Скандальным получился матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги. Закарпатская команда закрылась в раздевалке и полчаса не хотела выходить на игру.
Видео голов и обзор матча «Минай» – «Шахтер» – 0:4.
ГОЛ! 0:1. Тарас Степаненко, 29 мин.
ГОЛ! 0:2. Манор Соломон, 53 мин.
ГОЛ! 0:3. Майкон, 70 мин.
ГОЛ! 0:4. Тарас Степаненко, 81 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Тарас Степаненко (Шахтер Донецк).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Майкон (Шахтер Донецк).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Шахтер Донецк).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Тарас Степаненко (Шахтер Донецк).
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Источник — Sport.ua
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