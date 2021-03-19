Мирча ЛУЧЕСКУ: «В этом году у нас не получилось, а в следующем будет иначе»

Наставник «Динамо» провел пресс-конференцию после поражения в Вильярреале

  • 19.03.2021 02:19
  • 112 просмотров
  • 1 комментарий
Мирча ЛУЧЕСКУ: «В этом году у нас не получилось, а в следующем будет иначе»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы против испанского «Вильярреала» (0:2) и подвел итоги выступления киевлян в еврокубках.

– Чего не хватило «Динамо», чтобы перевернуть игру в свою пользу и заполучить необходимый результат?
– «Вильярреал» контролировал игру, ведь эта команда имеет больше опыта. У наших соперников есть футболисты, которые уже больше восьми лет выступают в европейских турнирах высочайшего уровня. Мы же располагаем молодыми игроками, у которых нет большого опыта участия в еврокубках. Но этот опыт они сейчас зарабатывают.

«Вильярреал» играл лучше и забил быстрый гол – Жерар Морено вновь показал свой класс. У нас Родригес пытался зацепиться за мяч в атаке, но ему было сложно это сделать. Но даже несмотря на то, что мы не вышли в четвертьфинал Лиги Европы, я вижу здесь и позитивные моменты. В этом году у нас не получилось, а в следующем будет иначе.

– Считаете ли вы, что роль опытных игроков «Вильярреала» была решающей в этом противостоянии?
– У «Динамо» очень молодые исполнители, некоторым всего 18-20 лет. Они только учатся играть на таком высоком уровне. Они показали конструктивную игру, но нам не хватало смелости в атаках и доведении их до конца. Не могу сказать, что я остался доволен результатом. Но «Вильярреал» однозначно играл лучше, поэтому результат закономерен.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 19.03.2021 02:20
    0
    Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники! (с)
    Ссылка
    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 19.03.2021 02:20
    0
    Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники! (с)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности