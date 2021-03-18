Вильярреал – Динамо. Луческу определил стартовый состав киевлян

В четверг, 18 марта, в 22:00 в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» играет на выезде против «Вильярреала» из Испании (первая игра – 0:2).
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Наставник «Динамо» Мирча Луческу определил стартовый состав киевлян.
«Вильярреал»: Асенхо – Фойт, Альбиоль (к), Мори, Педраса – Тригерос, Капу, Парехо – Херард Морено, Бакка, Чуквуезе.
Запас: Икер, Йоргенсен, Марио Гаспар, Раба, Эступиньян, Алькасер, Альберто Морено, Пенья, Хауме Коста, Мой Гомес, Пино, Баэна.
«Динамо»: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук (к), Андриевский – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Родригеш.
Запас: Бойко, Попов, Шепелев, Шапаренко, Леднев, Гармаш, Караваев, Сидклей, Тымчик, Ванат, Беседин, Супряга.
Источник — УЕФА
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хоч то і не його позиція, але чим дядько чорт не жартує)
Андриевский в старте??? что с Шапаренко?
Андриевский в старте??? что с Шапаренко?
Андриевский в старте??? что с Шапаренко?
Андриевский в старте??? что с Шапаренко?
хоч то і не його позиція, але чим дядько чорт не жартує)
Андриевский в старте??? что с Шапаренко?
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