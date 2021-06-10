Конопля отправится на учебно-тренировочные сборы с Шахтером

Защитник Ефим Конопля, который провел прошлый сезон в аренде в «Десне», вернется в расположение «Шахтера».

Воспитанник донецкого клуба получит шанс проявить себя во время учебно-тренировочных сборов перед новым сезоном.

Ефим Конопля выиграл чемпионат мира 2019 U-20. За «Десну» он провел 22 матча, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. В его активе три матча за национальную сборную Украины.