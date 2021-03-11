Рома
3 : 0
Шахтер Донецк
11.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Попали в ловушку «волков». Шахтер провалил игру против Ромы в Риме

Коллектив Луиша Каштру максимально усложнил себе задачу перед ответной игрой

  • 11.03.2021 23:55
  • 4906 просмотров
  • 153 комментария
Попали в ловушку «волков». Шахтер провалил игру против Ромы в Риме
© ФК Шахтер Донецк

Матч «Шахтера» с «Ромой» ожидался с большим интересом как в Украине, так и в Италии. Главной интригой, конечно же, было противостояние недавних подопечных Паулу Фонсеки с его нынешней командой. Ведь прошло лишь чуть более полутора лет с того времени как португальский специалист перебрался в «Рому», а его место в «Шахтере» занял другой тренер из Португалии Луиш Каштру.

Еще было интересно посмотреть как сыграет против горняков бывший футболист донецкого клуба Генрих Мхитарян, который вышел в стартовом составе хозяев поля. А вот один из лучших игроков «Ромы» босниец Эдин Джеко остался в запасе. Что касается гостей, то здесь все было ожидаемо. Разве что в центре обороны снова появился Витао, а Сергей Кривцов начал игру на скамейке запасных. 

В стартовый отрезок времени соперники обменялись неплохими моментами. Вначале на 5-й минуте Тайсон слева сместился в центр, обыгрался с Мораесом и нанес плотный удар по воротам, но голкипер римлян Лопес все контролировал и забрал мяч в руки. А через минуту после розыгрыша углового Кристанте пробил головой в ближний нижний угол и здесь уже свое мастерство продемонстрировал Трубин, отбив мяч буквально с линии ворот. 

Далее до середины тайма встреча проходила с небольшим игровым преимуществом итальянцев, однако до ударов дело не доходило ни у одних, ни у других. Тем неожиданным случился гол в ворота «Шахтера» на 23-й минуте. Все началось с выброса аута в центре поля. Мяч был доставлен до Педро, а тот отличным пасом вывел на ударную позицию Пеллегрини. Капитан «Ромы» все сделал мастерски. На скорости вбежал в штрафную площадь горняков и технично пробил мимо бросившегося наперерез Трубина в сетку ворот. 

Гости попробовали отыграться на 27-й минуте, когда Додо справа сделал нацеленную передачу в центр штрафной площади на Мораеса. Но того на мгновение опередил Лопес. А через три минуты грубо ошибся Трубин. Он неудачно выбил мяч прямо на Мхитаряна и тот бил уже по пустым воротам. К счастью для горняков мяч полетел чуть выше перекладины. Кстати, сразу после этого армянский футболист почувствовал себя неважно и попросил замену. 

Больше ничего, что заслуживало внимание, до перерыва не произошло и команды отправились отдыхать.     

В самом начале второго тайма на 48-й минуте на ударной позиции у «Шахтера» оказался Тете. Бил он примерно с линии штрафной площади в дальний угол, но Лопес сумел перевести мяч на угловой. Еще через три минуты тот же Тете удачно прорвался по правому флангу, обыграл несколько защитников и пробил по воротам. Мяч задел ногу Манчини и снова вылетел на угловой.   

На 63-й минуте «Рома» едва не увеличила счет. Эль-Шаарави, который только что вышел на замену, после передачи с правого фланга оказался с мячом прямо перед Трубиным. Однако пробить как следует форварду хозяев поля не удалось и мяч просто прикатился в руки вратарю горняков. 

У «Шахтера» хороший момент для взятия ворот был на 67-й минуте. Это Исмаили пробежал по левому краю и от самой лицевой линии успел сделать передачу во вратарскую площадь. Мораес бил дважды с близкого расстояния, но оба раза как следует не попал по мячу. 

А затем на 73-й минуте гости пропустили второй гол в свои ворота. Эль-Шаарави получил мяч практически в центре поля, пробежал с ним к штрафной площади соперников, легко обыграл Витао и также изящно перебросил мяч через Трубина. Мог Эль-Шаарави вскоре забить еще раз, однако вратарь горняков перевел мяч на угловой. 

Увы, но третье взятие ворот «Шахтера» было отложено всего лишь на несколько секунд. На 77-й минуте после подачи с угла поля Манчини выиграл верховую борьбу у Исмаили и головой направил мяч в сетку ворот. Это уже было похоже на разгром. 

