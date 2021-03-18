Вильярреал
2 : 0
Динамо Киев
18.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Без шансов и в Испании. Динамо проиграло Вильярреалу в ответном матче

Киевляне не смогли навязать борьбу «Желтой субмарине»

  • 18.03.2021 23:47
  • 3077 просмотров
  • 86 комментариев
Без шансов и в Испании. Динамо проиграло Вильярреалу в ответном матче
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Это будет игра прежде всего для престижа» - так обозначил ответный матч против «Вильярреала» наставник динамовцев Луческу. Мол, «мы не малые дети, понимаем, что такой счет отыграть сложно».

Но, вместе с тем, румынский тренер пообещал, что его команда сделает все возможное для невозможного. В принципе, до начала игры сомневаться в искренности динамовского коуча не приходилось. Собственно, а что он должен был говорить? Его команда старалась выглядеть достойно и в первой встрече, но тогда просто соперник оказался сильнее. Было ощущение, что и в ответном поединке с мотивацией у нашей команды будет полный порядок. Но вот хватит ли этого для геройства?

Луческу стартовым составом удивил. Места в основе не нашлось для ключевого на данный момент игрока полузащиты Шапаренко, вместо которого вышел редкий гость основы Андриевский. Интересный ход от тренера «Динамо» и в нападении: Беседин и Супряга остались в запасе, а на острие должен был сыграть номинальный левый полузащитник Родригеш, место которого на фланге занял Де Пена. Вот такой получился винегрет.

Эмери тоже провел небольшую ротацию по сравнению с киевской игрой. Но строго по позициям: в воротах вышел Асенхо, наконечник атаки – Бакка, в центре защиты – Мори.  

В стартовый отрезок игры соперники явно не собирались форсировать события: хозяевам это ни к чему, а гости, похоже, просто не могли. Поэтому первые тринадцать минут шла позиционная, визуально неинтересная игра. Без особых моментов. Но дальше случился гол «субмарины». Гол фактически из ничего. Обычный, как показалось, фланговый навес в центр штрафной площади, где почему-то забытый всеми Морено оказался проворнее обоих наших центрбеков и без особых усилий отправил мяч головой в сетку ворот. И без того сложнейшая задача для гостей превращалась в просто фантастическую.  

Забитый мяч никак не повлиял на общий ход поединка. Игра в центре поля, без моментов. Опять-таки, хозяева не спешили рисковать, а гости по каким-то причинам это делать тоже не решались.

А затем снова вспышка активности от хозяев, и снова забитый мяч. В этот раз «Вильярреал» включил прессинг, заставив ошибиться Миколенко, мяч в итоге оказался у Морено, и тот рикошетом от Забарного оформил дубль. Ну, в этой игре, кажется, уже все понятно. Хотя, по большому счету, понятно было и до ее начала. «Мы же не малые дети», на самом-то деле…

Что сказать о первом тайме в контексте «Динамо»? Да ничего хорошего. То, что соперник просто лучше и более мастеровитый, было и так понятно. Но вот пресловутые мотивация и «престиж» должны были быть в арсенале подопечных Луческу. Должны были бы, но их почему-то не было. Может, во втором тайме появятся?

Во втором тайме появился Супряга. Похоже, это был последний аргумент Луческу (Беседин таковым не являлся априори, так как накануне матча получил микроповреждение). Однако повлиять на развитие событий молодой динамовский форвард уже не мог: слишком многое уже было проиграно. Показательно, что Влад заменил лидера и главную надежду «Динамо» - Цыганкова. Похоже, Луческу уже «забил» на эту встречу и явно дал понять, что для него сейчас на первом месте чемпионат страны.

Что же касается самой игры, то она по содержанию была такой же, как и в первом тайме. Хозяева владели комфортным преимуществом, не особо напрягаясь, но и не особо давая шансы сопернику. Мяч чаще держался у команды Эмери, а команда Луческу могла рассчитывать, разве что, на «авось, небось да как-нибудь».  

Финального штурма от «Динамо» не было. Да и толку-то штурмовать, ведь особой разницы, с каким счетом проигрывать – 0:2 или 1:2 -- и не было. К тому же, весьма активным в последние минуты матча был «Вильярреал», который был намного ближе к третьему забитому мячу, чем «Динамо» - к первому.

