Конопля отправится на учебно-тренировочные сборы с Шахтером

Защитник Ефим Конопля, который провел прошлый сезон в аренде в «Десне», вернется в расположение «Шахтера».
Воспитанник донецкого клуба получит шанс проявить себя во время учебно-тренировочных сборов перед новым сезоном.
Ефим Конопля выиграл чемпионат мира 2019 U-20. За «Десну» он провел 22 матча, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. В его активе три матча за национальную сборную Украины.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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