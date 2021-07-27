ОФИЦИАЛЬНО: Евгений Селезнев — игрок Миная

36-летний украинский нападающий Евгений Селезнев подписал контракт с «Минаем». Соглашение рассчитано на один год.

На протяжении карьеры Селезнев защищал цвета донецкого «Шахтера», киевского «Арсенала», «Днепра», «Кубани», «Карабюкспора», «Акхисара», «Малаги» и «Бурсаспора».

Последним клубом футболиста был «Колос», состав которого он пополнил в минувшем сентябре. Зимой Селезнев был исключен из состава «Колоса» после конфликта с главным тренером команды Русланом Костышиным на учебно-тренировочных сборах.

Всего Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Селезнев со 116 забитыми мячами в активе входит в топ-3 лучших бомбардиров в истории УПЛ, уступая только Сергею Реброву (123) и Максиму Шацких (123).

Ориентировочная стоимость бомбардира оценивается в €200 тысяч.