Надеясь забить хотя бы один гол в этом матче, Луиш Каштру произвел все пять замен. Но все было тщетно. «Рома» выиграла 3:0 и сделала для себя хороший задел перед ответным матчем.

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

 Лига Европы УЕФА. 1/8 финала. Первый матч.

«Рома» – «Шахтер» - 3:0

  Пеллегрини, 23, Эль-Шаарави, 73, Манчини, 77

 Кумбулла, 53 – Алан Патрик, 58

«Рома»: Лопес – Кристанте, Кумбулла, Манчини – Спинаццола (Б. Перес, 79), Диавара (Ибаньес, 79), Вильяр, Карсдорп – Педро (Эль-Шаарави, 62), Пеллегрини (К. Перес, 79) – Мхитарян (Майораль, 34).

«Шахтер»: Трубин – Исмаили, Матвиенко, Витао, Додо – Майкон – Тайсон (Соломон, 79), Алан Патрик (Судаков, 79), Марлос (Маркос Антонио, 86), Тете (Коноплянка, 86) – Мораес (Дентиньо, 76).

Арбитр: Артур Мануэль Соареш Диаш (Порту, Португалия).

Стадион: «Стадио Олимпико» (Рим, Италия).

Удары (в створ): 10 (7) – 7 (4)
Угловые: 7 – 3
Оффсайды: 4 – 3.

