Рома
3 : 0
Шахтер Донецк
11.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Рома – Шахтер – 3:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма первого поединка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

  • 11.03.2021 21:59
  • 27726 просмотров
  • 389 комментариев
Рома – Шахтер – 3:0. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер Донецк

Лига Европы УЕФА. 1/8 финала. Первый матч.

«Рома» – «Шахтер» - 3:0

 Пеллегрини, 23, Эль-Шаарави, 73, Манчини, 77

 Кумбулла, 53 – Алан Патрик, 58

«Рома»: Лопес – Кристанте, Кумбулла, Манчини – Спинаццола (Б. Перес, 79), Диавара (Ибаньес, 79), Вильяр, Карсдорп – Педро (Эль-Шаарави, 62), Пеллегрини (К. Перес, 79) – Мхитарян (Майораль, 34).

Запасные: Миранте, Фузато, Смоллинг, Джеко, Сантон, Калафьори.

«Шахтер»: Трубин – Исмаили, Матвиенко, Витао, Додо – Майкон – Тайсон (Соломон, 79), Алан Патрик (Судаков, 79), Марлос (Маркос Антонио, 86), Тете (Коноплянка, 86) – Мораес (Дентиньо, 76).

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Корниенко, Болбат, Бондарь.

Арбитр: Артур Мануэль Соареш Диаш (Порту, Португалия).

Стадион: «Стадио Олимпико» (Рим, Италия).

Наши оценки:

   

«Рома» (замены): Майораль – 6,5, Эль-Шаарави – 7,0, К. Перес – б/о, Б. Перес – б/о, Ибаньес – б/о.

«Шахтер» (замены): Дентиньо – б/о, Судаков – б/о, Соломон – б/о, Коноплянка – б/о, Маркос Антонио – б/о.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

90+2 мин. Шахтер старается играть в пас, но счет на табло.

90 мин. По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще четыре минуты.

 86 мин. ЗАМЕНЫ У ШАХТЕРА. Тете заменен на Коноплянку, Антонио выше вместо Марлоса.

85 мин. Фол со стороны Карсдорпа в правом фланге обороны против Соломона.

 82 мин. Манчини получил желтую за разговоры с арбитром.

 79 мин. ЗАМЕНЫ У ОБЕИХ КОМАНД. Патрик заменен на Судакова, Карлес Перес вышел вместо Пеллегрини, Спинаццола заменен на Бруно Переса, Ибаньес вышел вместо Диавара, а Тайсона заменил Соломон.

 77 мин. ГОЛ! Кристанте подал угловой с левого фланга точно на голову Манчини, который затем пробил в дальний угол.

 76 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Мораеса заменил Дентиньо.

 74 мин. Майкон и Тайсон договорились с арбитром до желтой.

 73 мин. ГОЛ! Майораль передачей от центра поля в левый фланг запустил Эль-Шаарави, после чего Стефан оставил в дураках двух соперников перед чужой штрафной, и пробил мимо Трубина.

71 мин. Кумбулла принял на себя подачу Додо с правого фланга в контратаке.

68 мин. Дальний удар от Майкона отправил мяч существенно в левую сторону от цели.

67 мин. МОМЕНТ! Мораес завершил удачный отскок мяча к левому углу чужой вратарской ударом в Пау!

65 мин. ОПАСНО! Как же хорошо, что Майораль полноценно не успевал под прострел с левого фланга от Спинаццолы!

63 мин. Эль-Шаарави летел замыкать прострел с правого фланга, но не успел к мячу.

62 мин. ЗАМЕНА У РОМЫ. Педро был заменен на Эль-Шаарави.

62 мин. Только Диавара вернулся, как тут же отправился фолить против Патрика.

60 мин. Диавара не так уж и уверенно покинул пределы поля.

 58 мин. Грубый удар от Патрика по ногам на своей половине поля получил Диавара.

56 мин. Патрик неудачно исполнил подачу с углового в левом фланге.

 53 мин. Кумбулла фолом со спины остановил рывок Мораеса правым флангом.

51 мин. МОМЕНТ! Тете с правого фланга штрафной пробивал в дальний угол низом, но Кумбулла подставил ногу. Хотя! Мяч мог и с рикошетом залететь под перекладину.

49 мин. Фол от Пеллегрини в контратаке правым флангом.



48 мин. МОМЕНТ! Тете из центральной зоны на входе в чужую штрафную пробил низом под левую штангу. Лопес парировал!

47 мин. Додо с центральной линии скинул мяч в оффсайд в правый фланг на Тете.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. Так и не дошел мяч до Тете при передаче Марлоса в центр штрафной.

45 мин. Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через две минуты.

43 мин. Исмаили завершил смещение с левого фланга неточной передачей в зону перед штрафной.

42 мин. Заброс в направлении Майораля от центра поля был слишком сильным.



39 мин. Явный фол со стороны Кристанте против Мораеса в верховой борьбе на половине поля Ромы.

37 мин. Дончане в данные минуты удерживают мяч за собой.

34 мин. ЗАМЕНА У РОМЫ. Мхитарян получил травму в момент своего удара, поэтому был заменен на Майораля.

32 мин. Додо не пропустил мимо себя Спинаццолу в левом фланге атаки Ромы.

30 мин. МОМЕНТ! Трубин неудачно вынес мяч в сторону центра поля, перехватывая заброс, после чего Мхитарян запускал ему мяч за шиворот, но лишь опустил свой удар на сетку сверху.

28 мин. Мораес упал перед чужой штрафной, показывая до этого дриблинг. Защитники обошлись без фола.

27 мин. МОМЕНТ! Мораес завершал прострел Додо с правого фланга ударом в одно касание, но Пау Лопес спас свои ворота!



26 мин. Исмаили в центре штрафной своей команды остановил прострел Спинаццолы.

 23 мин. ГОЛ! Пеллегрини спокойно пробил мимо Трубина, получил передачу на ход в левый фланг штрафной от Педро.

20 мин. Шахер контролирует мяч у центра поля.

18 мин. Кристанте врезался в корпус Мораесу, вступи в верховую борьбу в левом фланге обороны.

16 мин. Вильяр длинным пасом от центра поля передал мяч Трубину.

14 мин. Угловой в правом фланге для Ромы.

12 мин. Шахтер играет от мяча сейчас. Сложная ситуация на поле.

10 мин. Пеллегрини убежал в оффсайд при забросе со своей половины поля, пусть потом и не реализовал выход один на один. Риск от Шахтера!



8 мин. Педро был атакован со спины у центральной линии в момент получения мяча. Без фола сыграл Тете.

6 мин. МОМЕНТ! Трубину пришлось из-под правой штанги доставать удар головой от Кумбулла, который завершал подачу углового с левого фланга на ближний угол вратарской!

5 мин. ОПАСНО! Удар Тайсона из левого фланга чужой штрафной, после стенки с Мораесом, был блокирован, а рикошет отправился в руки голкиперу.

4 мин. Фол со стороны Мораеса в центре поля против Педро.

2 мин. Оффсайд у Педро при передаче на ход в левый фланг атаки.

1 мин. Рома уже на первой секунде запустила мяч за боковую переводом в левый фланг.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

   

В четверг, 11-го марта, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся римская «Рома» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Риме (Италия), на поле стадиона «Стадио Олимпико», начало в 22:00.

Следующим этапом на еврокубковом пути действующего чемпиона Украины в этом сезоне станет двухматчевая серия противостояний против римской «Ромы», которую возглавляет прекрасно знакомый «горнякам» Паулу Фонсека. В истории «Шахтера» достаточно редко наблюдались поединки с положительным исходом на итальянских полях, поэтому это станет очередной тенденцией, которую предстоит сломить Луишу Каштру. У дончан не все в порядке с игрой в последнее время, но международные состязания всегда стояли для них во главе угла. В частности, есть веские основания полагать, что судьба португальского специалиста зависит именно от исхода поединков против «Ромы».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рома» – «Шахтер».

