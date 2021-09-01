Труа официально объявил о переходе Жерсона Родригеша

Французский клуб арендовал форварда «Динамо» с правом выкупа

  • 01.09.2021 11:05
  • 2838 просмотров
  • 7 комментариев
Труа официально объявил о переходе Жерсона Родригеша
© ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш

Как и сообщалось ранее, форвард «Динамо» Жерсон Родригеш перебрался в клуб французской Лиги 1 «Труа». Французский клуб арендовал футболиста на сезон 2021/2022.

Родригеш в нынешнем сезоне провел 3 официальных матча за «Динамо» (1 в стартовом составе).

Отметим, что «Труа» также отправил украинца Николая Кухаревича в аренду в клуб «Левен».

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 01.09.2021 12:16
    +1
    Скатертью дорога
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 01.09.2021 12:14
    +1
    Удачи !
    Ссылка
    Vadym_ukr
    Vadym_ukr, 01.09.2021 11:57
    +2
    Неудевлюсь если через полгода снова поменяет клуб. С таким характером только скитатся по клубам.
    Ссылка
    WladWest
    WladWest, 01.09.2021 11:55
    +1
    Кроме гонора там больше ничего нет.
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 01.09.2021 11:48
    +2
    На фото радый что слон
    Последнее место во Франции это вам не в лиге чемпионов играть.
    Характер подвёл что делу попал в немилость окончательно
    Ссылка
    Primovocatus
    online
    Primovocatus, 01.09.2021 11:40
    +1
    Семью уже перевёз в Люксембург?
    Ссылка
    DidOk
    DidOk, 01.09.2021 11:15
    0
    ню-ню ...
    Ссылка
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