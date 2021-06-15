Малышев покинет Шахтер и может завершить карьеру

Полузащитник донецкого «Шахтера» Максим Малышев вскоре попрощается с донецким клубом.
Контракт футболиста с «Шахтером» подходит к концу и, в случае завершения карьеры, клуб готов его взять в Академию детским тренером.
Полноценно заиграть в «Шахтере» Максим Малышев так и не смог из-за хронической травмы колена.
По имеющейся информации, сам футболист пока еще не решил, будет ли пытаться вернуться на поле в составе другой команды, или завершит карьеру.
К слову, травма Максима схожа с травмой Виталия Виценца, из-за которой футболисту рано пришлось завершить игровую карьеру.
Добавим, что в последний раз в составе «Шахтера» хавбек выходил на поле в апреле 2019 года.
Малышев является воспитанником донецкого клуба, в главной команде выступает с лета 2015 года. Выступал на правах аренды в «Заре» (4 гола в 32 матчах), провел три матча за национальную сборную Украины.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.