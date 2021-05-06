Что случилось? Минай не выйдет на игру против Шахтера

Причина демарша клуба – аномально подскочившие котировки ставок

  • 06.05.2021 18:10
  • 7665 просмотров
  • 29 комментариев
Что случилось? Минай не выйдет на игру против Шахтера
© ФК Минай

«Минай» не выйдет на матч 25-го тура УПЛ против «Шахтера», который должен был состояться 6 мая в 19:00 на Олимпийском.

Причина демарша закарпатского клуба – аномально подскочившие котировки ставок на поединок у букмекеров.

За день на победу Миная коэффициенты выросли с 27 до 44. Также аномальное количество ставок стало заходить на тотал матча больше 3.5. Некоторые букмекерские конторы и вовсе перестали принимать ставки на данный поединок.

Закарпатский клуб занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ с 18 очками. «Шахтер» близок к тому, чтобы занять 2-е место в УПЛ.

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Источник — UA-Football

(48 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.05.2021 18:53
    0
    Alehandro, 06.05.2021 18:49
    Элементарного чего? Я на ставочках в своё время наигрался - шось трошки шарю)) я причину демарша объяснять не пытаюсь - я комментирую твоё предположение: если шахта, как ты говоришь, ставила серьёзное бабло на своё поражение (то есть победу Миная), то кофф на Минай бы уменьшился (ибо буки тоже не олени - они своим баблом рискуют)
    Багато виграв?😂😂😂
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 06.05.2021 18:53
    0
    Кефы на Минай большие, потому что если Шахтёр выиграет, то обеспечивает себе 2 место. Так что тут всё ясно.
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 06.05.2021 18:52
    0
    DKTheBest2, 06.05.2021 18:41
    Якщо не розумієш елементарного, то хай тобі буде так.
    Просто спробуй пояснити причину демаршу Миная? І чому букмекери перестали приймати ставки?
    буки перестали принимать ставки из-за аномального количества ставок на ТБ3,5. В Минае поняли, что у них завелась крыса, которая сливает игру, поэтому отказались
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 06.05.2021 18:51
    0
    DK1961, 06.05.2021 18:35
    Ржавые уже и Минай боятся? Это уже не чемпионат, а посмешище, когда в кабинетах павелкинской банды по указке убийцы Брагина определяют, кто вылетит из вышки и берегут 2 место для ржавых уродов
    Ты баран, причём тут Шахтёр?
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 06.05.2021 18:51
    0
    Alehandro, 06.05.2021 18:49
    Элементарного чего? Я на ставочках в своё время наигрался - шось трошки шарю)) я причину демарша объяснять не пытаюсь - я комментирую твоё предположение: если шахта, как ты говоришь, ставила серьёзное бабло на своё поражение (то есть победу Миная), то кофф на Минай бы уменьшился (ибо буки тоже не олени - они своим баблом рискуют)
    +
    скорее всего было аномальное количество ставок на ТБ 3,5, а буки не дураки и понимают, что если в матче будет забито 4+ мяча, то шансы выиграть у Миная очень малы
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 06.05.2021 18:49
    0
    DKTheBest2, 06.05.2021 18:41
    Якщо не розумієш елементарного, то хай тобі буде так.
    Просто спробуй пояснити причину демаршу Миная? І чому букмекери перестали приймати ставки?
    Элементарного чего? Я на ставочках в своё время наигрался - шось трошки шарю)) я причину демарша объяснять не пытаюсь - я комментирую твоё предположение: если шахта, как ты говоришь, ставила серьёзное бабло на своё поражение (то есть победу Миная), то кофф на Минай бы уменьшился (ибо буки тоже не олени - они своим баблом рискуют)
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 06.05.2021 18:49
    0
    Якийсь (припустимо невідомий ) чувак залив на перемогу Шахтаря якусь колосальну суму (інакше коефіцієнт так сильно не впав би). Той невідомий явно впевнений, що переможе, а тому з великою долею ймовірності гравцям Миная "прилетіло Ц.У." - що мають програти полюбому, а тотал 3,5 більше, що програти мають з розгромним рахунком (сумніваюся, що хтось скаже гравцям Шахтаря, що вони повинні пропустити бодай 1 м'яч). Тому нормальні гравці Минає (а такі ж повинні там бути) просто відмовилися виходити на поле. А так як гра мала відбутися в Києві їх просто ніким замінити....
    Ссылка
    Turnok
    online
      Turnok, 06.05.2021 18:42
    -2
    Как у нас любят похаить Шахтёр, даже не разобравшись в чём причина отказа.
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 06.05.2021 18:42
    -1
    А вообще интересно - кто-то хочет бабла срубить на договорном матче? #шахтервпердив
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.05.2021 18:41
    0
    Alehandro, 06.05.2021 18:36
    Кому продали? С математикой не дружимс?) Кофф на победу Миная вырос! Это значит, что кто-то как раз на победу Шахты залил денег.
    Якщо не розумієш елементарного, то хай тобі буде так.
    Просто спробуй пояснити причину демаршу Миная? І чому букмекери перестали приймати ставки?
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 06.05.2021 18:41
    0
    Игорь Петров, 06.05.2021 18:36
    Причина в том , что разогнали западную таможню и контрабандистов, пока новые таможенники "вкурят", что к чему и наведут мосты по старым схемам , команду финансировать некому, а захотят новые коррупционеры тратиться на команду, ещё тот вопрос , вот и бунтуют, причём здесь букмекеры, Шахтер себе ещё не обеспечил второе место, это же очевидно.
    Ты не приболел? Шахтёр даже третьим составов возьмёт какие то очки в двух играх.
    Ссылка
    Turnok
    online
      Turnok, 06.05.2021 18:41
    -4
    DK1961, 06.05.2021 18:35
    Ржавые уже и Минай боятся? Это уже не чемпионат, а посмешище, когда в кабинетах павелкинской банды по указке убийцы Брагина определяют, кто вылетит из вышки и берегут 2 место для ржавых уродов
    Сколько не читаю, так у тебя во всём Шахта виновата. Даже если обсуждаются другие матчи.
    Ссылка
    sartan71
    online
      sartan71, 06.05.2021 18:41
    0
    Кротов в первую лигу, минай на#уй с футбола, буков на кол! Таки покруче той бредятины типа новости от футбол.юа.
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 06.05.2021 18:40
    +1
    «Шахтер» близок к тому, чтобы занять 2-е место в УПЛ.
    ----
    Все что нужно знать о ржавой недокоманде
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 06.05.2021 18:40
    +6
    Скорее всего команду через месяц ликвидируют.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 06.05.2021 18:40
    -2
    Спорт, в частности футбол, как один из показателей здоровья государства, страна все быстрее катится в пропасть.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 06.05.2021 18:39
    0
    Alehandro, 06.05.2021 18:36
    Кому продали? С математикой не дружимс?) Кофф на победу Миная вырос! Это значит, что кто-то как раз на победу Шахты залил денег.
    Политикоз головного мозхга таким не позволяет оценить ситуацию со ставками. Минай сказал!!! Авторитет всей планеты! Мынай! А ну узнай!
    Ссылка
    vicktor5891
    online
      vicktor5891, 06.05.2021 18:37
    +3
    что за дурость?Минаю нужно свои задницы спасать от вылета с вышки,а не в букмекерские конторы смотреть.Фарс какой-то.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 06.05.2021 18:36
    +1
    Причина в том , что разогнали западную таможню и контрабандистов, пока новые таможенники "вкурят", что к чему и наведут мосты по старым схемам , команду финансировать некому, а захотят новые коррупционеры тратиться на команду, ещё тот вопрос , вот и бунтуют, причём здесь букмекеры, Шахтер себе ещё не обеспечил второе место, это же очевидно.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 06.05.2021 18:36
    -2
    DKTheBest2, 06.05.2021 18:18
    Кроти продали гру чи поставили на свою поразку?
    Якщо Минай відмовляється виходити на гру через таке, то відразу зрозуміло хто це все замутив.
    Кому продали? С математикой не дружимс?) Кофф на победу Миная вырос! Это значит, что кто-то как раз на победу Шахты залил денег.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 06.05.2021 18:22
    +8
    В 199 00 команды вишли на стадион и що трапилось та утки летели.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 06.05.2021 18:32
    +7
    Какое отношение деятельность контор имеет к УПЛ?
    Тогда Минаю не надо выходить и против Ворсклы.
    Ведь та игра будет однозначно в пользу Полтавы. И "победа" над Шахтёром просто "пропадёт".)))
    Если конечно руководство Ворсклы ещё думает про ЛК.
    ---
    Какой то дешёвый фарс.
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 06.05.2021 18:22
    +7
    Ни хрена не понятно причем тут ставки на игру выигрывайте и все как это по Минаю отражается
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.05.2021 18:18
    +7
    Кроти продали гру чи поставили на свою поразку?
    Якщо Минай відмовляється виходити на гру через таке, то відразу зрозуміло хто це все замутив.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 06.05.2021 18:40
    +6
    Скорее всего команду через месяц ликвидируют.
    Ссылка
    Istm
      Istm, 06.05.2021 18:32
    +4
    кажете, фавбет ліга паріматч чемпіонат?
    Ссылка
    vicktor5891
    online
      vicktor5891, 06.05.2021 18:37
    +3
    что за дурость?Минаю нужно свои задницы спасать от вылета с вышки,а не в букмекерские конторы смотреть.Фарс какой-то.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 06.05.2021 18:20
    +3
    Минай настроился на выигрыш, игроки Миная поставили на свой выигрыш, Шахта смирилась, букмекеры испугались и ставки вернули.
