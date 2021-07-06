Диназ подписал полузащитника Десны

Центральный полузащитник Евгений Чепурненко вернулся в «Диназ».
5 июля игрок провел первую тренировку в клубе и подписал годичный контракт. Следовательно, следующий сезон он будет выступать за «Диназ».
Напомним, что в первом круге прошлого сезона Евгений был одним из лидеров команды из Вышгорода, однако зимой перебрался в черниговскую «Десну».
31 мая стало известно, что Чепурненко покинет черниговский клуб.
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Источник — ФК Диназ
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