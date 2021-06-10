Конопля отправится на учебно-тренировочные сборы с Шахтером

Воспитанник донецкого клуба провел прошлый сезон в аренде в «Десне»

  • 10.06.2021 00:23
  • 269 просмотров
  • 2 комментария
Конопля отправится на учебно-тренировочные сборы с Шахтером
© ФК Десна. Ефим Конопля

Защитник Ефим Конопля, который провел прошлый сезон в аренде в «Десне», вернется в расположение «Шахтера».

Воспитанник донецкого клуба получит шанс проявить себя во время учебно-тренировочных сборов перед новым сезоном.

Ефим Конопля выиграл чемпионат мира 2019 U-20. За «Десну» он провел 22 матча, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. В его активе три матча за национальную сборную Украины.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 10.06.2021 01:06
    0
    А как бы поменялся смысл, если бы написали, что Шахтер отправился на учебно-тренировочные сборы с Коноплей!
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    Face Control
      Face Control, 10.06.2021 00:46
    0
    Это радует, пацан очень перспективный, кто знает, мб заиграет в Шахте.
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    andre_lui
    online
      andre_lui, 10.06.2021 01:06
    0
    А как бы поменялся смысл, если бы написали, что Шахтер отправился на учебно-тренировочные сборы с Коноплей!
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 10.06.2021 00:46
    0
    Это радует, пацан очень перспективный, кто знает, мб заиграет в Шахте.
    Ссылка
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