25-й тур
Минай
0 : 4
Шахтер Донецк
06.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Минай – Шахтер – 0:4. Скандальный поединок. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 25-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 06.05.2021 22:08
  • 2415 просмотров
  • 1 комментарий
Минай – Шахтер – 0:4. Скандальный поединок. Видео голов и обзор матча
© ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Скандальным получился матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги. Закарпатская команда закрылась в раздевалке и полчаса не хотела выходить на игру.

Видео голов и обзор матча «Минай» – «Шахтер» – 0:4.

ГОЛ! 0:1. Тарас Степаненко, 29 мин.

ГОЛ! 0:2. Манор Соломон, 53 мин.

ГОЛ! 0:3. Майкон, 70 мин.

ГОЛ! 0:4. Тарас Степаненко, 81 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
81' ГОЛ ! Мяч забил Тарас Степаненко (Шахтер Донецк).
70' ГОЛ ! Мяч забил Майкон (Шахтер Донецк).
54' ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Шахтер Донецк).
29' ГОЛ ! Мяч забил Тарас Степаненко (Шахтер Донецк).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 06.05.2021 22:17
    -2
    Вау! Скандальный поединок с участием Шахтёр, в центре скандала - не Шахтёр - вот это поворот!
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