Его замучили травмы. Хавбек сообщил, что покидает донецкий Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Максим Малышев сообщил, что покинул донецкий клуб, поскольку срок действия его контракта подошел к концу, и стороны продлевать его не стали.
Хавбек пока не определился со своим будущим в футболе: «Пока без комментариев, на данном этапе не готов говорить о дальнейших планах».
28-летний футболист имеет хронические проблемы с коленом. В последний раз он играл за основную команду «Шахтера» 3 апреля 2019 года.
Пока неизвестно, завершит ли Малышев карьеру или попробует сыграть за другой клуб. «Горняки» готовы предложить Максиму место детского тренера в Академии.
Источник — iSport
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