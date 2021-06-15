Малышев покинет Шахтер и может завершить карьеру

Всему виной серьезная травма

  • 15.06.2021 11:49
  • 2160 просмотров
  • 1 комментарий
Малышев покинет Шахтер и может завершить карьеру
© ФК Шахтер Донецк. Максим Малышев

Полузащитник донецкого «Шахтера» Максим Малышев вскоре попрощается с донецким клубом.

Контракт футболиста с «Шахтером» подходит к концу и, в случае завершения карьеры, клуб готов его взять в Академию детским тренером.

Полноценно заиграть в «Шахтере» Максим Малышев так и не смог из-за хронической травмы колена.

По имеющейся информации, сам футболист пока еще не решил, будет ли пытаться вернуться на поле в составе другой команды, или завершит карьеру.

К слову, травма Максима схожа с травмой Виталия Виценца, из-за которой футболисту рано пришлось завершить игровую карьеру.

Добавим, что в последний раз в составе «Шахтера» хавбек выходил на поле в апреле 2019 года.

Малышев является воспитанником донецкого клуба, в главной команде выступает с лета 2015 года. Выступал на правах аренды в «Заре» (4 гола в 32 матчах), провел три матча за национальную сборную Украины.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.06.2021 12:04
    +2
    Пипец
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.06.2021 12:04
    +2
    Пипец
    Ссылка
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