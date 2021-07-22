Его замучили травмы. Хавбек сообщил, что покидает донецкий Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Максим Малышев сообщил, что покинул донецкий клуб, поскольку срок действия его контракта подошел к концу, и стороны продлевать его не стали.

Хавбек пока не определился со своим будущим в футболе: «Пока без комментариев, на данном этапе не готов говорить о дальнейших планах».

28-летний футболист имеет хронические проблемы с коленом. В последний раз он играл за основную команду «Шахтера» 3 апреля 2019 года.

Пока неизвестно, завершит ли Малышев карьеру или попробует сыграть за другой клуб. «Горняки» готовы предложить Максиму место детского тренера в Академии.

Малышев покинет Шахтер и может завершить карьеру