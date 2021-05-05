Колос уже точно сыграет в квалификации Лиги конференций в следующем сезоне

Даже при самом худшем раскладе «Колос» не опустится ниже 5-й позиции

  • 05.05.2021 22:34
  • 958 просмотров
  • 1 комментарий
Колос уже точно сыграет в квалификации Лиги конференций в следующем сезоне
© shakhtar.com. Руслан Костышин

«Колос» из Ковалевки уже точно сыграет в квалификации Лиге конференций в следующем сезоне.

На две путевки в квалификацию ЛК претендовали три команды – «Колос» (41), «Десна», «Ворскла» (по 38).

Даже при самом худшем раскладе «Колос» не опустится ниже 5-й позиции.

«Десна» и «Ворскла» могут догнать «Колос» по очкам, но по дополнительным показателям (личным встречам) команде Руслана Костышина уже гарантировано 5-е место.

Личные встречи:

  • «Десна» – «Ворскла» – 1:0, 1:1
  • «Колос» – «Десна» – 1:1, 2:2
  • «Ворскла» – «Колос» – 3:0, 0:3

Итого при возможном дележе трех команд:

  • 4. «Десна» – 41 очко (личные матчи – 6 очков)
  • 5. «Колос» – 41 очко (личные матчи – 5 очков)
  • 6. «Ворскла» – 41 очко (личные матчи – 4 очка)

Заря вышла в квалификацию Лиги Европы. Как минимум, группа ЛК гарантирована

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    __Maks7777__
    online
      __Maks7777__, 05.05.2021 22:47
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    Бот ид..от,не Скули раз в пять лет чемпион дырявый
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