Что случилось? Минай не выйдет на игру против Шахтера

«Минай» не выйдет на матч 25-го тура УПЛ против «Шахтера», который должен был состояться 6 мая в 19:00 на Олимпийском.
Причина демарша закарпатского клуба – аномально подскочившие котировки ставок на поединок у букмекеров.
За день на победу Миная коэффициенты выросли с 27 до 44. Также аномальное количество ставок стало заходить на тотал матча больше 3.5. Некоторые букмекерские конторы и вовсе перестали принимать ставки на данный поединок.
Закарпатский клуб занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ с 18 очками. «Шахтер» близок к тому, чтобы занять 2-е место в УПЛ.
Источник — UA-Football
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Просто спробуй пояснити причину демаршу Миная? І чому букмекери перестали приймати ставки?
скорее всего было аномальное количество ставок на ТБ 3,5, а буки не дураки и понимают, что если в матче будет забито 4+ мяча, то шансы выиграть у Миная очень малы
Просто спробуй пояснити причину демаршу Миная? І чому букмекери перестали приймати ставки?
Просто спробуй пояснити причину демаршу Миная? І чому букмекери перестали приймати ставки?
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Все что нужно знать о ржавой недокоманде
Якщо Минай відмовляється виходити на гру через таке, то відразу зрозуміло хто це все замутив.
Тогда Минаю не надо выходить и против Ворсклы.
Ведь та игра будет однозначно в пользу Полтавы. И "победа" над Шахтёром просто "пропадёт".)))
Если конечно руководство Ворсклы ещё думает про ЛК.
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Какой то дешёвый фарс.
Якщо Минай відмовляється виходити на гру через таке, то відразу зрозуміло хто це все замутив.
Тогда кому нужна эта игра?
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Все что нужно знать о ржавой недокоманде
Кожна гривна в разі перемоги Миная перетвориться в 44.
Який резон Минаю зніматися через таке з гри?
Якби ставки так різко не підскочили, то не було би ніякого шуму, бо реально Минаю перемогти Кротів якраз як 1 до 44.
Просто спробуй пояснити причину демаршу Миная? І чому букмекери перестали приймати ставки?
скорее всего было аномальное количество ставок на ТБ 3,5, а буки не дураки и понимают, что если в матче будет забито 4+ мяча, то шансы выиграть у Миная очень малы
Просто спробуй пояснити причину демаршу Миная? І чому букмекери перестали приймати ставки?
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