Цирк уедет в Первую лигу. Шахтер обыграл Минай и завоевал серебряные медали

Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 25 тур.
«Минай» – «Шахтер» – 0:4
Степаненко (29, 81), Соломон (53), Майкон (70)
Степаненко (68)
«Минай»: Попович, Сакив, Матич, Лопыренок, Маембе, Малепе, Хахлев (Снижко, 59), Бойко (Кныш, 63), Бакайоко (Ахмедзаде, 59), Пиняшко, Одуеньи
«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Хочолава (Витао, 21), Корниенко, Степаненко, Майкон (Судаков, 75), Алан Патрик (М.Антонио, 70), Тете, Соломон (Фернандо, 70), Дентиньо (Вьюнник, 75)
Арбитр: Владимир Новохатний (Киев)
НСК «Олимпийский» (Киев)
Александр Снитко, Sport.ua
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Впрочем, было бы неплохо опять 2 клуба в группе что б играли
Прям пойду праздновать медальки серебрянные
Пригадується, коли почалася війна - разом ішли вулицями... проспектами... разом співали одну і ту ж кричалку...
Що тепер не так??? Війна закінчилася???? Крим став українським???? Чи з памяті стерлися 14 000 загиблих???
Нема просто слів... кому і що можна пояснити?...
А то всякое могло быть в этом сезоне, а так минимум шанс попасть в ЛЧ, что тоже дорогого стоит.
Прям пойду праздновать медальки серебрянные
Всё равно шахта выиграла
А то всякое могло быть в этом сезоне, а так минимум шанс попасть в ЛЧ, что тоже дорогого стоит.
Хотя по большому счету это проблемы Миная...
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