ОФИЦИАЛЬНО. Жерсон будет играть до конца сезона в аренде за Труа

По итогам прошлого сезона «Труа» выиграл Лигу 2 и повысился в классе

  • 01.09.2021 06:55
  • 1607 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Жерсон будет играть до конца сезона в аренде за Труа
© ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш

Люксембургский форвард Жерсон Родригеш проведет сезон 2021/2022 во французской Лиге 1. Жерсон на правах аренды подписан французским клубом «Труа».

После стартовых четырех туров «Труа» занимает последнее, 20-е место в Лиге 1, набрав 1 очко. По итогам прошлого сезона «Труа» занял первое место в Лиге 2, благодаря чему повысился в классе.

Родригеш в нынешнем сезоне провел 3 официальных матча за «Динамо» (1 в стартовом составе). Столичный клуб пожелал Жерсону хорошо проявить себя в новом для него чемпионате и провести успешный сезон в составе «Труа».

Вместо Кухаревича? Жерсон Родригеш уходит из Динамо в аренду в Труа

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Источник — ФК Динамо Киев

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Злобный Енот
    online
    Злобный Енот, 01.09.2021 07:16
    +5
    Ну все Жерсон, прощай. Луческу, не будет терпеть твои выходки, как Хац, так что осваивайся во Франции, тем более возле дома.
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