ОФИЦИАЛЬНО. Жерсон будет играть до конца сезона в аренде за Труа

Люксембургский форвард Жерсон Родригеш проведет сезон 2021/2022 во французской Лиге 1. Жерсон на правах аренды подписан французским клубом «Труа».

После стартовых четырех туров «Труа» занимает последнее, 20-е место в Лиге 1, набрав 1 очко. По итогам прошлого сезона «Труа» занял первое место в Лиге 2, благодаря чему повысился в классе.

Родригеш в нынешнем сезоне провел 3 официальных матча за «Динамо» (1 в стартовом составе). Столичный клуб пожелал Жерсону хорошо проявить себя в новом для него чемпионате и провести успешный сезон в составе «Труа».

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