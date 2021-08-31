Журналист: трансфер Жерсона Родригеша в Салернитану сорвался

Легионер киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, представляющий Люксембург, вероятнее всего, не переедет в Италию, несмотря на слухи о переговорах с «Салернитаной».

Как сообщил известный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио, время на регистрацию документов по трансферу Родригеша вышло, а «Салернитана» так и не получила необходимых бумаг от «Динамо».

Журналист отмечает, что небольшой шанс на успех все-таки остается. По-видимому, для этого «Салернитане» предстоит доказать, что задержка случилась по причинам, близким к форс-мажорным.

Напомним, сегодня Жерсон Родригеш в Милане успешно прошел медицинский осмотр, необходимый для перехода в «Салернитану».