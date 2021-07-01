Львов может подписать опытного украинского полузащитника

Клуб УПЛ «Львов» может подписать известного полузащитника Сергея Политыло.
32-летний украинский футболист уже прибыл в расположение львовского клуба.
Политыло выступал за «Олимпик» с сентября 2018 года и покинул клуб как свободный агент в июне 2021 года.
В прошлом сезоне Сергей в УПЛ провел 26 матчей и забил 3 гола за «Олимпик».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Трибуна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.