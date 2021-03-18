Вильярреал – Динамо. Луческу определил стартовый состав киевлян

Поединок 1/8 финала Лиги Европы начнется 18 марта в 22:00

  • 18.03.2021 20:50
  • 7018 просмотров
  • 8 комментариев
Вильярреал – Динамо. Луческу определил стартовый состав киевлян
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 18 марта, в 22:00 в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» играет на выезде против «Вильярреала» из Испании (первая игра – 0:2).

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Наставник «Динамо» Мирча Луческу определил стартовый состав киевлян.

«Вильярреал»: Асенхо – Фойт, Альбиоль (к), Мори, Педраса – Тригерос, Капу, Парехо – Херард Морено, Бакка, Чуквуезе.

Запас: Икер, Йоргенсен, Марио Гаспар, Раба, Эступиньян, Алькасер, Альберто Морено, Пенья, Хауме Коста, Мой Гомес, Пино, Баэна.

«Динамо»: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук (к), Андриевский – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Родригеш.

Запас: Бойко, Попов, Шепелев, Шапаренко, Леднев, Гармаш, Караваев, Сидклей, Тымчик, Ванат, Беседин, Супряга.

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Источник — УЕФА

(12 голосов)

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 18.03.2021 21:43
    0
    буде прикол якщо Жерсон затащить
    хоч то і не його позиція, але чим дядько чорт не жартує)
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 18.03.2021 21:16
    +3
    BaZia, 18.03.2021 20:55
    А где Артемка Беседин?
    Андриевский в старте??? что с Шапаренко?
    Дед скорее всего делает ставку на выход Шапаренко в конце, как с Брюгге. А вот с Бесединым реально интересное решение
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 18.03.2021 21:04
    +7
    Интересный состав..дед Что-то да знает! Удачи!
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 18.03.2021 21:03
    -3
    Тарас Чубак, 18.03.2021 21:02
    Блін, Шапа зараз один з лідерів, якого його нема, якщо вже хочуть на атаку зіграти то Сидора треба було залишати на лаві і Андріївський замість нього, плюс Де Пера у таких матчах часто губиться. Короче побачимо
    Плюс Каравєва знову ігнорує, а він з Циганковим точно краще зіграє на фланзі ніж поляк
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    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 18.03.2021 21:02
    0
    Блін, Шапа зараз один з лідерів, якого його нема, якщо вже хочуть на атаку зіграти то Сидора треба було залишати на лаві і Андріївський замість нього, плюс Де Пера у таких матчах часто губиться. Короче побачимо
    Ссылка
    Роман Романченков
      Роман Романченков, 18.03.2021 20:59
    -3
    BaZia, 18.03.2021 20:55
    А где Артемка Беседин?
    Андриевский в старте??? что с Шапаренко?
    Выпустит в конце матча - добивать обезвоженый и изнемождённый Вильяреал
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 18.03.2021 20:55
    0
    А где Артемка Беседин?
    Андриевский в старте??? что с Шапаренко?
    Ссылка
    mist76
      mist76, 18.03.2021 20:53
    +9
    Нет Шапы и Беса, а Родригес центрфорвард. Луческу снова удивляет!
    Ссылка
    mist76
    online
      mist76, 18.03.2021 20:53
    +9
    Нет Шапы и Беса, а Родригес центрфорвард. Луческу снова удивляет!
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 18.03.2021 21:04
    +7
    Интересный состав..дед Что-то да знает! Удачи!
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 18.03.2021 21:16
    +3
    BaZia, 18.03.2021 20:55
    А где Артемка Беседин?
    Андриевский в старте??? что с Шапаренко?
    Дед скорее всего делает ставку на выход Шапаренко в конце, как с Брюгге. А вот с Бесединым реально интересное решение
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 18.03.2021 21:43
    0
    буде прикол якщо Жерсон затащить
    хоч то і не його позиція, але чим дядько чорт не жартує)
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 18.03.2021 21:02
    0
    Блін, Шапа зараз один з лідерів, якого його нема, якщо вже хочуть на атаку зіграти то Сидора треба було залишати на лаві і Андріївський замість нього, плюс Де Пера у таких матчах часто губиться. Короче побачимо
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 18.03.2021 20:55
    0
    А где Артемка Беседин?
    Андриевский в старте??? что с Шапаренко?
    Ссылка
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