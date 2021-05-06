Что случилось? Минай не выйдет на игру против Шахтера

«Минай» не выйдет на матч 25-го тура УПЛ против «Шахтера», который должен был состояться 6 мая в 19:00 на Олимпийском.

Причина демарша закарпатского клуба – аномально подскочившие котировки ставок на поединок у букмекеров.

За день на победу Миная коэффициенты выросли с 27 до 44. Также аномальное количество ставок стало заходить на тотал матча больше 3.5. Некоторые букмекерские конторы и вовсе перестали принимать ставки на данный поединок.

Закарпатский клуб занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ с 18 очками. «Шахтер» близок к тому, чтобы занять 2-е место в УПЛ.