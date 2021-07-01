ОФИЦИАЛЬНО. Львов усилил состав известным украинским полузащитником

Сергей Политыло перешел во львовский клуб на правах свободного агента

  • 01.07.2021 21:23
  • 675 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Львов усилил состав известным украинским полузащитником
© ПФК Львов. Сергей Политыло

Полузащитник Сергей Политыло стал новым футболистом ПФК «Львов». Игрок перешел во львовский клуб на правах свободного агента.

Контракт подписан по схеме 1+1 (на сезон с возможностью продления еще на сезон).

Сергею – 32 года, последний клуб – донецкий «Олимпик», за который сыграл 55 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи. Ранее выходил на поле за «Днепр» и «Черноморец».

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Источник — ФК Львов

(1 голос)

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Комментарии
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 01.07.2021 21:34
    0
    Усилился звучит гордо
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 01.07.2021 21:34
    0
    Усилился звучит гордо
    Ссылка
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