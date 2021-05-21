Олимпик предложит Политыло новый контракт

32-летний украинский капитан «Олимпика» Сергей Политыло, у которого контракт с клубом заканчивается 30 июня 2021 года, рассказал о своей дальнейшей карьере.

«Сегодня улетаю в отпуск. У меня уже был разговор с клубным руководством «Олимпика». Клуб во мне заинтересован, чтобы продолжить сотрудничество. Думаю, что в начале июня в этом вопросе появится конкретика», — отметил Политыло.

Политыло выступает за «Олимпик» с 2018 года. В минувшем чемпионате УПЛ полузащитник провел за дончан 25 поединков и отметился тремя забитыми мячами.