РОМА-ШАХТЕР.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    pont0017
    online
      pont0017, 12.03.2021 01:15
    0
    Я не считаю Рому сильной командой, но на фоне Шахтера они выглядели монстрами. Что хотели то и делали.
    Ссылка
    pont0017
    online
      pont0017, 12.03.2021 01:14
    0
    keegan, 12.03.2021 01:02
    С нынешней игрой Шахтера шансов и не было,непонятный трусливый 1 тайм,думаю это установка тренера,но шахта не может играть в оборонительный футбол с 9 бразилами,cказалось отсутствие Стёпы,короче позорище,стариков отдать,дорогу молодым
    Игроки Ромы техничнее и быстрее. У Шахтера не было шансов даже в теории.
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    pont0017
    online
      pont0017, 12.03.2021 01:12
    0
    Кстати, посмотрите на гол с углового, частности, где находились игроки Ромы. Это по поводу блокировки вратаря и закрытия обзора.
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    nicksaf
    online
      nicksaf, 12.03.2021 01:09
    0
    Опять моя теорема верна.
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    Гудвин
    online
      Гудвин, 12.03.2021 01:08
    0
    Олег Кулініч, 12.03.2021 00:49
    Бля, поліз до буків порадіти сумі, а там ше вдвічі більше чим я собі гадав. Виявляється я ше тотальчик поставив на аякс тотенхем рому і вже не помню кого четвертого. Так шо добре виявляється шо Шахта продула, але рахунок 3:2 бажаний би був - шоб могли відмазатись
    Ты что конченый гусь ☠️
    Ссылка
    pont0017
    online
      pont0017, 12.03.2021 01:07
    0
    Похоже что белые играют лучше черных.
    Ссылка
    Гудвин
    online
      Гудвин, 12.03.2021 01:05
    +1
    YOU OK?, 12.03.2021 00:32
    🍻🥃
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 12.03.2021 01:02
    -1
    А скільки було голослівних заяв від шахраїв: ..."ми гідні грати в фіналі ЛЄ і т.д". Як завжди пафосу багато, а коли дійде до справи - пшик.
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 12.03.2021 01:02
    +2
    Летом нужно делать чистку команды, отправить всех недовольных, дать возможность играть тем кто будет биться за каждый кусочек на поле и за каждый мяч, а не отбывать номер на поле за деньги.
    Всем спокойной ночи.
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 12.03.2021 01:02
    +1
    С нынешней игрой Шахтера шансов и не было,непонятный трусливый 1 тайм,думаю это установка тренера,но шахта не может играть в оборонительный футбол с 9 бразилами,cказалось отсутствие Стёпы,короче позорище,стариков отдать,дорогу молодым
    Ссылка
    Гудвин
    online
      Гудвин, 12.03.2021 01:01
    0
    Вся Украина в воскресенье за Шахтёр и Зарю 🇺🇦)
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 12.03.2021 01:01
    0
    Минулого сезону, коди виграли чепіонат з відставанням в 19 очок і дойшли до півфіналу ЛЄ, це ще була команда Фонсеки. Цього сезону це вже команда Каштру. Чітко видно що команда в розібраному стані, що тренер не керує процессами в середині команди і не може вплинути на хід гри.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 12.03.2021 01:01
    0
    Олег Мандрівник, 12.03.2021 00:45
    Ну не повезло
    Вот если бы арбитром был лучано, а на варе юрий иванов - то точно бы выиграли, но в Лиге Европы не получилось такое проделать
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 12.03.2021 00:58
    +1
    KARABAS55, 12.03.2021 00:16
    Не знаю есть смысл отправлять в отставку Каштру до конца сезона? Я думаю ему дадут довести команду до конца, а потом с новыми силами, с новым тренером, Шахтёр вернётся только сильней. У Рината бабки есть, трансферы под нового тренера будут. Ну а нам остаётся только надеяться, что сил Шахтера хватит на УПЛ, а там будет видно.
    Естественно его сейчас никто не уволит, просто летом не станут продлевать контракт не с ним , не с Тайсоном, да я думаю и Марлос, Мораес и Патрик уже себя исчерпали для игры на таком уровне, необходимо что бы на постоянной основе уже играла молодежь Тете, Соломон, Фернандо, Антонио, Майкон, Судаков и естественно летом будут преобретения, насколько я знаю не закрыт вопрос по Верону и есть на примете ещё 2-3 очень перспективных пареньков, так что все будет нормально, главное что есть у президента возможности и желание.
    Ссылка
    Гудвин
    online
      Гудвин, 12.03.2021 00:57
    -2
    junglecat, 12.03.2021 00:54
    И до всей днр
    Фаня ты сегодня выходная🌈🌈?Рот не полоскала🤣
    Ссылка
    junglecat
    online
      junglecat, 12.03.2021 00:54
    -2
    Lion, 12.03.2021 00:53
    Играет Шахтёр а у сов понос изо всех дыр.
    И до всей днр
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 12.03.2021 00:53
    0
    Играет Шахтёр а у сов понос изо всех дыр.
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 12.03.2021 00:49
    0
    Олег Кулініч, 12.03.2021 00:39
    От шоб я здох, супруга як взнала шо буки за перемогу субмаріни два до одного дають - дала мені 5 тис, шоб я замість неї поставив.
    По сабжу, шахту не дивився, на радостях від поразки опесежопної дирки натхненно грав в пабжик.
    Але обідно, шо шахта продула без шансів
    Бля, поліз до буків порадіти сумі, а там ше вдвічі більше чим я собі гадав. Виявляється я ше тотальчик поставив на аякс тотенхем рому і вже не помню кого четвертого. Так шо добре виявляється шо Шахта продула, але рахунок 3:2 бажаний би був - шоб могли відмазатись
    Ссылка
    elcomendante
    online
      elcomendante, 12.03.2021 00:49
    -2
    Олег Мандрівник, 12.03.2021 00:45
    Ну не повезло
