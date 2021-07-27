ОФИЦИАЛЬНО: Евгений Селезнев — игрок Миная

Украинский форвард подписал годичный контракт с закарпатским клубом

  • 27.07.2021 12:27
  • 4882 просмотра
  • 25 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Евгений Селезнев — игрок Миная
© ФК Минай. Евгений Селезнев

36-летний украинский нападающий Евгений Селезнев подписал контракт с «Минаем». Соглашение рассчитано на один год.

На протяжении карьеры Селезнев защищал цвета донецкого «Шахтера», киевского «Арсенала», «Днепра», «Кубани», «Карабюкспора», «Акхисара», «Малаги» и «Бурсаспора».

Последним клубом футболиста был «Колос», состав которого он пополнил в минувшем сентябре. Зимой Селезнев был исключен из состава «Колоса» после конфликта с главным тренером команды Русланом Костышиным на учебно-тренировочных сборах.

Всего Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Селезнев со 116 забитыми мячами в активе входит в топ-3 лучших бомбардиров в истории УПЛ, уступая только Сергею Реброву (123) и Максиму Шацких (123).

Ориентировочная стоимость бомбардира оценивается в €200 тысяч.

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Источник — ФК Минай

(13 голосов)

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Комментарии
    leccinum
    online
      leccinum, 27.07.2021 14:07
    +3
    ... шел 2049-й год.
    Селезнев подписал контракт с ФК Луч из пгт.Черный Остров
    ...до рекорда оставалрсь каких-то 3 гола
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 27.07.2021 14:02
    0
    dudigo78, 27.07.2021 13:53
    Нічого минай не вчить. Надіюсь наступного сезону другого олімпіка не буде і це непорозуміння нарешті опиниться там, де і має бути
    Ты шее завезут пару блоков в уаф. И останутся )))))
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 27.07.2021 13:59
    -3
    Царь!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 27.07.2021 13:53
    +2
    Нічого минай не вчить. Надіюсь наступного сезону другого олімпіка не буде і це непорозуміння нарешті опиниться там, де і має бути
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 27.07.2021 13:35
    0
    Минай и в следующем чемпе не вылетит.
    Селя имеет все шансы)))).
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 27.07.2021 13:28
    +12
    может гуманнее было бы снять с Ребровп и Шацких под каким-то предлогом по 8 мячей?
    а то как-то страшно становится за этого борца с рекордом
    Ссылка
    alexdnipro88
    online
      alexdnipro88, 27.07.2021 13:26
    -3
    Красава і в улюбленому синьому...
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 27.07.2021 13:25
    +8
    Александр Гайдар, 27.07.2021 13:15
    Селя, тащи!
    писю к носу
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 27.07.2021 13:25
    +2
    Вангую, Вася получит по морде во время перебивания кормильца в Минае
    Ссылка
    Yass
    online
      Yass, 27.07.2021 13:20
    +14
    Они нашли друг друга - Минай не смогли вытолкать из УПЛ, Селю не смогли вытолкать из футбола
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 27.07.2021 13:15
    -5
    Селя, тащи!
    Ссылка
    Олександр Каплуненко
    online
      Олександр Каплуненко, 27.07.2021 13:10
    +10
    Хтось в Ужгороді дуже переймається "сємьйой" цього махрового долбня?
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 27.07.2021 13:05
    +10
    весь Ужгород, наверное, на “корм” звезде скинулся
    Ссылка
    Oliev001
    online
      Oliev001, 27.07.2021 13:00
    +7
    avtv5555, 27.07.2021 12:55
    "Кормилец" решил взять рекорд измором.
    Кормильцы сейчас из УПЛ смылись в Педив к листовёртам и горбассам.
    Ссылка
    Oliev001
    online
      Oliev001, 27.07.2021 12:58
    +7
    И Роналду свободен.)
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 27.07.2021 12:56
    +4
    Селезнев и Ротань уже легенды. Милевский Минай ничему не научил.
    -
    Минай снова на вылет в этом сезоне.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 27.07.2021 12:55
    +10
