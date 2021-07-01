ОФИЦИАЛЬНО. Львов усилил состав известным украинским полузащитником

Полузащитник Сергей Политыло стал новым футболистом ПФК «Львов». Игрок перешел во львовский клуб на правах свободного агента.

Контракт подписан по схеме 1+1 (на сезон с возможностью продления еще на сезон).

Сергею – 32 года, последний клуб – донецкий «Олимпик», за который сыграл 55 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи. Ранее выходил на поле за «Днепр» и «Черноморец».