Вместо Кухаревича? Жерсон Родригеш уходит из Динамо в аренду в Труа

Форвард был близок к переходу в «Салернитану», но трансфер сорвался

  • 31.08.2021 23:00
  • 3123 просмотра
  • 5 комментариев
Вместо Кухаревича? Жерсон Родригеш уходит из Динамо в аренду в Труа
© ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш

Форвард киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, представляющий Люксембург, уходит в аренду в французский клуб «Труа».

Журналист Игорь Бурбас сообщил: «Жерсон все-таки покинул «Динамо». Аренда с правом выкупа в французский «Труа».

31 августа Жерсон Родригеш в Милане успешно прошел медицинский осмотр для перехода в «Салернитану», но трансфер в клуб Серии A сорвался.

В то же время форвард «Труа» Николай Кухаревич близок к переходу в бельгийский клуб «Левен». Скорее всего, это будет аренда на 1 год без права выкупа футболиста. Украинский форвард проходит медосмотр для завершения трансфера. 

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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 01.09.2021 00:02
    0
    хай валит
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 31.08.2021 23:46
    +1
    Ему хоть сказали, что Труа это не Италия А то Луческу говорил, что Жерсон хочет играть в Италии.
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    avk2307
    online
    avk2307, 31.08.2021 23:16
    0
    Тоже команда, занимающая последнее место. Только во Франции...
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    zzg77
    online
    zzg77, 31.08.2021 23:07
    +3
    Если сделать в августе 40 дней, то всё равно будут подписывать в последние часы!!!
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    newport
    online
    newport, 31.08.2021 23:05
    0
    Вот это поворот!
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