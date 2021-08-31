Журналист: трансфер Жерсона Родригеша в Салернитану сорвался

Сделка вряд ли состоится, хотя небольшие шансы все-таки остаются

  • 31.08.2021 21:23
  • 7626 просмотров
  • 14 комментариев
Журналист: трансфер Жерсона Родригеша в Салернитану сорвался
© ФК Динамо. Жерсон Родригеш

Легионер киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, представляющий Люксембург, вероятнее всего, не переедет в Италию, несмотря на слухи о переговорах с «Салернитаной».

Как сообщил известный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио, время на регистрацию документов по трансферу Родригеша вышло, а «Салернитана» так и не получила необходимых бумаг от «Динамо».

Журналист отмечает, что небольшой шанс на успех все-таки остается. По-видимому, для этого «Салернитане» предстоит доказать, что задержка случилась по причинам, близким к форс-мажорным.

Напомним, сегодня Жерсон Родригеш в Милане успешно прошел медицинский осмотр, необходимый для перехода в «Салернитану».

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Источник — Сайт журналиста Ди Марцио

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Mykola_nik
    Mykola_nik, 31.08.2021 22:34
    0
    Родрігес трудяга...і шкода що дехто це не замічає... Взяти наприклад в порівнянні з Селезньовим... Небо і земля
    Ссылка
    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 31.08.2021 22:20
    -1
    Да никому он не нужен. И игрок небольшого таланта, и режим нарушает. Одно дело Гаскойн был таким, а этот...Изначально провальный трансфер был.
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 31.08.2021 22:13 (изменен)
    0
    Semiramida, 31.08.2021 21:38
    Жаль болельщиков Шахтера! Они так надеялись на этот трансфер! А теперь на матч с Динамо им снова придётся в юбках на поле выходить, так как Родригеш - это их ночной кошмар!
    Семирадид, сам написал, сам поржал?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 31.08.2021 21:53
    0
    ___Funny___Cat___, 31.08.2021 21:45
    Ну правды мы пока не знаем
    Дед не вина себе . Если некого будет то и Кабо-Вердинца выпустит
    Странно шо за бздыки пошли у того, топарем себя возомнил? Да и из команды в группе ЛЧ и на первом месте в лиге идти в аутсайдер ...
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 31.08.2021 21:52
    -1
    Родригеш если честно не так не так погоды не испортит. Продадут хорошо, не продадут тоже хорошо.
    За год при Мирче лично я не видел и не слышал каких то непонятных моментов с им
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 31.08.2021 21:45
    0
    Alex86 1, 31.08.2021 21:44
    фиг его будут выпускать если попал в опалу к деду и ко
    Ну правды мы пока не знаем
    Дед не вина себе . Если некого будет то и Кабо-Вердинца выпустит
    Ссылка
    steelmaker
    online
    steelmaker, 31.08.2021 21:44
    -1
    alex zalypa, 31.08.2021 21:39
    Топарь еще попылит в динамке)
    или в каком-то из ночных клубов Киева)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 31.08.2021 21:44
    +1
    ___Funny___Cat___, 31.08.2021 21:42
    Ну и норм , пока Витиньйо адаптируется , Жерсон пригодится
    фиг его будут выпускать если попал в опалу к деду и ко
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 31.08.2021 21:44
    0
    Значит так хотели сильно
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 31.08.2021 21:42
    +1
    Ну и норм , пока Витиньйо адаптируется , Жерсон пригодится
    Ссылка
    alex zalypa
    alex zalypa, 31.08.2021 21:39
    -3
    Топарь еще попылит в динамке)
    Ссылка
    Semiramida
    Semiramida, 31.08.2021 21:38
    -5
    Жаль болельщиков Шахтера! Они так надеялись на этот трансфер! А теперь на матч с Динамо им снова придётся в юбках на поле выходить, так как Родригеш - это их ночной кошмар!
    Ссылка
    steelmaker
    online
    steelmaker, 31.08.2021 21:29
    0
    cucumber, 31.08.2021 21:24
    зато Супряга опять в тренде, кто там на этот раз интересуется?
    никто. трансферное окно закрылось
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 31.08.2021 21:24
    0
    зато Супряга опять в тренде, кто там на этот раз интересуется?
    Ссылка
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