Вместо Кухаревича? Жерсон Родригеш уходит из Динамо в аренду в Труа

Форвард киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, представляющий Люксембург, уходит в аренду в французский клуб «Труа».
Журналист Игорь Бурбас сообщил: «Жерсон все-таки покинул «Динамо». Аренда с правом выкупа в французский «Труа».
31 августа Жерсон Родригеш в Милане успешно прошел медицинский осмотр для перехода в «Салернитану», но трансфер в клуб Серии A сорвался.
В то же время форвард «Труа» Николай Кухаревич близок к переходу в бельгийский клуб «Левен». Скорее всего, это будет аренда на 1 год без права выкупа футболиста. Украинский форвард проходит медосмотр для завершения трансфера.
Жерсон таки залишив Динамо. Оренда з правом викупу до французького Труа— Igor Burbas (@iburbas) August 31, 2021
Источник — Twitter
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