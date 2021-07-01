Львов может подписать опытного украинского полузащитника

32-летний хавбек Сергей Политыло уже прибыл в расположение клуба.

  • 01.07.2021 00:45
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Львов может подписать опытного украинского полузащитника
© ФК Олимпик Донецк. Сергей Политыло

Клуб УПЛ «Львов» может подписать известного полузащитника Сергея Политыло.

32-летний украинский футболист уже прибыл в расположение львовского клуба.

Политыло выступал за «Олимпик» с сентября 2018 года и покинул клуб как свободный агент в июне 2021 года.

В прошлом сезоне Сергей в УПЛ провел 26 матчей и забил 3 гола за «Олимпик».

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Источник — Трибуна

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