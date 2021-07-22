Волчанск подписал экс-вратаря Металлиста 1925 и игрока Кривбасса

Клуб Второй лиги продолжает комплектацию

  • 22.07.2021 12:31
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Волчанск подписал экс-вратаря Металлиста 1925 и игрока Кривбасса
© ФК Металлист 1925. Денис Дьяков

«Волчанск» усилил свой состав голкипером Денис Дьяковым и центральным защитником Иваном Семенихиным. Первый из них подписал годичный контракт с клубом, второй на аналогичный срок арендован у «Кривбасса», куда перешел этим летом на правах свободного агента.

24-летний Дьяков в минувшем чемпионате Первой лиги провел 1 матч за «Металлист 1925». С харьковским клубом он прошел путь от аматорского чемпионата до завоевания путевки в УПЛ.

22-летний Семенихин предыдущий сезон пропустил, а до этого играл за молодежные команды «Шахтера», киевского «Арсенала» и «Мариуполя».

«Волчанск» — дебютант Второй лиги. Летом состав команды серьезно изменился, одними из последних были подписаны экс-игроки «Краматорска» и «Металлиста 1925».

Ранее «Волчанск» подписал бывших игроков «Краматорска» и «Металлиста 1925». 

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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