Рома
3 : 0
Шахтер Донецк
11.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Рома – Шахтер – 3:0. Фонсека перехитрил Каштру. Видео голов и обзор матча

Смотрите видео голов и обзор матча 1/8 финала Лиги Европы

  • 11.03.2021 23:59
  • 4977 просмотров
  • 6 комментариев
Рома – Шахтер – 3:0. Фонсека перехитрил Каштру. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жуниор Мораес

В четверг, 11 марта, в 22:00 «Шахтер» в поединке 1/8 финала Лиги Европы играет на выезде против «Ромы».

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

См. также: стартовые составы команд.

Смотрите видео голов и обзор матча «Шахтер» – «Рома».

1:0. Лоренцо Пеллегрини, 23 мин.

Мораес не сумел переиграть Лопеса в ближнем бою, 27 мин.

Мхитарян не забил с дальней дистанции после ошибки Трубина, 30 мин.

Видеообзор первого тайма.

Опасный удар Тете, 47 мин.

Пау Лопес спасает после удара Мораеса, 67 мин.

2:0. Стефан Эль-Шаарави, 73 мин.

3:0. Джанлука Манчини, 77 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
77' ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Рома).
73' ГОЛ ! Мяч забил Стефан Эль-Шаарави (Рома).
23' ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 12.03.2021 00:53
    0
    Alexander Киев, 12.03.2021 00:19
    Не городи хню, 0 ударов по воротам, полный 0. Какой курс.. позорище, а не курс. В последний день купил билеты, ай думаю поддержим наших, только замёрзли все, а футбола не увидели.
    Каких наших чухло макеевское. Тебе не надоело из себя киевлянина строить?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 12.03.2021 00:45
    0
    padlo95, 12.03.2021 00:35
    4 удара у Шахты
    Обе команды вылетают с ЛЕ и тебе смешно? лично я уже не жду ответные матчи, а больше окончание сезона и там уже чуда на трансферном рынке.
    Ссылка
    shoko
    online
      shoko, 12.03.2021 00:42
    +1
    Нет, просто игроки были более мастеровитые.. Степаненко не хватило - поэтому игра была безхребетной, а карточки игроки зарабатывали только за разговоры..
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 12.03.2021 00:35
    +1
    Alexander Киев, 12.03.2021 00:19
    Не городи хню, 0 ударов по воротам, полный 0. Какой курс.. позорище, а не курс. В последний день купил билеты, ай думаю поддержим наших, только замёрзли все, а футбола не увидели.
    4 удара у Шахты
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 12.03.2021 00:19
    0
    uta99, 12.03.2021 00:13
    Динамо хоть против жёлтой субмарины сражались до конца - как на Курске, а тут вышла стая итальянских волков и порвала...... в лохмотья.
    Не городи хню, 0 ударов по воротам, полный 0. Какой курс.. позорище, а не курс. В последний день купил билеты, ай думаю поддержим наших, только замёрзли все, а футбола не увидели.
    Ссылка
    uta99
    online
      uta99, 12.03.2021 00:13
    +1
    Динамо хоть против жёлтой субмарины сражались до конца - как на Курске, а тут вышла стая итальянских волков и порвала...... в лохмотья.
    Ссылка
    shoko
    online
      shoko, 12.03.2021 00:42
    +1
    Нет, просто игроки были более мастеровитые.. Степаненко не хватило - поэтому игра была безхребетной, а карточки игроки зарабатывали только за разговоры..
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 12.03.2021 00:35
    +1
    Alexander Киев, 12.03.2021 00:19
    Не городи хню, 0 ударов по воротам, полный 0. Какой курс.. позорище, а не курс. В последний день купил билеты, ай думаю поддержим наших, только замёрзли все, а футбола не увидели.
    4 удара у Шахты
    Ссылка
    uta99
    online
      uta99, 12.03.2021 00:13
    +1
    Динамо хоть против жёлтой субмарины сражались до конца - как на Курске, а тут вышла стая итальянских волков и порвала...... в лохмотья.
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 12.03.2021 00:53
    0
    Alexander Киев, 12.03.2021 00:19
    Не городи хню, 0 ударов по воротам, полный 0. Какой курс.. позорище, а не курс. В последний день купил билеты, ай думаю поддержим наших, только замёрзли все, а футбола не увидели.
    Каких наших чухло макеевское. Тебе не надоело из себя киевлянина строить?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 12.03.2021 00:45
    0
    padlo95, 12.03.2021 00:35
    4 удара у Шахты
    Обе команды вылетают с ЛЕ и тебе смешно? лично я уже не жду ответные матчи, а больше окончание сезона и там уже чуда на трансферном рынке.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 12.03.2021 00:19
    0
    uta99, 12.03.2021 00:13
    Динамо хоть против жёлтой субмарины сражались до конца - как на Курске, а тут вышла стая итальянских волков и порвала...... в лохмотья.
    Не городи хню, 0 ударов по воротам, полный 0. Какой курс.. позорище, а не курс. В последний день купил билеты, ай думаю поддержим наших, только замёрзли все, а футбола не увидели.
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