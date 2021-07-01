ОФИЦИАЛЬНО. Львов усилил состав известным украинским полузащитником

Полузащитник Сергей Политыло стал новым футболистом ПФК «Львов». Игрок перешел во львовский клуб на правах свободного агента.
Контракт подписан по схеме 1+1 (на сезон с возможностью продления еще на сезон).
Сергею – 32 года, последний клуб – донецкий «Олимпик», за который сыграл 55 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи. Ранее выходил на поле за «Днепр» и «Черноморец».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Львов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.