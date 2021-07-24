Гопей сыграет в УПЛ. Ингулец заявил на сезон нигерийского форварда

Клуб УПЛ Ингулец заявил на сезон нигерийского нападающего по имени Майкл Гопей Стефен.
Новичок будет выступать за клуб из Петрово под 99-м номеров. Африканский форвард принял участие в презентации новой формы.
Последним клубом форварда был нигерийский клуб «Викки Туристс», за который он забил 5 голов в 18 матчах.
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Источник — УПЛ
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