ОФИЦИАЛЬНО: Евгений Селезнев — игрок Миная

36-летний украинский нападающий Евгений Селезнев подписал контракт с «Минаем». Соглашение рассчитано на один год.
На протяжении карьеры Селезнев защищал цвета донецкого «Шахтера», киевского «Арсенала», «Днепра», «Кубани», «Карабюкспора», «Акхисара», «Малаги» и «Бурсаспора».
Последним клубом футболиста был «Колос», состав которого он пополнил в минувшем сентябре. Зимой Селезнев был исключен из состава «Колоса» после конфликта с главным тренером команды Русланом Костышиным на учебно-тренировочных сборах.
Всего Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.
Селезнев со 116 забитыми мячами в активе входит в топ-3 лучших бомбардиров в истории УПЛ, уступая только Сергею Реброву (123) и Максиму Шацких (123).
Ориентировочная стоимость бомбардира оценивается в €200 тысяч.
Источник — ФК Минай
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Селезнев подписал контракт с ФК Луч из пгт.Черный Остров
...до рекорда оставалрсь каких-то 3 гола
Селя имеет все шансы)))).
а то как-то страшно становится за этого борца с рекордом
-
Минай снова на вылет в этом сезоне.
а то как-то страшно становится за этого борца с рекордом
-
Минай снова на вылет в этом сезоне.
Селезнев подписал контракт с ФК Луч из пгт.Черный Остров
...до рекорда оставалрсь каких-то 3 гола
Селя имеет все шансы)))).
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