Заря вышла в квалификацию Лиги Европы. Как минимум, группа ЛК гарантирована

5 мая начался 25-й тур Украинской Премьер-лиги. Луганская «Заря» одержала победу над «Днепром-1» (1:0).

Таким образом, «Заря» вышла в квалификацию Лиги Европы. Даже при проигрыше в квалификации ЛЕ луганский клуб ждет еврокубковая осень. Как минимум, группа Лиги конференций «Заре» гарантирована.

Нужно отметить, что луганчане пока еще сохраняют небольшие теоретические шансы опередить «Шахтер» и выйти в квалификацию Лиги чемпионов.

Украину в еврокубках сезона 2021/22 будут представлять 5 команд:

Лига чемпионов (групповой раунд): чемпион Украины [ Динамо Киев ]

(групповой раунд): чемпион Украины [ ] Лига чемпионов (квалификация Q3): вице-чемпион Украины [очевидно – Шахтер]

(квалификация Q3): вице-чемпион Украины [очевидно – Шахтер] Лига Европы (квалификация Q4): обладатель Кубка или 3-е место ЧУ [видимо – Заря]

(квалификация Q4): обладатель Кубка или 3-е место ЧУ [видимо – Заря] Лига конференций (квалификация Q3): 4-е место ЧУ [Колос, Десна, Ворскла]

(квалификация Q3): 4-е место ЧУ [Колос, Десна, Ворскла] Лига конференций (квалификация Q2): 5-е место ЧУ [Колос, Десна, Ворскла]

Отметим, что с текущего сезона победа в Кубке Украины (или же 3-е место УПЛ) дает выход в квалификацию Q4 Лиги Европы, но не сразу в группу ЛЕ, как было ранее. Если команда проиграет квалификацию – то перейдет автоматически в групповой раунд Лиги конференций (новый, третий по силе еврокубковый турнир).

На две путевки в квалификацию ЛК претендуют три команды – «Колос» (41), «Десна», «Ворскла» (по 38).

Отметим, что с сезона 2022/23 Украина теряет прямую путевку в Лигу чемпионов из-за падения в рейтинге УЕФА.

Турнирная таблица УПЛ