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Илья Береза, Sport.ua

(16 голосов)

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    • 25.33% (58)
      1. Крупная победа Ромы
    • 26.2% (60)
      2. Минимальная победа Ромы
    • 28.82% (66)
      3. Ничья
    • 17.03% (39)
      4. Минимальная победа Шахтера
    • 2.62% (6)
      5. Крупная победа Шахтера
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Комментарии
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 12.03.2021 00:11
    +1
    Розплата за "Олімпік" дуже боляче вдарила "Шахтар". Італійці провчили показово команду і наших "убогих експертів"
    Ссылка
    Вячеслав Авдеев
      Вячеслав Авдеев, 12.03.2021 00:10
    +1
    Тайсону и Моралесу и Марлосу,плюс Кривцову -нечего делать в команде.Если б Кривцов играл было б-0. Надо избавляется от баласта.Тренер пусть идёт опять дубль тренировать!
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 11.03.2021 23:58
    +1
    Бондаренко Александр, 11.03.2021 23:56
    Каштру не угадал с составом,надо было молодняк ставить,который играл с Реалом.
    Напиши кого? и вместо кого?
    Ссылка
    eu music Top
      eu music Top, 11.03.2021 23:57
    -2
    динамо и шахтер обе комады дырявые
    Ссылка
    Соня Украинка
      Соня Украинка, 11.03.2021 23:57
    +1
    Я надеюсь, это был последний матч под руководством Каширу, который провалил зимнюю подготовку. Или нужно ещё чемпионат проиграть?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 11.03.2021 23:57
    +4
    Maks⁷⁷⁷⁷, 11.03.2021 21:35-10
    Свернуть
    Удачи чемпион будет трудно ну верим в вас ваннгую 1-2,Тайсон ,Тете
    Удалят же.
    А так на память
    Ссылка
    ВовикЬ
      ВовикЬ, 11.03.2021 23:56
    +5
    Дуже "гарний" футбольний вечір подарувал нам сьогодні українські клуби, навіть для тих хто ще був оптимістично налаштован! Тількі Міля посміхається у рекламі одразу після матчів
    Ссылка
    Бондаренко Александр
      Бондаренко Александр, 11.03.2021 23:56
    +4
    Каштру не угадал с составом,надо было молодняк ставить,который играл с Реалом.
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 11.03.2021 23:55
    0
    Итог ,что Динамо,что Шахтёр мёртвые....
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 11.03.2021 23:55
    +4
    Да, теперь все силы на чемпионат. Вернее деньги! Разорят Ахметова эти судьи...
    Ссылка
    Mykola_Andrienko
      Mykola_Andrienko, 11.03.2021 23:54
    +2
    Владислав Антонов, 11.03.2021 23:51
    Це фіаско, такий рахунок нашими командами не відігрується.
    Варто спробувати зачепитись за будь-яку перемогу через тиждень і сподіватись на програш Рейнджерс.
    Рейнджерс точно пройдуть далі. Тобто ми залишаємось на 12 місці.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 11.03.2021 23:54
    +2
    Евро весна закончилась.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 11.03.2021 23:54
    0
    Slunkoo, 11.03.2021 23:53
    Dynamo i sachtar harno opozorili i zakincili v evrope
    Ale ruskije klubi sce hirse i ce raduje
    Там есть такая функция. Смотреть все свои комментарии. Посмотри. В кого верил, а кого опускал.
    И потом напишешь
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 11.03.2021 23:54
    +1
    Семенец, Иванисеня @ Манчини СПАСИБО!, 11.03.2021 23:52
    Рома в отличие от Интера и Реала решила не валять дурака, а играть в футбол. Респект и уважение!
    Они сегодня где-то на 50% сыграли от того, как против Милана играли в чемпионате. Тупо экономия сил на Лиге европы.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.03.2021 23:53
    +2
    Отмучались
    Ссылка
    Slunkoo
      Slunkoo, 11.03.2021 23:53
    -5
    Dynamo i sachtar harno opozorili i zakincili v evrope
    Ale ruskije klubi sce hirse i ce raduje
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 11.03.2021 23:52
    +2
    Мдяяяяя
    Карма она такая, иногда быстро прилетает
    Ссылка
    Семенец, Иванисеня @ Манчини СПАСИБО!
    online
      Семенец, Иванисеня @ Манчини СПАСИБО!, 11.03.2021 23:52
    +3
    Рома в отличие от Интера и Реала решила не валять дурака, а играть в футбол. Респект и уважение!
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 11.03.2021 23:51
    +2
    Це фіаско, такий рахунок нашими командами не відігрується.
    Варто спробувати зачепитись за будь-яку перемогу через тиждень і сподіватись на програш Рейнджерс.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.03.2021 23:51
    0
    навіть кротокоментатор сказав, що якби Рома захотіла, то забила би ще
    Ссылка
    ya_3
    online
      ya_3, 11.03.2021 22:54
    +11
    Смотреть на это убожество больше нет ни сил, ни желания. Всё, пока не уберут к едрёной бабушке Каштру, я это дер...мо смотреть не собираюсь - нервные клетки дороже!
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 11.03.2021 23:45
    +10
    Стоит отметить, что Рома играет почти на уровне Агробизнеса
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 11.03.2021 23:41
    +10
    YOU OK, Forever young, Maks7777, Гудвин, Александр Киев... и все твои другие аккаунты.. Сочувствую! Ну ты не плачь шизофреник, глядишь в воскресенье дела пойдут вверх, у Шахтёра, но не у тебя)))
    Ссылка
    Семенец, Иванисеня @ Манчини СПАСИБО!
    online
      Семенец, Иванисеня @ Манчини СПАСИБО!, 11.03.2021 23:49
    +9
    Что это за украинская команда, в которой всего два украинца? И как за это недоразумение вообще болеть можно?
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 11.03.2021 23:48
    +9
    А ям вам казав шавки кацорилі не гавкайте проти Динамо, воно вам аукнулось лапті диряві, поховались в жопу піджавши хвости
    Ссылка
    BEAR
    online
      BEAR, 11.03.2021 22:46
    +9
    Шахтер наверное не в курсе, что цель игры - забить гол, а не пасоваться возле своих ворот
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 11.03.2021 23:40
    +8
    Закарпатлох, напомни за кого болеть надо чтоб нервы сберечь?
    Ссылка
    vlado4ekua
      vlado4ekua, 11.03.2021 23:40
    +7
    Заметьте, гол с углового. В нашем чемпионате, 3й гол бы отменили. Ведь угловой, там можно зафиксировать офсайд)
    Ссылка
    junglecat
    online
      junglecat, 11.03.2021 23:34
    +7
    Уныние ,Рома даже не играет толком
    Не забить по такой игре хоть один , будет провалом
    Ссылка
    The_Chinese_
    online
      The_Chinese_, 11.03.2021 22:54
    +7
    Нет слов просто комментировать( ходят пешком катают мячик назад и поперек.Я наверное 2 тайм Тотнхем посмотрю.Все это унылое гавно
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 11.03.2021 23:48
    +6
    Покупайте бестселлер "Жизнь в позоре" от супружеской пары вафлеючки и дауна 7777
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 11.03.2021 23:41
    +6
    Так обделаться еще нужно умудриться, полуживой Роме слили крупно
    Ссылка
    junglecat
    online
      junglecat, 11.03.2021 23:38
    +6
    Oleg Savchuk, 11.03.2021 23:37
    Кацорилі придурки макс, фекалія, форева шняга вилазьте гадьониши, як ви там срали на Динамо, яке грало круто, а ваш клуб як лайно по полю
    На фоне этого . даже игра Динамо норм выглядит
    Ссылка
    pavelka
      pavelka, 11.03.2021 23:37
    +6
    Без судьи иванова тяжело ржавым
    Ссылка
    Lazio
      Lazio, 11.03.2021 23:37
    +6
    От що значить коли неможливо купити матч
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 11.03.2021 23:36
    +6
    Все днонецким приятного просмотра. Лучший клуб восточной Европы и окрестностей не зря был трахнут Агробизнесом ! Сосать кроты !!!
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
      Vytas Meskauskas, 11.03.2021 22:46
    +6
    Команда проигрывает , игроки на месте спокойно поперек играют , при потере даже не пытаются забрать мяч. Зачем им тренер который над тактикой не работает. На эту спокойную игру смотреть не хочется.
    Ссылка
    Stepan Romanenko
      Stepan Romanenko, 11.03.2021 22:29
    +6
    Докрякались кроты на ветке дк
    Ссылка
    abc
      abc, 11.03.2021 22:01
    +6
    Два украинца в составе - это рекорд ?
    Ссылка
    ВовикЬ
    online
      ВовикЬ, 11.03.2021 23:56
    +5
    Дуже "гарний" футбольний вечір подарувал нам сьогодні українські клуби, навіть для тих хто ще був оптимістично налаштован! Тількі Міля посміхається у рекламі одразу після матчів
    Ссылка
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