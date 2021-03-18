Без шансов и в Испании. Динамо проиграло Вильярреалу в ответном матче

«Это будет игра прежде всего для престижа» - так обозначил ответный матч против «Вильярреала» наставник динамовцев Луческу. Мол, «мы не малые дети, понимаем, что такой счет отыграть сложно».

Но, вместе с тем, румынский тренер пообещал, что его команда сделает все возможное для невозможного. В принципе, до начала игры сомневаться в искренности динамовского коуча не приходилось. Собственно, а что он должен был говорить? Его команда старалась выглядеть достойно и в первой встрече, но тогда просто соперник оказался сильнее. Было ощущение, что и в ответном поединке с мотивацией у нашей команды будет полный порядок. Но вот хватит ли этого для геройства?

Луческу стартовым составом удивил. Места в основе не нашлось для ключевого на данный момент игрока полузащиты Шапаренко, вместо которого вышел редкий гость основы Андриевский. Интересный ход от тренера «Динамо» и в нападении: Беседин и Супряга остались в запасе, а на острие должен был сыграть номинальный левый полузащитник Родригеш, место которого на фланге занял Де Пена. Вот такой получился винегрет.

Эмери тоже провел небольшую ротацию по сравнению с киевской игрой. Но строго по позициям: в воротах вышел Асенхо, наконечник атаки – Бакка, в центре защиты – Мори.

В стартовый отрезок игры соперники явно не собирались форсировать события: хозяевам это ни к чему, а гости, похоже, просто не могли. Поэтому первые тринадцать минут шла позиционная, визуально неинтересная игра. Без особых моментов. Но дальше случился гол «субмарины». Гол фактически из ничего. Обычный, как показалось, фланговый навес в центр штрафной площади, где почему-то забытый всеми Морено оказался проворнее обоих наших центрбеков и без особых усилий отправил мяч головой в сетку ворот. И без того сложнейшая задача для гостей превращалась в просто фантастическую.

Забитый мяч никак не повлиял на общий ход поединка. Игра в центре поля, без моментов. Опять-таки, хозяева не спешили рисковать, а гости по каким-то причинам это делать тоже не решались.

А затем снова вспышка активности от хозяев, и снова забитый мяч. В этот раз «Вильярреал» включил прессинг, заставив ошибиться Миколенко, мяч в итоге оказался у Морено, и тот рикошетом от Забарного оформил дубль. Ну, в этой игре, кажется, уже все понятно. Хотя, по большому счету, понятно было и до ее начала. «Мы же не малые дети», на самом-то деле…

Что сказать о первом тайме в контексте «Динамо»? Да ничего хорошего. То, что соперник просто лучше и более мастеровитый, было и так понятно. Но вот пресловутые мотивация и «престиж» должны были быть в арсенале подопечных Луческу. Должны были бы, но их почему-то не было. Может, во втором тайме появятся?

Во втором тайме появился Супряга. Похоже, это был последний аргумент Луческу (Беседин таковым не являлся априори, так как накануне матча получил микроповреждение). Однако повлиять на развитие событий молодой динамовский форвард уже не мог: слишком многое уже было проиграно. Показательно, что Влад заменил лидера и главную надежду «Динамо» - Цыганкова. Похоже, Луческу уже «забил» на эту встречу и явно дал понять, что для него сейчас на первом месте чемпионат страны.

Что же касается самой игры, то она по содержанию была такой же, как и в первом тайме. Хозяева владели комфортным преимуществом, не особо напрягаясь, но и не особо давая шансы сопернику. Мяч чаще держался у команды Эмери, а команда Луческу могла рассчитывать, разве что, на «авось, небось да как-нибудь».

Финального штурма от «Динамо» не было. Да и толку-то штурмовать, ведь особой разницы, с каким счетом проигрывать – 0:2 или 1:2 -- и не было. К тому же, весьма активным в последние минуты матча был «Вильярреал», который был намного ближе к третьему забитому мячу, чем «Динамо» - к первому.

В итоге, в экономном режиме «субмарина» добыла и вторую победу над «Динамо». Победу закономерную, логичную и справедливую, но от этого нам вряд ли легче.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч.

«Вильярреал» – «Динамо» – 2:0

Морено (13, 36)

Тригерос (17), Парехо (43)

«Вильярреал»: Асенхо, Фойт (Гаспар, 63), Альбиоль, Мори, Педраса, Тригерос (Хауме Коста, 79), Капу, Парехо, Чуквуэзе (Баэна, 71), Бакка (Пино, 63), Морено (Раба, 79).

«Динамо»: Бущан, Кендзёра, Забарный, Сирота (Попов, 83), Миколенко (Сидклей, 83), Сидорчук, Андриевский (Шепелев, 65), Цыганков (Супряга, 46), Буяльский, де Пена, Родригеш (Леднев, 65).

Арбитр: Андреас Экберг (Швеция)

Стадион «Эстадио-де-ла-Керамика» (Вильярреал, Испания)

ВИЛЬЯРРЕАЛ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА