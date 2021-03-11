В четверг, 11 марта, в 22:00 «Шахтер» в поединке 1/8 финала Лиги Европы играет на выезде против «Ромы».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
См. также: стартовые составы команд.
Смотрите видео голов и обзор матча «Шахтер» – «Рома».
1:0. Лоренцо Пеллегрини, 23 мин.
Мораес не сумел переиграть Лопеса в ближнем бою, 27 мин.
Мхитарян не забил с дальней дистанции после ошибки Трубина, 30 мин.
Видеообзор первого тайма.
Опасный удар Тете, 47 мин.
Пау Лопес спасает после удара Мораеса, 67 мин.
2:0. Стефан Эль-Шаарави, 73 мин.
3:0. Джанлука Манчини, 77 мин.
Видеообзор второго тайма.
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Рома).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Стефан Эль-Шаарави (Рома).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
Источник — Sport.ua
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