25-й тур
Минай
0 : 4
Шахтер Донецк
06.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Цирк уедет в Первую лигу. Шахтер обыграл Минай и завоевал серебряные медали

Скандальный матч в Киеве завершился уверенной победой команды Луиша Каштру

  • 06.05.2021 21:22
  • 8202 просмотра
  • 69 комментариев
Цирк уедет в Первую лигу. Шахтер обыграл Минай и завоевал серебряные медали
© ФК Шахтер Донецк

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 25 тур.

«Минай» – «Шахтер» – 0:4

Степаненко (29, 81), Соломон (53), Майкон (70)

Степаненко (68)

«Минай»: Попович, Сакив, Матич, Лопыренок, Маембе, Малепе, Хахлев (Снижко, 59), Бойко (Кныш, 63), Бакайоко (Ахмедзаде, 59), Пиняшко, Одуеньи

«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Хочолава (Витао, 21), Корниенко, Степаненко, Майкон (Судаков, 75), Алан Патрик (М.Антонио, 70), Тете, Соломон (Фернандо, 70), Дентиньо (Вьюнник, 75)

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев)

НСК «Олимпийский» (Киев)

МИНАЙ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(23 голоса)

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Комментарии
    VAD
    online
      VAD, 06.05.2021 21:58
    0
    Ставочки зашли
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.05.2021 21:57
    +1
    ENJOY, 06.05.2021 21:56
    Ну да, кому как не вам это знать
    На самом деле и вам тоже
    Впрочем, было бы неплохо опять 2 клуба в группе что б играли
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 06.05.2021 21:56
    -1
    Alex86 1, 06.05.2021 21:55
    Ну тут скорее от обратного надо исходить, ведь дорогого для клуба стоит не участие в ЛЧ, ну или в этом случае в квалифае
    Ну да, кому как не вам это знать
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.05.2021 21:55
    0
    ENJOY, 06.05.2021 21:53
    Ойойойой, спасибо
    Прям пойду праздновать медальки серебрянные
    Ну тут скорее от обратного надо исходить, ведь дорогого для клуба стоит не участие в ЛЧ, ну или в этом случае в квалифае
    Ссылка
    Lazio
    online
      Lazio, 06.05.2021 21:53
    -1
    Найогидніше в нашій країні може лиш бути кусалово між фанаки ДК і ШД на політичній основі!
    Пригадується, коли почалася війна - разом ішли вулицями... проспектами... разом співали одну і ту ж кричалку...
    Що тепер не так??? Війна закінчилася???? Крим став українським???? Чи з памяті стерлися 14 000 загиблих???
    Нема просто слів... кому і що можна пояснити?...
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 06.05.2021 21:53
    0
    Alex86 1, 06.05.2021 21:51
    Ну что ж, поздравим и вас с серебром.
    А то всякое могло быть в этом сезоне, а так минимум шанс попасть в ЛЧ, что тоже дорогого стоит.
    Ойойойой, спасибо
    Прям пойду праздновать медальки серебрянные
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 06.05.2021 21:52
    0
    zvalenok05, 06.05.2021 21:38
    И зачем было стоко шуметь?
    Всё равно шахта выиграла
    Так выиграла ровно столько на сколько заносили огромные бабки ФК Террорист опять в своем репертуаре
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.05.2021 21:51
    0
    ENJOY, 06.05.2021 21:41
    Степаненко дубль!? Да ладно!
    Ну что ж, поздравим и вас с серебром.
    А то всякое могло быть в этом сезоне, а так минимум шанс попасть в ЛЧ, что тоже дорогого стоит.
    Ссылка
    balabolchenko_lompachenko
    online
      balabolchenko_lompachenko, 06.05.2021 21:47
    +3
    bullyUA, 06.05.2021 21:43
    Минай напоследок подзаработал, а если Агробизнес честно играл, так отдрючили Шахтер в хвост и гриву.
    Это точно. Заглот от Агробизнеса еще не скоро забудут.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 06.05.2021 21:45
    +4
    Face Control, 06.05.2021 21:26
    С победой Шахтёр, с победой самый сильный футбольный клуб Украины и восточной Европы!
    самый бездомный клуб в Европе
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 06.05.2021 21:44
    -4
    ENJOY, 06.05.2021 21:43
    Могло бы как у этого , как его там... буяльского, первый хет-трик
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 06.05.2021 21:44
    +3
    Face Control, 06.05.2021 21:40
    Всей Украине(
    Не всей Украине, а ОРДЛО. Которое сейчас живет под террористами
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 06.05.2021 21:43
    -4
    Face Control, 06.05.2021 21:41
    Я ждал до последнего хет-трик.
    Могло бы как у этого , как его там... буяльского, первый хет-трик
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 06.05.2021 21:43
    +3
    Минай напоследок подзаработал, а если Агробизнес честно играл, так отдрючили Шахтер в хвост и гриву.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 06.05.2021 21:43
    +1
    Face Control, 06.05.2021 21:40
    Скучаю по нему(
    Так в Ростов смотайся, навести Красиво указ он по поводу ввода войск Раиссы подписал? Чуркин молодец, перед всем миром спал этого дол...ба
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 06.05.2021 21:42
    +3
    Петр Яновский, 06.05.2021 21:29
    Ахааа. Ну вот вам и тотал 3,5. Кто-то сомневался? ФК Террорист как всегда купил игру
    Да ,, такого зашквара с Тоталом в большой коллекции зашкваров ФК Колорад , ещё не было
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 06.05.2021 21:42
    +3
    Да ладно...Олимпик так пытался...Но теперь скажет, что денег нет и Минай останется. Это ж УПЛ
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 06.05.2021 21:41
    -7
    ENJOY, 06.05.2021 21:41
    Степаненко дубль!? Да ладно!
    Я ждал до последнего хет-трик.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 06.05.2021 21:41
    0
    Face Control, 06.05.2021 21:40
    Всей Украине(
    Всему даунбасу ржавому, ты хотел сказать. Теперь так поживёте, ничего страшного.
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 06.05.2021 21:41
    -4
    Степаненко дубль!? Да ладно!
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 06.05.2021 21:34
    +9
    Все просто некоторые игроки миная и определенные люди напоследок подняли денег
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 06.05.2021 21:32
    +9
    гудбай ФК "Контрабас", надеюсь надолго
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 06.05.2021 21:39
    +6
    Face Control, 06.05.2021 21:38
    Как там дела в Ростове?
    Вам днонецким лучше знать. Вы же, как крысы, в разные стороны разбежались. Кто в Украину, кто на расею
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 06.05.2021 21:40
    +5
    Не факт, что в Первую лигу. Может вообще исчезнуть.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 06.05.2021 21:39
    +5
    Face Control, 06.05.2021 21:38
    Как там дела в Ростове?
    Переживаешь за Витю Петуховича? Говорят что скоро станет "гимнасткой"
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 06.05.2021 21:36
    +5
    Лучше сыграть как вчера вничью с Мариуполем, чем так победить как Шахтер сегодня.
    Хотя по большому счету это проблемы Миная...
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
    online
      Kapitan Vrungel, 06.05.2021 21:35
    +5
    Очередная истерика школотных крототерпил...
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 06.05.2021 21:33
    +5
    Минай, а как поднять бабла?)
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 06.05.2021 21:29
    +5
    Ахааа. Ну вот вам и тотал 3,5. Кто-то сомневался? ФК Террорист как всегда купил игру
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 06.05.2021 21:45
    +4
    Face Control, 06.05.2021 21:26
    С победой Шахтёр, с победой самый сильный футбольный клуб Украины и восточной Европы!
    самый бездомный клуб в Европе
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 06.05.2021 21:41
    +4
    Face Control, 06.05.2021 21:26
    С победой Шахтёр, с победой самый сильный футбольный клуб Украины и восточной Европы!
    Ахаххахахахахахха
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 06.05.2021 21:40
    +4
    Face Control, 06.05.2021 21:40
    Скучаю по нему(
    Хороши жилось при яныке тебе?
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 06.05.2021 21:30
    +4
    090545, 06.05.2021 21:28
    Как ни крути, а Динамо обыграли 3:0, 0:1.)
    Как ни крути минус 11
    Ссылка
    balabolchenko_lompachenko
    online
      balabolchenko_lompachenko, 06.05.2021 21:47
    +3
    bullyUA, 06.05.2021 21:43
    Минай напоследок подзаработал, а если Агробизнес честно играл, так отдрючили Шахтер в хвост и гриву.
    Это точно. Заглот от Агробизнеса еще не скоро забудут.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 06.05.2021 21:44
    +3
    Face Control, 06.05.2021 21:40
    Всей Украине(
    Не всей Украине, а ОРДЛО. Которое сейчас живет под террористами
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 06.05.2021 21:43
    +3
    Минай напоследок подзаработал, а если Агробизнес честно играл, так отдрючили Шахтер в хвост и гриву.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 06.05.2021 21:42
    +3
    Петр Яновский, 06.05.2021 21:29
    Ахааа. Ну вот вам и тотал 3,5. Кто-то сомневался? ФК Террорист как всегда купил игру
    Да ,, такого зашквара с Тоталом в большой коллекции зашкваров ФК Колорад , ещё не было
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 06.05.2021 21:42
    +3
    Да ладно...Олимпик так пытался...Но теперь скажет, что денег нет и Минай останется. Это ж УПЛ
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 06.05.2021 21:31
    +3
    J0e777, 06.05.2021 21:30
    Семь лет твою халупу чечены обстреливают.. Вот это ржачно
    Зачем чеченам его халупу обстреливать? Они в ней живут с его бабой
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 06.05.2021 21:27
    +3
    Face Control, 06.05.2021 21:26
    С победой Шахтёр, с победой самый сильный футбольный клуб Украины и восточной Европы!
    Ссылка
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