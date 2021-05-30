ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал опытного защитника

Клуб УПЛ «Ингулец» объявил о подписании контракта с защитником Евгением Опанасенко.
30-летний игрок в минувшем сезоне УПЛ провел 3 матча. Ранее выступал за «Черноморец», «Зарю», «Коньяспор» и «Металлург».
Опанасенко стал 4-м новичком команды в межсезонье после Артема Ситало, Павла Полегенько и Темура Чогадзе.
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Источник — ФК Ингулец
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