Малышев покинет Шахтер и может завершить карьеру

Полузащитник донецкого «Шахтера» Максим Малышев вскоре попрощается с донецким клубом.

Контракт футболиста с «Шахтером» подходит к концу и, в случае завершения карьеры, клуб готов его взять в Академию детским тренером.

Полноценно заиграть в «Шахтере» Максим Малышев так и не смог из-за хронической травмы колена.

По имеющейся информации, сам футболист пока еще не решил, будет ли пытаться вернуться на поле в составе другой команды, или завершит карьеру.

К слову, травма Максима схожа с травмой Виталия Виценца, из-за которой футболисту рано пришлось завершить игровую карьеру.

Добавим, что в последний раз в составе «Шахтера» хавбек выходил на поле в апреле 2019 года.

Малышев является воспитанником донецкого клуба, в главной команде выступает с лета 2015 года. Выступал на правах аренды в «Заре» (4 гола в 32 матчах), провел три матча за национальную сборную Украины.