В итоге, в экономном режиме «субмарина» добыла и вторую победу над «Динамо». Победу закономерную, логичную и справедливую, но от этого нам вряд ли легче.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч.

«Вильярреал» – «Динамо» – 2:0

Морено (13, 36)

Тригерос (17), Парехо (43)

«Вильярреал»: Асенхо, Фойт (Гаспар, 63), Альбиоль, Мори, Педраса, Тригерос (Хауме Коста, 79), Капу, Парехо, Чуквуэзе (Баэна, 71), Бакка (Пино, 63), Морено (Раба, 79).

«Динамо»: Бущан, Кендзёра, Забарный, Сирота (Попов, 83), Миколенко (Сидклей, 83), Сидорчук, Андриевский (Шепелев, 65), Цыганков (Супряга, 46), Буяльский, де Пена, Родригеш (Леднев, 65).

Арбитр: Андреас Экберг (Швеция)

Стадион «Эстадио-де-ла-Керамика» (Вильярреал, Испания)

ВИЛЬЯРРЕАЛ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Валерий Василенко, Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 19.03.2021 00:45
    +1
    hidalgo65, 19.03.2021 00:32
    сарказм можно опустить,в нынешнем Динамо хоть задатки хорошей игры появились
    да, особенно сегодня, сложилось впечатление, что если б арбелоа по своим воротам не пульнул - дырка б бить не начала, супер игра
    по факту - цыганков уже пошел на деградировать, ему б валить из упл, защита - ну раз-два выдали нормальные матчи, часть из которых - против таких грандов как барса в тотальной заднице, и как показало порту - старушка из турина не далеко ушла...
    за супрягу там сколько предлагали? 15шку?
    ну ожидаем конечно супертрансферов, но чего-то больше верится в ференцварош, если там ребров останется
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 19.03.2021 00:42
    0
    adidas777, 19.03.2021 00:36
    Давай так, если ты находишь кучу моих акков.
    Да хотя бы 2 , которые я использую одновременно.
    Я тебе проставляюсь пива в любом количестве в любом пабе Киева, где скажешь.
    Если ты такого не находишь, то ты как минимум пиз..абол!
    Согласен?
    Я за свои слова отвечаю, а ты?
    пиво я себе и сам могу купить, факт я указал, так что попизд..лить и в кусты - это чаечный удел, а дальше - я в сортах говна не разбираюсь, чтоб еще анализировать где чайки-боты, слишком дохера чести
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 19.03.2021 00:36
    -1
    Pavel Yakimovich, 19.03.2021 00:27
    заметно, как и вся чаечная братия
    "блин, кроты конечно никакие сегодня, но фаны дырки радуются рано. рома может и середняк серии а, вильяреал правда не лучше в испании" - получило за минуту -10
    чет потом отмазывать дырку либо пришли не все, либо аккаунтов у вас не по 2
    а минусовать с кучи акков - это так по "я умею проигрывать"
    Давай так, если ты находишь кучу моих акков.
    Да хотя бы 2 , которые я использую одновременно.
    Я тебе проставляюсь пива в любом количестве в любом пабе Киева, где скажешь.
    Если ты такого не находишь, то ты как минимум пиз..абол!
    Согласен?
    Я за свои слова отвечаю, а ты?
    Ссылка
    hidalgo65
    online
      hidalgo65, 19.03.2021 00:32
    0
    Pavel Yakimovich, 19.03.2021 00:28
    да-да... наша мета - 2122
    сарказм можно опустить,в нынешнем Динамо хоть задатки хорошей игры появились
    Ссылка
    MAks7777⚒
    online
      MAks7777⚒, 19.03.2021 00:31
    -1
    MAks7777⚒, 19.03.2021 00:31