    А если вконце года будет 122? Ещё годик ? 😂
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 27.07.2021 12:55
    +13
    "Кормилец" решил взять рекорд измором.
    Ссылка
    vicktor5891
    online
      vicktor5891, 27.07.2021 12:52
    +15
    Складывается впечатление что тренеру просто не с кем прибухивать,поэтому и собирает себе собутыльников...Сначала Миля,теперь Селя...после Сели по ходу очередь Алиева.;)
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 27.07.2021 12:51
    +13
    Не повезло царю, Минаю не дадут пробить много пенальти,так что с битьём рекорда могут возникнуть проблемы
    Ссылка
    vicktor5891
    online
      vicktor5891, 27.07.2021 12:52
    +15
    Складывается впечатление что тренеру просто не с кем прибухивать,поэтому и собирает себе собутыльников...Сначала Миля,теперь Селя...после Сели по ходу очередь Алиева.;)
    Ссылка
    Yass
    online
      Yass, 27.07.2021 13:20
    +14
    Они нашли друг друга - Минай не смогли вытолкать из УПЛ, Селю не смогли вытолкать из футбола
    Ссылка
    SaneK
    online
      SaneK, 27.07.2021 12:42
    +14
    Амплуа - пенальтист
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 27.07.2021 12:55
    +13
    "Кормилец" решил взять рекорд измором.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 27.07.2021 12:51
    +13
    Не повезло царю, Минаю не дадут пробить много пенальти,так что с битьём рекорда могут возникнуть проблемы
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 27.07.2021 13:28
    +12
    может гуманнее было бы снять с Ребровп и Шацких под каким-то предлогом по 8 мячей?
    а то как-то страшно становится за этого борца с рекордом
    Ссылка
    Олександр Каплуненко
    online
      Олександр Каплуненко, 27.07.2021 13:10
    +10
    Хтось в Ужгороді дуже переймається "сємьйой" цього махрового долбня?
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 27.07.2021 13:05
    +10
    весь Ужгород, наверное, на “корм” звезде скинулся
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 27.07.2021 12:55
    +10
    А если вконце года будет 122? Ещё годик ? 😂
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 27.07.2021 12:47
    +10
    а если Минаю не будут давать пенальти ?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 27.07.2021 13:25
    +8
    Александр Гайдар, 27.07.2021 13:15
    Селя, тащи!
    писю к носу
    Ссылка
    Oliev001
    online
      Oliev001, 27.07.2021 13:00
    +7
    avtv5555, 27.07.2021 12:55
    "Кормилец" решил взять рекорд измором.
    Кормильцы сейчас из УПЛ смылись в Педив к листовёртам и горбассам.
    Ссылка
    Oliev001
    online
      Oliev001, 27.07.2021 12:58
    +7
    И Роналду свободен.)
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 27.07.2021 12:46
    +7
    ...иногда они возвращаются
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 27.07.2021 12:56
    +4
    Селезнев и Ротань уже легенды. Милевский Минай ничему не научил.
    -
    Минай снова на вылет в этом сезоне.
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 27.07.2021 14:07
    +3
    ... шел 2049-й год.
    Селезнев подписал контракт с ФК Луч из пгт.Черный Остров
    ...до рекорда оставалрсь каких-то 3 гола
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 27.07.2021 13:53
    +2
    Нічого минай не вчить. Надіюсь наступного сезону другого олімпіка не буде і це непорозуміння нарешті опиниться там, де і має бути
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 27.07.2021 13:25
    +2
    Вангую, Вася получит по морде во время перебивания кормильца в Минае
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 27.07.2021 14:02
    0
    dudigo78, 27.07.2021 13:53
    Нічого минай не вчить. Надіюсь наступного сезону другого олімпіка не буде і це непорозуміння нарешті опиниться там, де і має бути
    Ты шее завезут пару блоков в уаф. И останутся )))))
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 27.07.2021 13:35
    0
    Минай и в следующем чемпе не вылетит.
    Селя имеет все шансы)))).
    Ссылка
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