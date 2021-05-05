Три кряду поражения (антирекорд клуба) снизили для «Миная» вероятность сохранить прописку в элитном дивизионе до минимума. Каждый из этих матчей закарпатцы проводили на чужих стадионах, и возвращение в Ужгород могло стать хорошим подспорьем, чтобы оборвать неприятную серию. Вот только отсутствие технической возможности сыграть на «Авангарде» в вечернее время вынудило клуб встретиться с «Шахтером», как и в первом круге, на «Олимпийском» в столице.

Донецкий коллектив на момент старта тура еще не гарантировал себе место в Лиге Чемпионов, да и ряд последних неудач подстегивает «Шахтер» сполна выложиться в двух оставшихся матчах сезона. Тем более, разговоры о смене главного тренера все усиливаются, да и не каждый исполнитель получит шанс продолжить свою карьеру в клубе. Неплохо бы напомнить о себе – как, например, сделал Дентиньо, который хранил «голевое молчание» с октября, в субботу наконец забив «Днепру-1» (2:1). Давно не отличался и автор второго мяча в ворота днепрян Тете, хотя в обоих голевых эпизодах скорее «заслуга» прилично «наварившего» полузащитника гостей Арсения Батагова. «Шахтер» же даже в этом выигранном матче особо яркой игрой по-прежнему не блистал.

Если вокруг «Шахтера» все чаще слышны разговоры об отставке Луиша Каштру, то по «Минаю» накануне появилась информация, что клуб вообще может прекратить свое существование. Впрочем, слухи поспешил развеять наставник команды Николай Цымбал: «Насколько знаю, речи о роспуске нет. Команда будет играть и, думаю, принесет еще немало радости закарпатским болельщикам».

В поединке первого круга «Минай» пропустил от «Шахтера» антирекордные для клуба пять мячей (1:5), причем дважды закарпатцы отличились автоголами. У самого же «Миная» забил Анатолий Нуриев, который досрочно завершил сезон из-за травмы. Также не сыграет с «горняками» опытный Андрей Ткачук, отбывающий дисквалификацию. Зато готов противостоять «Шахтеру» Артем Милевский, которого настраивать на такого соперника совсем не нужно. Тем более, экс-динамовец из-за тактических соображений тренера не играл в прошлом туре с «Зарей», так что сейчас Милевский наверняка рвется в бой. Как и еще один экс-футболист «Динамо» Александр Петрусенко, признанный болельщиками «Миная» лучшим игроком команды в ушедшем месяце.

Грустной кадровой новостью «Шахтера» на прошлой неделе стали травмы Валерия Бондаря и Мораеса, выбывших на длительные сроки. Также отметим, что в поединке с «Днепром-1» вернулся в состав Сергей Кривцов, а также отбывшие дисквалификации Майкон и Николай Матвиенко. В новом статусе готовится к предстоящему матчу Георгий Судаков, получивший вызов в национальную сборную Украины.

Ориентировочные составы:

«Минай»: Попович, Пиняшко, Петрусенко, Багайоко, Бойко, Одуэнья, Лопыренок, Хахлев, Маембе, Малепе, Матич.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Тете, Соломон, Дентиньо.

6 мая, четверг