Попали в ловушку «волков». Шахтер провалил игру против Ромы в Риме

Матч «Шахтера» с «Ромой» ожидался с большим интересом как в Украине, так и в Италии. Главной интригой, конечно же, было противостояние недавних подопечных Паулу Фонсеки с его нынешней командой. Ведь прошло лишь чуть более полутора лет с того времени как португальский специалист перебрался в «Рому», а его место в «Шахтере» занял другой тренер из Португалии Луиш Каштру.

Еще было интересно посмотреть как сыграет против горняков бывший футболист донецкого клуба Генрих Мхитарян, который вышел в стартовом составе хозяев поля. А вот один из лучших игроков «Ромы» босниец Эдин Джеко остался в запасе. Что касается гостей, то здесь все было ожидаемо. Разве что в центре обороны снова появился Витао, а Сергей Кривцов начал игру на скамейке запасных.

В стартовый отрезок времени соперники обменялись неплохими моментами. Вначале на 5-й минуте Тайсон слева сместился в центр, обыгрался с Мораесом и нанес плотный удар по воротам, но голкипер римлян Лопес все контролировал и забрал мяч в руки. А через минуту после розыгрыша углового Кристанте пробил головой в ближний нижний угол и здесь уже свое мастерство продемонстрировал Трубин, отбив мяч буквально с линии ворот.

Далее до середины тайма встреча проходила с небольшим игровым преимуществом итальянцев, однако до ударов дело не доходило ни у одних, ни у других. Тем неожиданным случился гол в ворота «Шахтера» на 23-й минуте. Все началось с выброса аута в центре поля. Мяч был доставлен до Педро, а тот отличным пасом вывел на ударную позицию Пеллегрини. Капитан «Ромы» все сделал мастерски. На скорости вбежал в штрафную площадь горняков и технично пробил мимо бросившегося наперерез Трубина в сетку ворот.

Гости попробовали отыграться на 27-й минуте, когда Додо справа сделал нацеленную передачу в центр штрафной площади на Мораеса. Но того на мгновение опередил Лопес. А через три минуты грубо ошибся Трубин. Он неудачно выбил мяч прямо на Мхитаряна и тот бил уже по пустым воротам. К счастью для горняков мяч полетел чуть выше перекладины. Кстати, сразу после этого армянский футболист почувствовал себя неважно и попросил замену.

Больше ничего, что заслуживало внимание, до перерыва не произошло и команды отправились отдыхать.

В самом начале второго тайма на 48-й минуте на ударной позиции у «Шахтера» оказался Тете. Бил он примерно с линии штрафной площади в дальний угол, но Лопес сумел перевести мяч на угловой. Еще через три минуты тот же Тете удачно прорвался по правому флангу, обыграл несколько защитников и пробил по воротам. Мяч задел ногу Манчини и снова вылетел на угловой.

На 63-й минуте «Рома» едва не увеличила счет. Эль-Шаарави, который только что вышел на замену, после передачи с правого фланга оказался с мячом прямо перед Трубиным. Однако пробить как следует форварду хозяев поля не удалось и мяч просто прикатился в руки вратарю горняков.

У «Шахтера» хороший момент для взятия ворот был на 67-й минуте. Это Исмаили пробежал по левому краю и от самой лицевой линии успел сделать передачу во вратарскую площадь. Мораес бил дважды с близкого расстояния, но оба раза как следует не попал по мячу.

А затем на 73-й минуте гости пропустили второй гол в свои ворота. Эль-Шаарави получил мяч практически в центре поля, пробежал с ним к штрафной площади соперников, легко обыграл Витао и также изящно перебросил мяч через Трубина. Мог Эль-Шаарави вскоре забить еще раз, однако вратарь горняков перевел мяч на угловой.

Увы, но третье взятие ворот «Шахтера» было отложено всего лишь на несколько секунд. На 77-й минуте после подачи с угла поля Манчини выиграл верховую борьбу у Исмаили и головой направил мяч в сетку ворот. Это уже было похоже на разгром.

Надеясь забить хотя бы один гол в этом матче, Луиш Каштру произвел все пять замен. Но все было тщетно. «Рома» выиграла 3:0 и сделала для себя хороший задел перед ответным матчем.

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Лига Европы УЕФА. 1/8 финала. Первый матч.

«Рома» – «Шахтер» - 3:0



Пеллегрини, 23, Эль-Шаарави, 73, Манчини, 77

Кумбулла, 53 – Алан Патрик, 58

«Рома»: Лопес – Кристанте, Кумбулла, Манчини – Спинаццола (Б. Перес, 79), Диавара (Ибаньес, 79), Вильяр, Карсдорп – Педро (Эль-Шаарави, 62), Пеллегрини (К. Перес, 79) – Мхитарян (Майораль, 34).

«Шахтер»: Трубин – Исмаили, Матвиенко, Витао, Додо – Майкон – Тайсон (Соломон, 79), Алан Патрик (Судаков, 79), Марлос (Маркос Антонио, 86), Тете (Коноплянка, 86) – Мораес (Дентиньо, 76).

Арбитр: Артур Мануэль Соареш Диаш (Порту, Португалия).

Стадион: «Стадио Олимпико» (Рим, Италия).



Удары (в створ): 10 (7) – 7 (4)

Угловые: 7 – 3

Оффсайды: 4 – 3.

РОМА-ШАХТЕР.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C