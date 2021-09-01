Труа официально объявил о переходе Жерсона Родригеша

Как и сообщалось ранее, форвард «Динамо» Жерсон Родригеш перебрался в клуб французской Лиги 1 «Труа». Французский клуб арендовал футболиста на сезон 2021/2022.

Родригеш в нынешнем сезоне провел 3 официальных матча за «Динамо» (1 в стартовом составе).

Отметим, что «Труа» также отправил украинца Николая Кухаревича в аренду в клуб «Левен».