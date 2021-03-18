В четверг, 18 марта, в 22:00 в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» играет на выезде против «Вильярреала» из Испании (первая игра – 0:2).
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
См. также: стартовый состав команд.
Смотрите видео голов и обзор матча.
Опасный удар Бакки, 10 мин.
1:0. Жерар Морено, 13 мин.
2:0. Жерар Морено, 36 мин.
Видеообзор первого тайма.
Срезка Альбиоля в свои ворота, 52 мин.
Мощный удар Андриевского, 57 мин.
Бущан реагирует на удар Кендзеры по своим воротам, 76 мин.
Видеоообзор второго тайма.
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Херард Морено (Вильярреал).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Херард Морено (Вильярреал).
Источник — Sport.ua
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