    Ого я тебе пердище поджог да не дофан днища??слив это ничья с венграми и дети барсы,а кто то реал пол состава не было обыграл и второй раз обыграл ,так что ваш удел это выгнрытак что глотай молча овощ
    Несчастные венгры ваш удел днище
    Ссылка
    MAks7777⚒
    online
      MAks7777⚒, 19.03.2021 00:31
    -3
    SportsMan, 19.03.2021 00:27
    А вот это классический слив, Максик. Запиз..лся, а теперь в кусты.
    0-10, одноклеточный
    Ого я тебе пердище поджог да не дофан днища??слив это ничья с венграми и дети барсы,а кто то реал пол состава не было обыграл и второй раз обыграл ,так что ваш удел это выгнрытак что глотай молча овощ
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 19.03.2021 00:29
    +2
    Після 2-0 вимкнув, для нервів то занадто, вони в цей раз хоч по воротам один раз попали?
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 19.03.2021 00:28
    0
    hidalgo65, 19.03.2021 00:23
    меньше года Луческу у руля,да и звезд в нынешнем Динамо не наблюдается,а наладить командную игру при достаточно неплохих игроках за полгода сложновато,подождем до следующего сезона
    да-да... наша мета - 2122
    Ссылка
    MAks7777⚒
    online
      MAks7777⚒, 19.03.2021 00:28
    -2
    adidas777, 19.03.2021 00:18
    Конченое повторяю, для даунов.
    За почти два года меня здесь забанили два раза.
    Тебе школа какая то приснилась, ты про неё уже раз 10 мне писал.
    Ты меня путаешь со своей злостной училкой, которая тебя наказывала.
    И так сильно, что ты до сих пор сильно на женщин обозлён.
    Да и в принципе на весь мир
    Пропукивай диван дальше тупая ботяра ,и кулачком постучи
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 19.03.2021 00:27
    -1
    MAks7777⚒, 19.03.2021 00:07
    Ты думаешь я методички пишу как вы боты,у Фаннижекиголубце обратись или к семираммиду он всё знает что где когда пишет он тебе найдёт,а теперь глотай молча у детей барсы 0-4 овощ
    А вот это классический слив, Максик. Запиз..лся, а теперь в кусты.
    0-10, одноклеточный
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 19.03.2021 00:27
    -2
    adidas777, 19.03.2021 00:20
    Я как видишь никуда не теряюсь!
    И ты знаешь, моя команда меня в последние годы не сильно радовала. А закалила так, дай боже каждому.
    Так что во мне не сомневайся.
    Я умею проигрывать, если что
    заметно, как и вся чаечная братия
    "блин, кроты конечно никакие сегодня, но фаны дырки радуются рано. рома может и середняк серии а, вильяреал правда не лучше в испании" - получило за минуту -10
    чет потом отмазывать дырку либо пришли не все, либо аккаунтов у вас не по 2
    а минусовать с кучи акков - это так по "я умею проигрывать"
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 19.03.2021 00:27
    +2
    Бущан очень достойное интервью дал!
    Спасибо парни за Евросезон!
    ЗЫ: Кстати, кто кто, а Трубин однозначно был лучшим у вас кроты в последних играх!
    Ссылка
    MAks7777⚒
    online
      MAks7777⚒, 19.03.2021 00:27
    0
    SportsMan, 19.03.2021 00:22
    Основной состав Динамо сам еще дети почти. К тому же полсостава с коронавирусом было.
    Ты за свои 0:10 скули.
    Овощ у шахтёра не было 15 человек он реал обыграл а вы детял барсы глотнули,так что бери за обе щеки
    Ссылка
    hidalgo65
    online
      hidalgo65, 19.03.2021 00:23
    +1
    Pavel Yakimovich, 19.03.2021 00:14

