Заря вышла в квалификацию Лиги Европы. Как минимум, группа ЛК гарантирована

Даже при проигрыше в квалификации ЛЕ луганский клуб ждет еврокубковая осень

  • 05.05.2021 21:10
  • 2278 просмотров
  • 1 комментарий
Заря вышла в квалификацию Лиги Европы. Как минимум, группа ЛК гарантирована
© ФК Заря. Виктор Скрипник

5 мая начался 25-й тур Украинской Премьер-лиги. Луганская «Заря» одержала победу над «Днепром-1» (1:0).

Таким образом, «Заря» вышла в квалификацию Лиги Европы. Даже при проигрыше в квалификации ЛЕ луганский клуб ждет еврокубковая осень. Как минимум, группа Лиги конференций «Заре» гарантирована.

Нужно отметить, что луганчане пока еще сохраняют небольшие теоретические шансы опередить «Шахтер» и выйти в квалификацию Лиги чемпионов.

Украину в еврокубках сезона 2021/22 будут представлять 5 команд:

  • Лига чемпионов (групповой раунд): чемпион Украины [Динамо Киев]
  • Лига чемпионов (квалификация Q3): вице-чемпион Украины [очевидно – Шахтер]
  • Лига Европы (квалификация Q4): обладатель Кубка или 3-е место ЧУ [видимо – Заря]
  • Лига конференций (квалификация Q3): 4-е место ЧУ [Колос, Десна, Ворскла]
  • Лига конференций (квалификация Q2): 5-е место ЧУ [Колос, Десна, Ворскла]

Отметим, что с текущего сезона победа в Кубке Украины (или же 3-е место УПЛ) дает выход в квалификацию Q4 Лиги Европы, но не сразу в группу ЛЕ, как было ранее. Если команда проиграет квалификацию – то перейдет автоматически в групповой раунд Лиги конференций (новый, третий по силе еврокубковый турнир).

На две путевки в квалификацию ЛК претендуют три команды – «Колос» (41), «Десна», «Ворскла» (по 38).

Отметим, что с сезона 2022/23 Украина теряет прямую путевку в Лигу чемпионов из-за падения в рейтинге УЕФА.

Турнирная таблица УПЛ

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    090545
    online
      090545, 05.05.2021 21:29
    +1
    Уверен что именно к этому и стремились Геллер и Скрипник. Протягивай ножки по одёжке.
    Теперь есть конкретика. Под эту тему и будут спокойно вести подготовку. Группа ЛК в кармане.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 05.05.2021 21:29
    +1
    Уверен что именно к этому и стремились Геллер и Скрипник. Протягивай ножки по одёжке.
    Теперь есть конкретика. Под эту тему и будут спокойно вести подготовку. Группа ЛК в кармане.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности