Шахтер Донецк
0 : 0
Рома
18.03.2021 19:55   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Рома. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

  • 17.03.2021 20:11
  • 200 просмотров
  • 1 комментарий
Шахтер – Рома. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер Донецк

В четверг, 18-го марта, состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и римская «Рома». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «НСК  Олимпийский», начало в 19:55.

Римскую часть дуэли действующий чемпион Украины проиграл вчистую – 0:3, продлив тем самым свой негативный опыт выступлений на итальянских полях. Однако, недельный промежуток между первой и ответной игрой донецкий «Шахтер» сумел заполнить домашней победой над черниговской «Десной» со счетом 4:0, который прекрасно подходит «оранжево-черным» для выхода в следующий раунд в следующей встрече. В тоже самое время, «Рома» была шокирована «Пармой» (0:2), в результате чего потеряла сразу две позиции в турнирной таблице. Не стоит забывать и о факторе Паулу Фонсеки, который одержал победу на «Стадио Олимпико», и теперь захочет повторить успех еще и в далеко не чужом для него Киеве.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Рома».

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Илья Береза, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 17.03.2021 20:30
    0
    Удачи Шахтёр! Удачи гордость Украины!
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 17.03.2021 20:30
    0
    Удачи Шахтёр! Удачи гордость Украины!
    Ссылка
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