    да-да-да... у вас молодая, строящаяся команда... гляжу у вас не просто 2007 год вернули, вы где-то там и застряли
    меньше года Луческу у руля,да и звезд в нынешнем Динамо не наблюдается,а наладить командную игру при достаточно неплохих игроках за полгода сложновато,подождем до следующего сезона
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 19.03.2021 00:22
    0
    Бульба Сумкин, 19.03.2021 00:07
    Хоть раз напиши такое дыpkoфанам что на ветках Шахтера гадят, кормилец мамкин)
    Ибать у тебя детство в штанах
    - дурак, сам дурак!
    Ты по такому принципу живёшь?
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 19.03.2021 00:22
    -2
    SportsMan, 19.03.2021 00:19
    Нос задрали кверху,
    Типа чемпионы.
    Рома доказала -
    Полные г...ны.
    доказали много,
    в рот и даже раком,
    цвета голубого
    дырка ведь не даром
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 19.03.2021 00:22
    -2
    MAks7777⚒, 19.03.2021 00:04
    0-4 детям барсы как тебе такое овощ
    Основной состав Динамо сам еще дети почти. К тому же полсостава с коронавирусом было.
    Ты за свои 0:10 скули.
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 19.03.2021 00:20
    -1
    Pavel Yakimovich, 19.03.2021 00:17
    главное чтоб ты не потерялся в мае, как чаечки с ветки кротов после 15 минуты в испании
    Я как видишь никуда не теряюсь!
    И ты знаешь, моя команда меня в последние годы не сильно радовала. А закалила так, дай боже каждому.
    Так что во мне не сомневайся.
    Я умею проигрывать, если что
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 19.03.2021 00:19
    0
    Бульба Сумкин, 19.03.2021 00:04
    Синяя форма
    Белые лампасы
    За динаму Киев
    Болеют пи......!)
    Нос задрали кверху,
    Типа чемпионы.
    Рома доказала -
    Полные г...ны.
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 19.03.2021 00:18
    -2
    MAks7777⚒, 19.03.2021 00:14
    Что ты чешишь бот ты говорил что на этом сайте школу прогуливал ,и то что тебя банят два раза в год ты говорил так что не п...Ди ботяра
    Конченое повторяю, для даунов.
    За почти два года меня здесь забанили два раза.
    Тебе школа какая то приснилась, ты про неё уже раз 10 мне писал.
    Ты меня путаешь со своей злостной училкой, которая тебя наказывала.
    И так сильно, что ты до сих пор сильно на женщин обозлён.
    Да и в принципе на весь мир
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 19.03.2021 00:02
    +6
    Forever_smart, 18.03.2021 23:51
    Крупная победа Динамо (15 голосов, 10.2%)
    *
    Trasher311987, Шони, Fan_GOOD_FootBall, Iv70, Андрій Стадник, Dynamo_Barca, Michael Savchyn, ovoskiev, Obolon, Spectra, 0-7, Panda1818, Igor Avtoigor, Boris Ivzhenko, Niko
    Крупная победа Шахтера (19 голосов, 15.45%)
    griznik53, Вася Стефанишин, Mr.Budd, RIF, nikokiev, MAks7777⚒, sahka1981, Константин Шестак, D.Bykoff, romeoboss50, Андрій Некрасов, Руслан Бруханский, Maksym Iuriev, shevsen, maksim146, Игорь Нестеренко, my_login00, Бамбарбия Кыргуду, Павел П

