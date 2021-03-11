Лига Европы УЕФА. 1/8 финала. Первый матч.

«Рома» – «Шахтер» - 3:0



Пеллегрини, 23, Эль-Шаарави, 73, Манчини, 77

Кумбулла, 53 – Алан Патрик, 58

«Рома»: Лопес – Кристанте, Кумбулла, Манчини – Спинаццола (Б. Перес, 79), Диавара (Ибаньес, 79), Вильяр, Карсдорп – Педро (Эль-Шаарави, 62), Пеллегрини (К. Перес, 79) – Мхитарян (Майораль, 34).

Запасные: Миранте, Фузато, Смоллинг, Джеко, Сантон, Калафьори.

«Шахтер»: Трубин – Исмаили, Матвиенко, Витао, Додо – Майкон – Тайсон (Соломон, 79), Алан Патрик (Судаков, 79), Марлос (Маркос Антонио, 86), Тете (Коноплянка, 86) – Мораес (Дентиньо, 76).

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Корниенко, Болбат, Бондарь.

Арбитр: Артур Мануэль Соареш Диаш (Порту, Португалия).

Стадион: «Стадио Олимпико» (Рим, Италия).

Наши оценки:





«Рома» (замены): Майораль – 6,5, Эль-Шаарави – 7,0, К. Перес – б/о, Б. Перес – б/о, Ибаньес – б/о.

«Шахтер» (замены): Дентиньо – б/о, Судаков – б/о, Соломон – б/о, Коноплянка – б/о, Маркос Антонио – б/о.



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+2 мин. Шахтер старается играть в пас, но счет на табло.



90 мин. По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще четыре минуты.



86 мин. ЗАМЕНЫ У ШАХТЕРА. Тете заменен на Коноплянку, Антонио выше вместо Марлоса.



85 мин. Фол со стороны Карсдорпа в правом фланге обороны против Соломона.



82 мин. Манчини получил желтую за разговоры с арбитром.



79 мин. ЗАМЕНЫ У ОБЕИХ КОМАНД. Патрик заменен на Судакова, Карлес Перес вышел вместо Пеллегрини, Спинаццола заменен на Бруно Переса, Ибаньес вышел вместо Диавара, а Тайсона заменил Соломон.



77 мин. ГОЛ! Кристанте подал угловой с левого фланга точно на голову Манчини, который затем пробил в дальний угол.



76 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Мораеса заменил Дентиньо.



74 мин. Майкон и Тайсон договорились с арбитром до желтой.



73 мин. ГОЛ! Майораль передачей от центра поля в левый фланг запустил Эль-Шаарави, после чего Стефан оставил в дураках двух соперников перед чужой штрафной, и пробил мимо Трубина.



71 мин. Кумбулла принял на себя подачу Додо с правого фланга в контратаке.



68 мин. Дальний удар от Майкона отправил мяч существенно в левую сторону от цели.



67 мин. МОМЕНТ! Мораес завершил удачный отскок мяча к левому углу чужой вратарской ударом в Пау!



65 мин. ОПАСНО! Как же хорошо, что Майораль полноценно не успевал под прострел с левого фланга от Спинаццолы!



63 мин. Эль-Шаарави летел замыкать прострел с правого фланга, но не успел к мячу.



62 мин. ЗАМЕНА У РОМЫ. Педро был заменен на Эль-Шаарави.



62 мин. Только Диавара вернулся, как тут же отправился фолить против Патрика.



60 мин. Диавара не так уж и уверенно покинул пределы поля.



58 мин. Грубый удар от Патрика по ногам на своей половине поля получил Диавара.



56 мин. Патрик неудачно исполнил подачу с углового в левом фланге.



53 мин. Кумбулла фолом со спины остановил рывок Мораеса правым флангом.



51 мин. МОМЕНТ! Тете с правого фланга штрафной пробивал в дальний угол низом, но Кумбулла подставил ногу. Хотя! Мяч мог и с рикошетом залететь под перекладину.



49 мин. Фол от Пеллегрини в контратаке правым флангом.







48 мин. МОМЕНТ! Тете из центральной зоны на входе в чужую штрафную пробил низом под левую штангу. Лопес парировал!



47 мин. Додо с центральной линии скинул мяч в оффсайд в правый фланг на Тете.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+1 мин. Так и не дошел мяч до Тете при передаче Марлоса в центр штрафной.



45 мин. Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через две минуты.



43 мин. Исмаили завершил смещение с левого фланга неточной передачей в зону перед штрафной.



42 мин. Заброс в направлении Майораля от центра поля был слишком сильным.







39 мин. Явный фол со стороны Кристанте против Мораеса в верховой борьбе на половине поля Ромы.



37 мин. Дончане в данные минуты удерживают мяч за собой.



34 мин. ЗАМЕНА У РОМЫ. Мхитарян получил травму в момент своего удара, поэтому был заменен на Майораля.



32 мин. Додо не пропустил мимо себя Спинаццолу в левом фланге атаки Ромы.



30 мин. МОМЕНТ! Трубин неудачно вынес мяч в сторону центра поля, перехватывая заброс, после чего Мхитарян запускал ему мяч за шиворот, но лишь опустил свой удар на сетку сверху.



28 мин. Мораес упал перед чужой штрафной, показывая до этого дриблинг. Защитники обошлись без фола.



27 мин. МОМЕНТ! Мораес завершал прострел Додо с правого фланга ударом в одно касание, но Пау Лопес спас свои ворота!







26 мин. Исмаили в центре штрафной своей команды остановил прострел Спинаццолы.



23 мин. ГОЛ! Пеллегрини спокойно пробил мимо Трубина, получил передачу на ход в левый фланг штрафной от Педро.



20 мин. Шахер контролирует мяч у центра поля.



18 мин. Кристанте врезался в корпус Мораесу, вступи в верховую борьбу в левом фланге обороны.



16 мин. Вильяр длинным пасом от центра поля передал мяч Трубину.

14 мин. Угловой в правом фланге для Ромы.



12 мин. Шахтер играет от мяча сейчас. Сложная ситуация на поле.



10 мин. Пеллегрини убежал в оффсайд при забросе со своей половины поля, пусть потом и не реализовал выход один на один. Риск от Шахтера!







8 мин. Педро был атакован со спины у центральной линии в момент получения мяча. Без фола сыграл Тете.



6 мин. МОМЕНТ! Трубину пришлось из-под правой штанги доставать удар головой от Кумбулла, который завершал подачу углового с левого фланга на ближний угол вратарской!



5 мин. ОПАСНО! Удар Тайсона из левого фланга чужой штрафной, после стенки с Мораесом, был блокирован, а рикошет отправился в руки голкиперу.



4 мин. Фол со стороны Мораеса в центре поля против Педро.



2 мин. Оффсайд у Педро при передаче на ход в левый фланг атаки.



1 мин. Рома уже на первой секунде запустила мяч за боковую переводом в левый фланг.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В четверг, 11-го марта, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся римская «Рома» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Риме (Италия), на поле стадиона «Стадио Олимпико», начало в 22:00.

Следующим этапом на еврокубковом пути действующего чемпиона Украины в этом сезоне станет двухматчевая серия противостояний против римской «Ромы», которую возглавляет прекрасно знакомый «горнякам» Паулу Фонсека. В истории «Шахтера» достаточно редко наблюдались поединки с положительным исходом на итальянских полях, поэтому это станет очередной тенденцией, которую предстоит сломить Луишу Каштру. У дончан не все в порядке с игрой в последнее время, но международные состязания всегда стояли для них во главе угла. В частности, есть веские основания полагать, что судьба португальского специалиста зависит именно от исхода поединков против «Ромы».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рома» – «Шахтер».