    Вот если бы арбитром был лучано, а на варе юрий иванов - то точно бы выиграли, но в Лиге Европы не получилось такое проделать
    Вы по-ходу очередные админовские боты, которые больше комментов хотите статье дать. Сорри, но вы для этого очень тупы, т.к все у вас однообразно тут
    Ссылка
    Гудвин
    online
      Гудвин, 12.03.2021 00:49
    -1
    Семенец, Иванисеня @ Манчини СПАСИБО!, 12.03.2021 00:45
    Это не твоё херняцкое дело
    Понятно значит ты Зпорт Лохвица )))
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.03.2021 23:56
    +14
    Защита у шахты отсутствует напрочь, ну а шахтеры на ветках дк дотренделись и получили
    Ссылка
    Skillz
    online
      Skillz, 11.03.2021 23:59
    +12
    Эх, а был бы Иванов арбитром, можно было б все голы оффсайдом отменить
    Ссылка
    Болела
    online
      Болела, 11.03.2021 23:59
    +11
    Одне й теж. Аталанта, Борусія, Рома, Інтер. Як тільки команди не йдуть в розмін з Шахтарем, більше варіантів не має. Та що там, Агро бізнес.
    З таким атакуючим потенціалом створити два моменти за гру. Каштру - все. Я думаю.
    Чергове дно.
    Ссылка
    Днепр Речка
    online
      Днепр Речка, 11.03.2021 23:57
    +10
    Ну давай, расскажи мне, как Шахтер пройдет Рому.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 11.03.2021 23:57
    +9
    Отскочили, там 5:0 минимум.
    Скрипит сахтьорское очко...
    Ссылка
    Oleg Viktorovych
      Oleg Viktorovych, 12.03.2021 00:15
    +7
    Это не игра, это сплошное мучение 😫
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 12.03.2021 00:02
    +7
    Чего не хватило кротам?
    Карманного судейки который отменяет голы соперников
    А вообще это карма, чем больше они говна приносят в украинский футбол чем глубже они сами в нем окащыааются.
    Ссылка
    ManUtd
      ManUtd, 12.03.2021 00:02
    +7
    Можно попытаться запретить Роме играть на Stadio Olimpico, но это вряд ли прокатит
    Ссылка
    uta99
    online
      uta99, 11.03.2021 23:59
    +7
    Проиграть можно по разному,но это....Патриотов Украины - бразильцев просто на хер.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.03.2021 23:58
    +7
    слава клЮбу 0:10! Каштру надати вічний контракт, клуби УПЛ явно не проти будуть
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 12.03.2021 00:17
    +6
    Каштру аут. Не хватило яиц что бы усадить на лавку мертвых Тайсона,Марлоса,Мораеса!
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 12.03.2021 00:16
    +6
    Surkis-fuflo, 12.03.2021 00:10
    Ну ось і Шахтар "закінчився"...
    Динамо "закінчилось" ще в кінці 2000-х, пристойна команда в киян була, ще коли не спились Міля та Аля, грали Бангура та Ель-Каддурі. Давно це було...
    Дніпро з Металістом взагалі не витримали нинішнє лихоліття, і їх "закрили" власники.
    Що нас чекає далі? Варіант типу Польщі - і не сподівайтеся! Там рівень життя громадян значно вищий, ніж у нас. Більше всього, що наш чемпіонат піде по румунському варіанту - типу "були колись славні часи", зате зараз - повна ДУПА.
    Тебя точно макс 7777 укусил. Был нормальный человек. Комментировал по игре, а теперь говорит на вентилятор мечет.
    Что случилось? Понравилась игра , но результат не тот? Так пиши об этом. Не понравилась? Пиши об этом. Ну при ЧЕМ ТУТ МИЛЯ?
    Ты че умом тронулся.
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 12.03.2021 00:01
    +6
    это был ветеранский футбол со стороны Шахтёра, так играть нельзя и Каштру видно не по силам что то изменить, спасибо нужно сказать тренеру и отправить его домой,такие муки смотреть надо быть мазохистом.
    Ссылка
    Tristan
      Tristan, 11.03.2021 23:59
    +6
    каштру-бесхребетный тренеришко...в который раз его команду имеют с крупным счетом,а он стоит,как тюфяк... после финального свистка показывают,как он идет быстрым шагом через все поле,не обращая,внимания на проходящих мимо игроков своей и чужой команды...подумалось, бежит напихать судьям за не назначенный на исмаили фол...но нет- оно спешило пожать судьям руки...что это было...гет аут повидло！
    Ссылка
    Семенец, Иванисеня @ Манчини СПАСИБО!
    online
      Семенец, Иванисеня @ Манчини СПАСИБО!, 12.03.2021 00:46
    +5
    Как только кроты побежали спорить с арбитром - получили жёлтую. Выражения бразильских морд - как он посмел, паршивец эдакий
    Ссылка
    Семенец, Иванисеня @ Манчини СПАСИБО!
    online
      Семенец, Иванисеня @ Манчини СПАСИБО!, 12.03.2021 00:41
    +5
    YOU OK?, 12.03.2021 00:38
    Мы это кто, ты, фанька недоразвитый и семирамид старый?
    Нет, это вся Украина. Всем кому небезразличен украинский футбол и его будущее.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 12.03.2021 00:13
    +5
    І що, допомогли шахті бразильці? Плакса вкотре вже зганьбився. Напевно забув, що тут не кишенькові судді.
    Ссылка
    Болела
    online
      Болела, 12.03.2021 00:10
    +5
    Доречі, з Каштру можна сміливо відправляти з команди Мораєша (для такого рівня ні швидкості, ні майстерності, ні вибору позиції), Марлоса (нажаль, це вже не гравець основи, вік), ну і Тайсон а (де та феноменальна швидкість, він хоча б одного гравця сьогодні оббіг? Рома там одразу на бровці його підписала і віддала ЕльШараві натомість з доплатою.)
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 12.03.2021 00:08
    +5
    Жалко,але без варіантів!!!!
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 12.03.2021 00:04
    +5
    Сборная Бразилии сегодня проиграла
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