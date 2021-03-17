В четверг, 18 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Вильярреал» будет принимать киевское «Динамо». Поединок пройдет в Вильярреале на стадионе «Эстадио-де-ла-Керамика» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече, которая состоялась в Киеве, испанский клуб обыграл команду Мирчи Луческу со счетом 2:0. Таким образом, у «Динамо» остается слишком мало шансов на проход в следующую стадию евротурнира. Но будем надеяться, что киевляне как минимум достойно проведут повторное противостояние с «Желтой субмариной». Настроение «бело-синим» подняла важная победа в чемпионате Украины: «Динамо» обыграло «Зарю» благодаря результативным ударам Беседина и Сидорчука. «Вильярреал» после визита в Украину прервал свою восьмиматчевую безвыигрышную серию в Примере, одолев «Эйбар» со счетом 3:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Вильярреал» – «Динамо».