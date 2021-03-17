В четверг, 18-го марта, состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и римская «Рома». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «НСК Олимпийский», начало в 19:55.

Римскую часть дуэли действующий чемпион Украины проиграл вчистую – 0:3, продлив тем самым свой негативный опыт выступлений на итальянских полях. Однако, недельный промежуток между первой и ответной игрой донецкий «Шахтер» сумел заполнить домашней победой над черниговской «Десной» со счетом 4:0, который прекрасно подходит «оранжево-черным» для выхода в следующий раунд в следующей встрече. В тоже самое время, «Рома» была шокирована «Пармой» (0:2), в результате чего потеряла сразу две позиции в турнирной таблице. Не стоит забывать и о факторе Паулу Фонсеки, который одержал победу на «Стадио Олимпико», и теперь захочет повторить успех еще и в далеко не чужом для него Киеве.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Рома».