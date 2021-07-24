Гопей сыграет в УПЛ. Ингулец заявил на сезон нигерийского форварда

Майкл Гопей Стефен будет выступать за клуб из Петрово под 99-м номером

  • 24.07.2021 04:55
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Гопей сыграет в УПЛ. Ингулец заявил на сезон нигерийского форварда
© ФК Ингулец. Майкл Гопей Стефен

Клуб УПЛ Ингулец заявил на сезон нигерийского нападающего по имени Майкл Гопей Стефен.

Новичок будет выступать за клуб из Петрово под 99-м номеров. Африканский форвард принял участие в презентации новой формы. 

Последним клубом форварда был нигерийский клуб «Викки Туристс», за который он забил 5 голов в 18 матчах.

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Источник — УПЛ

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