18 марта на «Эстадио де ла Керамика» вице-чемпион Украины попытается в противостоянии с «Вильярреалом» отыграть фору в два мяча и пробиться в четвертьфинал Лиги Европы. Сделать это будет команде Луческу очень и очень сложно, но чудеса в футболе, хоть и редко, но встречаются.

Первый поединок, состоявшийся в минувший четверг на НСК «Олимпийский», задекларировал тактическое и классовое превосходство подопечных Эмери. «Динамо» проиграло потому, что «Вильярреал» на данный момент просто сильнее» - таков был основной вердикт наставника киевлян после матча.

С таким выводом сложно не согласиться. По увиденному в первой игре сложилось впечатление, что испанцы могли забить столько, сколько бы захотели. Визуально не напрягаясь, они забили два гола в ворота хозяев, и посчитали дело сделанным, после чего спокойно перестроились на более закрытую схему и доиграли матч.

«Динамо» сложно было рассчитывать хотя бы на ничью, ведь наша команда не нанесла ни одного удара в створ ворот. С другой стороны, динамовцы продемонстрировали хорошую командную скорость, желание бороться за каждый мяч, высокую мотивацию.

Хватит ли подобного инструментария, чтобы огорчить «желтую субмарину» на выезде? Сложный вопрос. Если у киевлян пойдет игра с первых минут встречи, и они минимизируют собственные ошибки, хотя бы во время стандартных ситуаций (оба мяча в Киеве «бело-синие» пропустили после стандартов), свои возможности в атаке они обязательно получат, ведь оборона «Вильярреала» все еще остается самым слабым командным звеном. Другое дело, что и у «Динамо» защита хромает, стало быть, и у соперника тоже будут шансы на успех.

Накануне ответной встречи против «Динамо» команда Эмери в рамках 27 тура чемпионата Испании сыграла на выезде против «Эйбара». И победила 3:1. На матч против одного из аутсайдеров Примеры Эмери выставил экспериментальный состав. Тем не менее, уже на первой минуте встречи «Вильярреал» усилиями Гомеса открыл счет. В средине первого тайма Бакка его удвоил. Правда, в начале второй половины встречи хозяева один гол отквитали. А когда в конце матча «Вильярреал» остался в меньшинстве из-за удаления Капу, «Эйбар» получил хороший шанс спасти игру. Но не спас: под занавес встречи Педраса забил третий гол.

Эта победа для команды Эмери стала первой с восьмого января: именно тогда «субмарина» последний раз побеждала в чемпионате. Безвыигрышная восьмиматчевая серия «Вильярреала» прервалась, но команда все равно осталась на седьмом месте в таблице.

А вот «Динамо» к ответному поединку Лиги Европы подходит в весьма неплохом расположении духа. «Бело-синие» в последней календарной встрече УПЛ одолели на выезде очень серьезного оппонента – «Зарю». Забитыми мячами отметились Беседин и Сидорчук (гол сезона, не иначе). После этой победы киевляне укрепились на первой строчке таблицы, и их шансы на чемпионство серьезно возросли.

Видится, что киевская команда захочет как минимум хлопнуть дверью и в Лиге Европы. Терять в ответной игре с «Вильярреалом» абсолютно нечего, можно лишь приобрести. Так что, нужно хотя бы попробовать «объять необъятное».

Кадровая ситуация накануне игры следующая. Из исполнителей основного состава «Динамо» продолжает восстанавливаться от повреждения Попов, который, скорее всего, не выйдет и на второй матч против «субмарины». Остальные – в строю. А вот «пациентов» лазарета «Вильярреала» прибыло: травмировался один из ведущих игроков Пау Торрес.

Унаи Эмери, главный тренер «Вильярреала»:

- Это ключевая неделя. Нам нужно продолжить то, что мы сделали в Киеве против «Динамо», которое не собирается сдаваться. Они показали отличную игру на «Камп Ноу». После Лиги Европы нам нужно продолжить борьбу за топ-6 в чемпионате Испании.

Мирча Луческу, главный тренер «Динамо»:

- Чего ждать от ответной встречи в Испании? Я ребятам сказал еще перед первым матчем, чтобы они играли с улыбками на лицах, с радостью воспринимали этот футбольный матч, потому что то, чего они добились в турнире, никто не ожидал. По результатам предыдущего сезона никто не ожидал, что мы в этом сезоне пройдем так далеко в еврокубках. Для наших молодых игроков каждый матч на евроарене - это бонус.

Букмекеры рекомендуют ставить на хозяев. Средний коэффициент на победу «Вильярреала» - 1,55, тогда как на выигрыш «Динамо» - 6,90. Ничья оценивается средним показателем 3,90.

Ориентировочные составы:

«Вильярреал»: Рульи, Коста, Альбиоль, Фойт, Педраса, Капу, Парехо, Тригерос, Гомес, Алькасер, Морено

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Родригеш, Беседин.

18 марта, четверг