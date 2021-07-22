Его замучили травмы. Хавбек сообщил, что покидает донецкий Шахтер

Максим Малышев пока не определился со своим будущим в футболе

  • 22.07.2021 21:27
  • 7691 просмотр
  • 5 комментариев
Его замучили травмы. Хавбек сообщил, что покидает донецкий Шахтер
© ФК Шахтер Донецк. Максим Малышев

Полузащитник «Шахтера» Максим Малышев сообщил, что покинул донецкий клуб, поскольку срок действия его контракта подошел к концу, и стороны продлевать его не стали.

Хавбек пока не определился со своим будущим в футболе: «Пока без комментариев, на данном этапе не готов говорить о дальнейших планах».

28-летний футболист имеет хронические проблемы с коленом. В последний раз он играл за основную команду «Шахтера» 3 апреля 2019 года.

Пока неизвестно, завершит ли Малышев карьеру или попробует сыграть за другой клуб. «Горняки» готовы предложить Максиму место детского тренера в Академии.

Малышев покинет Шахтер и может завершить карьеру

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Источник — iSport

(30 голосов)

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Комментарии
    zhyr
    online
      zhyr, 22.07.2021 22:44
    0
    Мене більше всього здивувало, що йому вже 28. Здається ще недавно в основу підпускали
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 22.07.2021 22:28
    +1
    bullyUA, 22.07.2021 22:24
    Хороший футболист далеко не всегда хороший тренер. Это разные профессии. Лучший бомбардир покойного СССР Блохин тому свидетель. Или великий полузащитник Буряк, как тренер, совсем не великий.
    Для детской академии и Блохин сойдет.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 22.07.2021 22:24
    +2
    Trollface, 22.07.2021 21:51
    Тренером не плохо.
    Хороший футболист далеко не всегда хороший тренер. Это разные профессии. Лучший бомбардир покойного СССР Блохин тому свидетель. Или великий полузащитник Буряк, как тренер, совсем не великий.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 22.07.2021 21:51
    +1
    Тренером не плохо.
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 22.07.2021 21:47
    +7
    Очень жаль!
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 22.07.2021 21:47
    +7
    Очень жаль!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 22.07.2021 22:24
    +2
    Trollface, 22.07.2021 21:51
    Тренером не плохо.
    Хороший футболист далеко не всегда хороший тренер. Это разные профессии. Лучший бомбардир покойного СССР Блохин тому свидетель. Или великий полузащитник Буряк, как тренер, совсем не великий.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 22.07.2021 22:28
    +1
    bullyUA, 22.07.2021 22:24
    Хороший футболист далеко не всегда хороший тренер. Это разные профессии. Лучший бомбардир покойного СССР Блохин тому свидетель. Или великий полузащитник Буряк, как тренер, совсем не великий.
    Для детской академии и Блохин сойдет.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 22.07.2021 21:51
    +1
    Тренером не плохо.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 22.07.2021 22:44
    0
    Мене більше всього здивувало, що йому вже 28. Здається ще недавно в основу підпускали
    Ссылка
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