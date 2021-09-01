Труа официально объявил о переходе Жерсона Родригеша

Как и сообщалось ранее, форвард «Динамо» Жерсон Родригеш перебрался в клуб французской Лиги 1 «Труа». Французский клуб арендовал футболиста на сезон 2021/2022.
Родригеш в нынешнем сезоне провел 3 официальных матча за «Динамо» (1 в стартовом составе).
Отметим, что «Труа» также отправил украинца Николая Кухаревича в аренду в клуб «Левен».
💥 𝙂𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣 𝙍𝙊𝘿𝙍𝙄𝙂𝙐𝙀𝙎 💥— ESTAC Troyes (@estac_officiel) September 1, 2021
L’ESTAC et le @Dynamokyiv se sont entendus sur le prêt avec option d’achat pour la saison 21/22 de l’attaquant international luxembourgeois !
Bienvenue à Troyes @gerson7lux ! 👊
Plus d’infos 👉 https://t.co/0075f1ag24#Mercato #TeamEstac 🔵⚪️ pic.twitter.com/wYCgoBNb6U
Источник — Sport.ua
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