можно будет. В противном случае, не проиграть и заработать очки для Украины будет уже приемлемым результатом. В любом случае, удачи!
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 18.03.2021 19:35
    +1
    Заголовок богов. Решающая битва была в Риме и проиграна, а тут надо теперь достойно отыграть и хватит
    Ссылка
    Shakhtarlox
    online
      Shakhtarlox, 18.03.2021 19:22
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    ЦигаНЫК-ПетросяНЫК, 18.03.2021 19:15
    5-1
    Хуйло недоразвитое, сколько у тебя сегодня ников на сайте полягло, забанили, я не на что не намекаю, просто интересно
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 18.03.2021 19:18
    +1
    Ну Каштру показывает что у него яйца есть. Всё правильно, нужно молодым опыта набираться, а Тайсон и Марлоса минут на 15-20 выпустить. Я бы на месте Каштру, наигрывал Болбата на место центр защитника, как не крути я думаю он поинтересней будет смотреться чем Кривцов.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 18.03.2021 19:45
    0
    Экстрасенсы предсказали что Шахтёр и Динамо закончат свои матчи с одинаковым счётом.
    Так что, - хоть болейте, хоть выздоравливайте головой.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 18.03.2021 19:40
    0
    Cherevik22, 18.03.2021 19:31
    Рома вперёд, изнасилуй Шахту в очередной раз!
    Ты же до конца пиши - представителя и действующего чемпиона Украины.
    Или кишка тонка?
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 18.03.2021 19:38
    0
    Таких друзей - на *** и в музей
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 18.03.2021 19:37
    0
    KARABAS55, 18.03.2021 19:18
    Ну Каштру показывает что у него яйца есть. Всё правильно, нужно молодым опыта набираться, а Тайсон и Марлоса минут на 15-20 выпустить. Я бы на месте Каштру, наигрывал Болбата на место центр защитника, как не крути я думаю он поинтересней будет смотреться чем Кривцов.
    Не не не, братан, тавай ток без Болбата!
    Ссылка
    ЦигаНЫК-ПетросяНЫК
      ЦигаНЫК-ПетросяНЫК, 18.03.2021 19:18
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Александр Шевченко, 18.03.2021 19:09
    Удачи Роме в борьбе против раковой опухоли украинского футбола, даунецкого - шлака, Киев с вами.
    В онкологию сходи,у тебя РАК весь мозг уже съел
    Ссылка
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