    Ты хоть раз можешь самого себя не обосцать, форева баран?
    Ссылка
    hidalgo65
    online
      hidalgo65, 18.03.2021 23:59
    +6
    roman75zpr, 18.03.2021 23:54
    Но Луческу никто не покритикует, его нельзя, а вот игроков и Суркиса - это пожалуйста ))
    вспомни,как Динамо играло ДО Луческу и сравни сейчас-за что критиковать?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 18.03.2021 23:58
    +6
    roman75zpr, 18.03.2021 23:54
    Но Луческу никто не покритикует, его нельзя, а вот игроков и Суркиса - это пожалуйста ))
    Он и так выше головы прыгнул без усилений.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 18.03.2021 23:53
    +6
    Радует только то, что Динамо Загреб победил.
    Ссылка
    hidalgo65
    online
      hidalgo65, 18.03.2021 23:50
    +6
    увы,но на данный момент это реальная планка Динамо в Европе
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 19.03.2021 00:04
    +5
    Бульба Сумкин, 19.03.2021 00:03
    Ахах, разница мячей в аналогичных матчах, такая-же!) Даже с 0-10 об Боруссии, Шахтер пропустил меньше чем столичная помойка в группе) Обсыхай, тетя)
    Помойка у тебя в голове, тётя!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 18.03.2021 23:56
    +5
    без нападника хорошого і хоча б парочки хороших центрбеків кіна не буде.
    Забарному і Сироті треба ще рости і рости, багато помилок ((
    ну і воротаря кращого.
    без цього всього в єврокубках це наш максимум
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 19.03.2021 00:12
    +4
    Бульба Сумкин, 19.03.2021 00:06
    С одного аккаунта забываешь ответить?))
    Тебе конечно бот не понять, что у людей бывает всего один аккаунт!
    Да у меня есть adidas77 и adidas777
    Так как меня раз забанили за всё мое время пребывание на этом сайте, и язавел второй аккаунт. И им воспользовался по сути один раз! Просто не выхожу сейчас с этого второго аккаунта.
    И это один раз за всё время, сколько я здесь. активно я здесь уже почти 2 года.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 19.03.2021 00:00
    +4
    garik_trinity, 18.03.2021 23:58
    Славия такой подарок сделала. Хоть бы одна наша п...дла хотя бы вничью сыграла
    Ничья не спасала, нужно было две ничьи или победа
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 18.03.2021 23:59
    +4
    MAks7777⚒, 18.03.2021 23:54
    Не забить не одного гола вильяреалу это дно дна Что можно говорить а кто то два раза Реал обыграл
    Кадис обыграл, команда из низкой лиги обыграла, ну и много кто в этом сезоне Реал обыграл. А по сути статьи и сравнения, то оба наших представителя в ЛЕ с разницей в 4 мяча проиграли. Иди спать уже
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 19.03.2021 00:02
    +3
    BaZia, 18.03.2021 23:58
    Спасибо Луческу за то что показал ДК и Суркису нынешний уровень! Единственное что радует, в команде все молодые украинцы и пару легионеров, на этой стадии вылетели клубы с более громкими бюджетами Милан, Тоттенхэм, Шахтер..
    Милан не счёт?
    Луческу давно уже показал Суркису уровень ДК.
    Ещё в ЛЧ.
    Да я думаю Суркис не дурак, и сам знает уровень своей команды на сегодняшний день.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 19.03.2021 00:29
    +2
    Після 2-0 вимкнув, для нервів то занадто, вони в цей раз хоч по воротам один раз попали?
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 19.03.2021 00:27
    +2
    Бущан очень достойное интервью дал!
    Спасибо парни за Евросезон!
    ЗЫ: Кстати, кто кто, а Трубин однозначно был лучшим у вас кроты в последних играх!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 19.03.2021 00:10
    +2
    Обидно, досадно и где-то стыдно . Будем надеяться что в следующий раз выступим намного лучше
    Ссылка
    hidalgo65
    online
      hidalgo65, 19.03.2021 00:09
    +2
    roman75zpr, 19.03.2021 00:08
    То есть сегодня хорошо играли?
    сегодня играли в 1/8 ЛЕ,просто очень уж хорош Вильяреал
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 19.03.2021 00:07
    +2
    Бульба Сумкин, 19.03.2021 00:04
    Синяя форма
    Белые лампасы
    За динаму Киев
    Болеют пи......!)
    Ми з тобой завжди...
    Наш славетний клуууууб..
    Тільки у перед!
    Тільки до зірок!
    Тільки Ди-на-моооооо.....!!!
    За тобою мииииии...
    До кінця йдемоооооо....
    Твої кольори!
    В серці назавжди!
    Будем берегти!
    І своє життяяяяя
    Ми даруєм ваааам
    Щоб у вас в очах
    Запалав вогонь
    Ми зарядим зноооооов...
    Ничего подобного у вас землеройки нет из зарядов.
    Ваше дело, только говно лить на других...
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 19.03.2021 00:00
    +2
    garik_trinity, 18.03.2021 23:58
    Славия такой подарок сделала. Хоть бы одна наша п...дла хотя бы вничью сыграла
    Ничего не давала ничья. Нужно было две победы при не выиграше Рейнджерс
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 18.03.2021 23:59
    +2
    garik_trinity, 18.03.2021 23:58
    Славия такой подарок сделала. Хоть бы одна наша п...дла хотя бы вничью сыграла
    Так не помогло бы .
    2 очка надо было
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 18.03.2021 23:54
    +2
    kot-7, 18.03.2021 23:52
    Очередной сцыкливый матч Дынамы, днище...
    Но Луческу никто не покритикует, его нельзя, а вот игроков и Суркиса - это пожалуйста ))
    Ссылка
    EGOS
    online
      EGOS, 18.03.2021 23:52
    +2
    безвольные фекалы, вот как это все выглядит...учитесь у хорватской и чешской команды, как надо играть в Европе, штопанные контрацептивы...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности