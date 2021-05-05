В четверг, 6 мая, состоится поединок двадцать пятого тура чемпионата Украины, в котором встретятся «Минай» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 19:00.

«Минай» находится на последнем месте турнирной таблицы и вряд ли сумеет спастись от вылета в Первую лигу. Тем более, что в последних турах закарпатцам будут противостоять очень непростые соперники – «Шахтер» и «Ворскла». У «горняков» турнирная мотивация уже отсутствует, но «дарить» очки минайцам они точно не будут. В прошлом туре закарпатцы встречались с «Зарей» и пропустили решающий гол в концовке поединка. «Шахтер» после двух поражений кряду одолел «Днепр-1» со счетом 2:1. В первом круге донецкий клуб не оставил шансов соперникам, одержав крупную победу со счетом 5:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» - «Шахтер».