Колос уже точно сыграет в квалификации Лиги конференций в следующем сезоне

«Колос» из Ковалевки уже точно сыграет в квалификации Лиге конференций в следующем сезоне.

На две путевки в квалификацию ЛК претендовали три команды – «Колос» (41), «Десна», «Ворскла» (по 38).

Даже при самом худшем раскладе «Колос» не опустится ниже 5-й позиции.

«Десна» и «Ворскла» могут догнать «Колос» по очкам, но по дополнительным показателям (личным встречам) команде Руслана Костышина уже гарантировано 5-е место.

Личные встречи:

«Десна» – «Ворскла» – 1:0, 1:1

«Колос» – «Десна» – 1:1, 2:2

«Ворскла» – «Колос» – 3:0, 0:3

Итого при возможном дележе трех команд:

4. «Десна» – 41 очко (личные матчи – 6 очков)

5. «Колос» – 41 очко (личные матчи – 5 очков)

6. «Ворскла» – 41 очко (личные матчи – 4 очка)

Заря вышла в квалификацию Лиги Европы. Как минимум, группа ЛК гарантирована