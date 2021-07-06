Диназ подписал полузащитника Десны

Клуб Второй лиги усилился опытным футболистом

  • 06.07.2021 03:19
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Диназ подписал полузащитника Десны
© ФК Диназ

Центральный полузащитник Евгений Чепурненко вернулся в «Диназ».

5 июля игрок провел первую тренировку в клубе и подписал годичный контракт. Следовательно, следующий сезон он будет выступать за «Диназ».

Напомним, что в первом круге прошлого сезона Евгений был одним из лидеров команды из Вышгорода, однако зимой перебрался в черниговскую «Десну».

31 мая стало известно, что Чепурненко покинет черниговский клуб.

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Источник — ФК Диназ

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