    Тогда кому нужна эта игра?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 06.05.2021 18:33
    +2
    Тренер консультант все свои сбережения зааномалил у буков плюс команда наскребла по сусекам,а может и Милевский себе на пенсию решил пару копеек стрясти
    Ссылка
    Oles Khorungiy
    online
      Oles Khorungiy, 06.05.2021 18:28
    +2
    Севидов))))))
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 06.05.2021 18:40
    +1
    «Шахтер» близок к тому, чтобы занять 2-е место в УПЛ.
    ----
    Все что нужно знать о ржавой недокоманде
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 06.05.2021 18:36
    +1
    Причина в том , что разогнали западную таможню и контрабандистов, пока новые таможенники "вкурят", что к чему и наведут мосты по старым схемам , команду финансировать некому, а захотят новые коррупционеры тратиться на команду, ещё тот вопрос , вот и бунтуют, причём здесь букмекеры, Шахтер себе ещё не обеспечил второе место, это же очевидно.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.05.2021 18:33
    +1
    сергей богданов, 06.05.2021 18:26
    На победу миная выросли с 27 до 44, а теперь включи мозги, исходя из цифр на победу миная они упали в хлам
    Спробуй на калькуляторі порахувати, якщо так не можеш.
    Кожна гривна в разі перемоги Миная перетвориться в 44.
    Який резон Минаю зніматися через таке з гри?
    Якби ставки так різко не підскочили, то не було би ніякого шуму, бо реально Минаю перемогти Кротів якраз як 1 до 44.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.05.2021 18:53
    0
    Alehandro, 06.05.2021 18:49
    Элементарного чего? Я на ставочках в своё время наигрался - шось трошки шарю)) я причину демарша объяснять не пытаюсь - я комментирую твоё предположение: если шахта, как ты говоришь, ставила серьёзное бабло на своё поражение (то есть победу Миная), то кофф на Минай бы уменьшился (ибо буки тоже не олени - они своим баблом рискуют)
    Багато виграв?😂😂😂
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 06.05.2021 18:53
    0
    Кефы на Минай большие, потому что если Шахтёр выиграет, то обеспечивает себе 2 место. Так что тут всё ясно.
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 06.05.2021 18:52
    0
    DKTheBest2, 06.05.2021 18:41
    Якщо не розумієш елементарного, то хай тобі буде так.
    Просто спробуй пояснити причину демаршу Миная? І чому букмекери перестали приймати ставки?
    буки перестали принимать ставки из-за аномального количества ставок на ТБ3,5. В Минае поняли, что у них завелась крыса, которая сливает игру, поэтому отказались
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 06.05.2021 18:51
    0
    DK1961, 06.05.2021 18:35
    Ржавые уже и Минай боятся? Это уже не чемпионат, а посмешище, когда в кабинетах павелкинской банды по указке убийцы Брагина определяют, кто вылетит из вышки и берегут 2 место для ржавых уродов
    Ты баран, причём тут Шахтёр?
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 06.05.2021 18:51
    0
    Alehandro, 06.05.2021 18:49
    Элементарного чего? Я на ставочках в своё время наигрался - шось трошки шарю)) я причину демарша объяснять не пытаюсь - я комментирую твоё предположение: если шахта, как ты говоришь, ставила серьёзное бабло на своё поражение (то есть победу Миная), то кофф на Минай бы уменьшился (ибо буки тоже не олени - они своим баблом рискуют)
    +
    скорее всего было аномальное количество ставок на ТБ 3,5, а буки не дураки и понимают, что если в матче будет забито 4+ мяча, то шансы выиграть у Миная очень малы
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 06.05.2021 18:49
    0
    DKTheBest2, 06.05.2021 18:41
    Якщо не розумієш елементарного, то хай тобі буде так.
    Просто спробуй пояснити причину демаршу Миная? І чому букмекери перестали приймати ставки?
    Элементарного чего? Я на ставочках в своё время наигрался - шось трошки шарю)) я причину демарша объяснять не пытаюсь - я комментирую твоё предположение: если шахта, как ты говоришь, ставила серьёзное бабло на своё поражение (то есть победу Миная), то кофф на Минай бы уменьшился (ибо буки тоже не олени - они своим баблом рискуют)
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 06.05.2021 18:49
    0
    Якийсь (припустимо невідомий ) чувак залив на перемогу Шахтаря якусь колосальну суму (інакше коефіцієнт так сильно не впав би). Той невідомий явно впевнений, що переможе, а тому з великою долею ймовірності гравцям Миная "прилетіло Ц.У." - що мають програти полюбому, а тотал 3,5 більше, що програти мають з розгромним рахунком (сумніваюся, що хтось скаже гравцям Шахтаря, що вони повинні пропустити бодай 1 м'яч). Тому нормальні гравці Минає (а такі ж повинні там бути) просто відмовилися виходити на поле. А так як гра мала відбутися в Києві їх просто ніким замінити....
    Ссылка
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